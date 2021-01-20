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Байден стал 46-м президентом США (обновлено). ФОТОрепортаж

Джо Байден принял присягу в Вашингтоне и, таким образом, стал 46-м президентом США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

День своей инаугурации Байден назвал днем демократии. "Это - день Америки. Это - день демократии. Это исторический, день надежды", - сказал он в первой после принесения присяги речи на посту.

Байден призвал сограждан забыть о разногласиях и сплотиться, "начать все заново, начать прислушиваться друг к другу".

"Я всей душой хочу объединить США, людей. И я прошу всех помочь добиться этого", - сказал Байден. "Единство - это наш путь вперед. Мы должны быть по-настоящему Соединенными Штатами Америки", - добавил новый президент США.

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Байден пообещал одержать победу над сторонниками экстремистских взглядов в стране.

"Усиление политического экстремизма, сторонники теории превосходства белых и терроризм в стране - это то, чему мы должны противостоять", - сказал он, выступая на церемонии.

Байден пообещал, что будет работать со странами мира над решением проблем настоящего и будущего.

"Я буду работать со всем миром, чтобы решать не оставшиеся в прошлом проблемы, а те проблемы, которые стоят перед нами сегодня, равно как и те, которые возникнут завтра", - сказал он.
Президент заверил, что при нем США "восстановят отношения с союзниками".

Байден пообещал бороться за мир, прогресс и безопасность на планете. "Тем, кто находится за пределами наших границ, я хочу сообщить: Америка прошла через испытания, которые сделали нас сильнее... Мы снова готовы к контактам с миром", - заявил президент США.

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Фото YahooNews

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Байден стал 46-м президентом США (обновлено) 14
Байден стал 46-м президентом США (обновлено) 15

Автор: 

Байден Джо (2785) США (26409)


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Топ комментарии
+94
Десь в ОП

Байден стал 46-м президентом США - Цензор.НЕТ 570
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20.01.2021 19:32
+73
Слава США!!! Удачи Джо!!!
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20.01.2021 19:32
+52
https://twitter.com/tZEinform tZE inform

Пункт первый плана отстранения от власти недоразумения украинской демократии Вовы Зеленского успешно выполнен.
Президентом США стал его личный враг.
Всем хорошим людям - наши поздравления.
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20.01.2021 19:33
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Страница 3 из 3
Хо-хо полегче про блек менов)))) хехехех Балабанов был пророк в своём фильме ( эпизод у костра) Маккейн проиграл по цвету- просто все темные проголосовали за темного.... Посмотрим. Что дальше будет.. интересно где они возьмут деньги- забрать и поделить - уже было в 1917.... самому интересно .... я думаю демиурга был прав - эту партию потом просто вынесут.... Ибо в Америке все просто - кроме денег...Макс уже валит из калифорнии в республиканский Техас.... Посмотрю реакцию общественности когда поднимут налоги а на всех не хватит соц помощи....
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20.01.2021 21:21 Ответить
О чем еще предупреждала нас баба Ванга? "Байден станет последним 46м президентом для фашистской россии-орды".
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20.01.2021 21:11 Ответить
Это было об Обаме. И вообще, как Ванга может до сих пор предвещать? Вроде померла старушка?
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20.01.2021 22:56 Ответить
Байден ни слова не сказал о трампе, круто. Помнится как зеленский обливал гном Пороха даже в ВР, когда была инаугурация, дб ть.
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20.01.2021 21:17 Ответить
уровень интеллекта, воспитания и культуры.
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20.01.2021 23:54 Ответить
серед членів Свободи прокотиться хвиля жахливих самогубств : їхнього дуга і путінську шістку Трампа поперли з Білого Дому.
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20.01.2021 21:29 Ответить
А у нас трампампам все ходы записаны, сказал человек с рогами, выдирая унитаз в туалете Капитолия
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20.01.2021 21:49 Ответить
все что хорошо для америки, хорошо и для украины.мощная нация и нам надо быть частью этого мира.
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20.01.2021 22:29 Ответить
Гарний день для демократії!
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20.01.2021 22:37 Ответить
https://censor.net/ru/news/289501/ssha_podderjivayut_mirnyyi_plan_uregulirovaniya_situatsii_na_donbasse_predlojennyyi_poroshenko_bayiden
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20.01.2021 23:09 Ответить
не панімають вони у шику - така велика лєстніца і без червоної доріжки.
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21.01.2021 00:20 Ответить
Красной дорожке место в Голливуде.
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21.01.2021 02:42 Ответить
Фу, Лопес выглядит как намазанная салом шестидесятилетняя индийская старуха...
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21.01.2021 01:17 Ответить
Все индийские старухи 60 лет стоят в очереди намазаться салом, чтобы выглядеть так же...
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21.01.2021 02:44 Ответить
Це хайлайтер-ілюмінатор, а не сало.
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21.01.2021 03:09 Ответить
пора дрочити сраки кацапські свинособаки
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21.01.2021 08:15 Ответить
Красиво. Значит - правильно.
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21.01.2021 08:25 Ответить
Найширійщі вітання новообраному Президенту та другу України ! 🥳
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21.01.2021 08:29 Ответить
На одного клоуна в президентах стало меньше.
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21.01.2021 08:39 Ответить
Трамп- ідіот! Такий самий, як наше зєльоне фсьо!) Коли ж ви всі з"бьотєсь, казли криворогаті?!Вава, уйді похарошему! Не вперше тебе христом богом молю! Еслі шо, то я є атеїстка махрова!)))
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31.01.2021 23:15 Ответить
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