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Байден став 46-м президентом США (оновлено). ФОТОрепортаж

Байден став 46-м президентом США (оновлено). ФОТОрепортаж

Джо Байден склав присягу у Вашингтоні і, таким чином, став 46-м президентом США.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

День своєї інавгурації Байден назвав днем ​​демократії. "Це - день Америки. Це - день демократії. Це історичний, день надії", - сказав він у першій після складання присяги промові на посаді.

Байден закликав співгромадян забути про розбіжності та об'єднатися, "почати все заново, почати прислухатися один до одного".

"Я всією душею хочу об'єднати США, людей. І я прошу всіх допомогти домогтися цього", - сказав Байден. "Єдність - це наш шлях вперед. Ми маємо бути по-справжньому Сполученими Штатами Америки", - додав новий президент США.

Байден пообіцяв здобути перемогу над прихильниками екстремістських поглядів у країні.

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"Посилення політичного екстремізму, прихильники теорії переваги білих і тероризм у країні - це те, чому ми повинні протистояти", - сказав він, виступаючи на церемонії.

"І ми здобудемо над ними перемогу", - запевнив Байден.

Також Байден пообіцяв, що працюватиме з країнами світу над вирішенням проблем сьогодення і майбутнього.

"Я працюватиму з усім світом, щоб вирішувати не залишені в минулому проблеми, а ті проблеми, які стоять перед нами сьогодні, так само як і ті, які виникнуть завтра", - сказав він.

Також президент запевнив, що при ньому США "відновлять відносини з союзниками".

Байден пообіцяв боротися за мир, прогрес і безпеку на планеті. "Тим, хто перебуває за межами наших кордонів, я хочу повідомити: Америка пройшла через випробування, які зробили нас сильнішими ... Ми знову готові до контактів зі світом", - заявив президент США.

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Фото YahooNews

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Автор: 

Байден Джо (2883) США (22512)


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Топ коментарі
+94
Десь в ОП

Байден стал 46-м президентом США - Цензор.НЕТ 570
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20.01.2021 19:32
+73
Слава США!!! Удачи Джо!!!
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20.01.2021 19:32
+52
https://twitter.com/tZEinform tZE inform

Пункт первый плана отстранения от власти недоразумения украинской демократии Вовы Зеленского успешно выполнен.
Президентом США стал его личный враг.
Всем хорошим людям - наши поздравления.
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20.01.2021 19:33
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Хо-хо полегче про блек менов)))) хехехех Балабанов был пророк в своём фильме ( эпизод у костра) Маккейн проиграл по цвету- просто все темные проголосовали за темного.... Посмотрим. Что дальше будет.. интересно где они возьмут деньги- забрать и поделить - уже было в 1917.... самому интересно .... я думаю демиурга был прав - эту партию потом просто вынесут.... Ибо в Америке все просто - кроме денег...Макс уже валит из калифорнии в республиканский Техас.... Посмотрю реакцию общественности когда поднимут налоги а на всех не хватит соц помощи....
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20.01.2021 21:21 Відповісти
О чем еще предупреждала нас баба Ванга? "Байден станет последним 46м президентом для фашистской россии-орды".
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20.01.2021 21:11 Відповісти
Это было об Обаме. И вообще, как Ванга может до сих пор предвещать? Вроде померла старушка?
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20.01.2021 22:56 Відповісти
Байден ни слова не сказал о трампе, круто. Помнится как зеленский обливал гном Пороха даже в ВР, когда была инаугурация, дб ть.
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20.01.2021 21:17 Відповісти
уровень интеллекта, воспитания и культуры.
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20.01.2021 23:54 Відповісти
серед членів Свободи прокотиться хвиля жахливих самогубств : їхнього дуга і путінську шістку Трампа поперли з Білого Дому.
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20.01.2021 21:29 Відповісти
А у нас трампампам все ходы записаны, сказал человек с рогами, выдирая унитаз в туалете Капитолия
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20.01.2021 21:49 Відповісти
все что хорошо для америки, хорошо и для украины.мощная нация и нам надо быть частью этого мира.
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20.01.2021 22:29 Відповісти
Гарний день для демократії!
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20.01.2021 22:37 Відповісти
https://censor.net/ru/news/289501/ssha_podderjivayut_mirnyyi_plan_uregulirovaniya_situatsii_na_donbasse_predlojennyyi_poroshenko_bayiden
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20.01.2021 23:09 Відповісти
не панімають вони у шику - така велика лєстніца і без червоної доріжки.
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21.01.2021 00:20 Відповісти
Красной дорожке место в Голливуде.
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21.01.2021 02:42 Відповісти
Фу, Лопес выглядит как намазанная салом шестидесятилетняя индийская старуха...
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21.01.2021 01:17 Відповісти
Все индийские старухи 60 лет стоят в очереди намазаться салом, чтобы выглядеть так же...
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21.01.2021 02:44 Відповісти
Це хайлайтер-ілюмінатор, а не сало.
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21.01.2021 03:09 Відповісти
пора дрочити сраки кацапські свинособаки
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21.01.2021 08:15 Відповісти
Красиво. Значит - правильно.
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21.01.2021 08:25 Відповісти
Найширійщі вітання новообраному Президенту та другу України ! 🥳
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21.01.2021 08:29 Відповісти
На одного клоуна в президентах стало меньше.
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21.01.2021 08:39 Відповісти
Трамп- ідіот! Такий самий, як наше зєльоне фсьо!) Коли ж ви всі з"бьотєсь, казли криворогаті?!Вава, уйді похарошему! Не вперше тебе христом богом молю! Еслі шо, то я є атеїстка махрова!)))
,
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31.01.2021 23:15 Відповісти
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