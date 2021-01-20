Байден став 46-м президентом США (оновлено). ФОТОрепортаж

Джо Байден склав присягу у Вашингтоні і, таким чином, став 46-м президентом США.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

День своєї інавгурації Байден назвав днем ​​демократії. "Це - день Америки. Це - день демократії. Це історичний, день надії", - сказав він у першій після складання присяги промові на посаді.

Байден закликав співгромадян забути про розбіжності та об'єднатися, "почати все заново, почати прислухатися один до одного".

"Я всією душею хочу об'єднати США, людей. І я прошу всіх допомогти домогтися цього", - сказав Байден. "Єдність - це наш шлях вперед. Ми маємо бути по-справжньому Сполученими Штатами Америки", - додав новий президент США.

Байден пообіцяв здобути перемогу над прихильниками екстремістських поглядів у країні.

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"Посилення політичного екстремізму, прихильники теорії переваги білих і тероризм у країні - це те, чому ми повинні протистояти", - сказав він, виступаючи на церемонії.

"І ми здобудемо над ними перемогу", - запевнив Байден.

Також Байден пообіцяв, що працюватиме з країнами світу над вирішенням проблем сьогодення і майбутнього.

"Я працюватиму з усім світом, щоб вирішувати не залишені в минулому проблеми, а ті проблеми, які стоять перед нами сьогодні, так само як і ті, які виникнуть завтра", - сказав він.

Також президент запевнив, що при ньому США "відновлять відносини з союзниками".

Байден пообіцяв боротися за мир, прогрес і безпеку на планеті. "Тим, хто перебуває за межами наших кордонів, я хочу повідомити: Америка пройшла через випробування, які зробили нас сильнішими ... Ми знову готові до контактів зі світом", - заявив президент США.

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