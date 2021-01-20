Байден стал 46-м президентом США (обновлено). ФОТОрепортаж

Джо Байден принял присягу в Вашингтоне и, таким образом, стал 46-м президентом США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

День своей инаугурации Байден назвал днем демократии. "Это - день Америки. Это - день демократии. Это исторический, день надежды", - сказал он в первой после принесения присяги речи на посту.

Байден призвал сограждан забыть о разногласиях и сплотиться, "начать все заново, начать прислушиваться друг к другу".

"Я всей душой хочу объединить США, людей. И я прошу всех помочь добиться этого", - сказал Байден. "Единство - это наш путь вперед. Мы должны быть по-настоящему Соединенными Штатами Америки", - добавил новый президент США.

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Байден пообещал одержать победу над сторонниками экстремистских взглядов в стране.

"Усиление политического экстремизма, сторонники теории превосходства белых и терроризм в стране - это то, чему мы должны противостоять", - сказал он, выступая на церемонии.

Байден пообещал, что будет работать со странами мира над решением проблем настоящего и будущего.

"Я буду работать со всем миром, чтобы решать не оставшиеся в прошлом проблемы, а те проблемы, которые стоят перед нами сегодня, равно как и те, которые возникнут завтра", - сказал он.

Президент заверил, что при нем США "восстановят отношения с союзниками".

Байден пообещал бороться за мир, прогресс и безопасность на планете. "Тем, кто находится за пределами наших границ, я хочу сообщить: Америка прошла через испытания, которые сделали нас сильнее... Мы снова готовы к контактам с миром", - заявил президент США.

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