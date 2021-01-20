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Зеленський і Єрмак дивилися інавгурацію Байдена разом із Квін

Зеленський і Єрмак дивилися інавгурацію Байдена разом із Квін

Президент Володимир Зеленський, глава його Офісу Андрій Єрмак і тимчасова повірена США в Україні Крістіна Квін разом дивилися трансляцію церемонії інавгурації 46-го президента США Джо Байдена.

Про це Єрмак повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Дивимося інавгурацію президента США разом із президентом України Володимиром Зеленським та тимчасовою повіреною Сполучених Штатів в Україні Крістіною Квін", - зазначив він.

"Упевнений, відносини наших країн мають вийти на новий рівень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США будуть непохитні у своїй підтримці України, - Квін

Ще виступаючи у Верховній Раді України у 2015 році, Джозеф Байден обіцяв завжди говорити про Україну. І він багато разів дотримав своє слово", - додав Єрмак.

Джо Байден став 46-м президентом США 20 січня.

Зеленський і Єрмак дивилися інавгурацію Байдена разом із Квін 01

Автор: 

Байден Джо (2883) Зеленський Володимир (23689) США (22512) Єрмак Андрій (1368) Квін Крістіна (110)


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Топ коментарі
+65
Не поможет.
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20.01.2021 20:11
+56
Зеленский и Ермак смотрели инаугурацию Байдена вместе с Квин - Цензор.НЕТ 7817
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20.01.2021 20:17
+43
Зеленский и Ермак смотрели инаугурацию Байдена вместе с Квин - Цензор.НЕТ 6841
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20.01.2021 20:21
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Скоріше б побачити д'єрмака на смереці.
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20.01.2021 20:27 Відповісти
я не перебірливий, під смерекою на 2метри- теж не зле.
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20.01.2021 21:52 Відповісти
до смереки далеко, каштан теж пасуватиме
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20.01.2021 23:11 Відповісти
Инфа со страницы мордокниги Ярмака??? А теперь вопрос, а Квин в курсе что она с ними смотрела?
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20.01.2021 20:28 Відповісти
*Ермака
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20.01.2021 20:28 Відповісти
Ермак, дЕрьмак, Ярмак. Да какая разница, если он говно!
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20.01.2021 20:34 Відповісти
Ярмо на шее Украины.
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21.01.2021 08:12 Відповісти
Ермак збреше- дорого не візьме...
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20.01.2021 20:29 Відповісти
а она не брезгливая...
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20.01.2021 20:30 Відповісти
тетя Квин с линейкой в руках внимательно следила,шоб оба персонажа дословно все законспектировали
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20.01.2021 20:32 Відповісти
Ну Зегадёныш наверняка сидел потный и реально посцыкивал в памперс! На этот раз он сидел явно в памперсе. Обычно он ходит в бронежилете и памперсе. Здесь понадобился только памперс.))
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20.01.2021 21:43 Відповісти
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20.01.2021 21:46 Відповісти
Сочувствую женщине. Столько времени дышать "мужеством" дЕрьмака и Зеленского, находясь с ними в одном помещении, это знаете ли надо выдержать было.
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20.01.2021 20:33 Відповісти
..да кому ты нахер нужен...))
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20.01.2021 21:44 Відповісти
По ходу эти два зе-недоразумения смотрели инаугурацию вместе с Кивой......
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20.01.2021 20:35 Відповісти
шо лысый лысого гонял
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20.01.2021 20:36 Відповісти
Лучше бы они её уже с Кобзоном смотрели...
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20.01.2021 20:43 Відповісти
Зеля с Ермаком хоть сыграли для пани Квин дуплетом на рояле?
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20.01.2021 20:36 Відповісти
Рояль підбирають
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20.01.2021 20:49 Відповісти
им нужно 2 рояля разной высоты
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20.01.2021 22:05 Відповісти
Карантин, гарант у масці в такт не попадає.
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20.01.2021 20:54 Відповісти
Зеленский и Ермак смотрели инаугурацию Байдена вместе с Квин - Цензор.НЕТ 3934
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20.01.2021 20:48 Відповісти
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20.01.2021 22:21 Відповісти
Терміново! Пряме включення з Вашингтону

Зеленский и Ермак смотрели инаугурацию Байдена вместе с Квин - Цензор.НЕТ 8978
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20.01.2021 20:49 Відповісти
Смотрим инаугурацию президента США вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским

... а по ногам течет...а жопа уже болит...и что делать пока не знаем...
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20.01.2021 20:49 Відповісти
Складывается впечатление, что Зеленский и Ермак - это один человек такой, ну или хотя бы сиамские близнецы. Грёбаная сладкая парочка
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20.01.2021 20:50 Відповісти
Проэкт рыыфы - ЗЕРМАК называеться.
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20.01.2021 22:31 Відповісти
Потому, что одному - страшно. Всякие там страхи в голову лезут: Порошенко насильно карамельками кормит, Маруся Звиробий в душе подсматривает.
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21.01.2021 08:15 Відповісти
Будет полная проверка всех демократических институтов Украины. Это Трамп было плевать.. Денег особо не давал, но и не мешал
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20.01.2021 20:56 Відповісти
Йоопаний стид. Ніколи не було прямої трансляції інагурації президента США в Україні.
А сьогодні є........
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20.01.2021 20:56 Відповісти
Неправда, як мінімум в 2016 була на Хромадському!
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20.01.2021 20:57 Відповісти
А сьогодні я дивився по британському ВВС (в мене немає американських каналів), а ще її в мене в кабельному показували французький TV5 і німецький Deutsche Welle... Так що не так тоді?
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20.01.2021 20:58 Відповісти
Я уж лучше посмотрю инаугурацию президента США, чем на Новый год по Интеру поздравление х...ла в перерыве голубого огонька.
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20.01.2021 21:00 Відповісти
Смахивает как голодный смотрит на прилавки в продуктовом магазе - хочется да не можется...только и осталось что смотреть засранцам.Надеюсь порвут им зеленые пердаки!
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20.01.2021 20:56 Відповісти
"Зеленский и Ермак смотрели инаугурацию Байдена вместе с Квин" - https://replyua.net/blog/237798-zhurnalist-poroshenko-priglashen-na-inauguraciyu-baydena-ne-kak-chastnoe-lico-a-kak-pyatyy-prezident-ukrainy-i-glavnyy-soyuznik-ssha-v-ukraine.html Порошенко приглашен на инаугурацию Байдена - https://vedomosti-ua.com/103110-zelenskogo-ne-priglasili-na-inauguraciyu-baydena.html Зеленского не пригласили на инаугурацию Байдена
Хи-хи !!!
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20.01.2021 21:11 Відповісти
Только что по ICTV сказали что Зело смотрело инаугурацию у себя на Банковой... так шо то Ермак написал для 73%. И если рассуждать логически как это выглядит. Квин, можно я к тебе с одним типом телек приеду посмотреть. Не по понятием это, Квин с Ермаком под одну елку ср...ть не сядет...
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20.01.2021 21:16 Відповісти
Зеленський і Єрмак дивилися інавгурацію Байдена разом із Квін - Цензор.НЕТ 7098
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20.01.2021 21:17 Відповісти
скоро с януковичем вместе смотреть будут
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20.01.2021 21:23 Відповісти
заверещяли гниды
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20.01.2021 21:23 Відповісти
А шо вони там ще всєстє дєлалі?...
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20.01.2021 21:24 Відповісти
АХАХА. Тепер ці два недоумка будуть казати всім, що їх двох запросили на інавгурацію Байдена і що вони там були.
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20.01.2021 21:36 Відповісти
Готуйте свої дупи зелені шмарклі, бо дубінський, з деркачем, це перші ластівки. І українці з радістю будуть вас зелених ******* за те, що ви виродки без роду без племені робите з Україною.
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20.01.2021 21:43 Відповісти
я думаю, до леді гаги треба було б додати снуп дога - він би репнув щось епохальне
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20.01.2021 21:43 Відповісти
Фігня і Гага і снуп дог, там Бон Джові виступив, оце реально крутий чувак! Rock forever! До речі, рокери ПРОТИ Трампа!
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20.01.2021 21:52 Відповісти
рокери - інтелектуальна еліта нації
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20.01.2021 22:35 Відповісти
Саме так, в Україні жоден рокер не підтримав Зе... і навіть в рашці Макаревич, Шевчук, Бутусов, БГ виявилися адекватними і засудили анексію Криму і дії москалів на Донбасі!
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20.01.2021 22:43 Відповісти
угу, і кожен викладач сопромату чи філософії - це перевдягнутий і перевзутий рокер
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20.01.2021 23:11 Відповісти
шевчук, бутусов та бг нічого не засуджували
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20.01.2021 23:13 Відповісти
Жаль, что не Порох сейчас. Был бы шанс додавить кремлевскую шушеру
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20.01.2021 21:44 Відповісти
Зеля, просись полетать на борте №1 США, может хоть Байден покатает.
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20.01.2021 21:45 Відповісти
а відїзд клінічного ідіота вони дивилися також разом (?), його мадам вже живе у Франції і забрала все своє з дому. А для єрмака і дяді колі (патрушева) Ігор Валерійович показв промову байдена у верховній радІ, яку він закінчив словами Тараса Григоровича Шевченка (це смертельний діагноз для горських євреїв), слів не буду наводити, Танька Мосійчук їх вимовила правіильно.
висновок: ВІРИМО, НАДІЄМОСЯ І ЖДЕМО. СЛАВА УКРАЇНІ (а босяки ніколи не були українцями і не будуть керувати Україною, вони своїм кавказом не можуть керувати.)
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20.01.2021 21:46 Відповісти
А зачем Дерьмаку нужно было валятьсяна диване перед телевизором? Больше заняться нечем? Проверил бы, как во дворе снег почистили, блестят ли унитазы, во всех ли кулерах есть вода....А замена лампочек на лестнице ? А ремонты ксероксов и закупка дыроколов? Работы хватит на сутки, недели, месяцы и годы без перерыва и выходных....Но , нужно зелю контролировать, следить за его ртом ( что оно вякает при посторонних)....
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20.01.2021 21:54 Відповісти
ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ ...

Зеленський і Єрмак дивилися інавгурацію Байдена разом із Квін - Цензор.НЕТ 4337
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20.01.2021 21:55 Відповісти
А если не будет?
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20.01.2021 22:34 Відповісти
Обманет, Высоцкому позвонит
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20.01.2021 23:43 Відповісти
У памперсах дивились???
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20.01.2021 21:59 Відповісти
Новина про це "кіно" ще більше демонструє, у якій глибокій дупі опинився Зєля.

Приємно.
Дуже приємно.
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20.01.2021 21:59 Відповісти
Єрмак, ви з Зеленським ідіть працюйте, а не телік дивіться . . .
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20.01.2021 22:18 Відповісти
Бо виглядає, що байдики б'єте (1) і "не пустили на церемонію, то хоч по теліку глянемо" (2).
Такі твіти принижують країну.
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20.01.2021 22:21 Відповісти
Зеленський і Єрмак дивилися інавгурацію Байдена разом із Квін - Цензор.НЕТ 1724
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20.01.2021 22:23 Відповісти
На трьох соображалі?
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20.01.2021 22:24 Відповісти
Штани під час перегляду міняли - чи так і сиділи в обіс*аних?
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20.01.2021 22:31 Відповісти
Задержка назначения Оксаны Маркаровой послом Украины в США, уже после получения официального агремана (согласия) от США, прекрасно характеризует уровень кадрового мышления Зеленского и К.
Все из решения коррупционно мотивированы. Профессиональные качества в их выборе играют второстепенную роль (если вообще учитывается). Назначение идет по принципу "свой-чужой" или "что я буду иметь взамен?".
Перед Маркаровой была поставлена задача любыми путями добыть приглашение на инаугурацию Байдена. Маркарова обещала, ибо иначе ее просто бы не подали. Сумеет она или нет - это вопрос открытый, но отмена назначения посла после получения согласия, по дипломатическому протоколу - прямое оскорбление принимающей страны.
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20.01.2021 22:33 Відповісти
У шапіто знов зашквар. Нового дипломата не призначають за два тижні то того, як старий президент завершить каденцію, а після того як новий вступить на посаду. Думаю, що американські друзі ввічливо пояснили клоунам що Маркарова не той рівень дипломата для США. Посміємося з віслюка, якщо дипломатом стане Іванна Климпуш-Цинцадзе чи Костянтин Єлісєєв. Кажуть, що саме Єлісєєв і Климпуш-Цинцадзе поїхали з Порошенком на інавгурацію Байдена.
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20.01.2021 22:58 Відповісти
Баканов связывался со своими контактами в среде демократов.
Его вежливо отшили.
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20.01.2021 22:34 Відповісти
Какие могут быть свои контакты у Баканова? Человек занимался сьемкой телетреша в Украине и при этом контактировал с политическим истеблишментом в Америке? Кому он нужен? Все его контакты живут на Брайтон-Бич и работают в русских ресторанах.
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21.01.2021 12:01 Відповісти
Вава і Дєрмак на колінах і зі слізьми на очах дивились інавгурацію Байдена. Кристину Квін запросили як свідком, щоб підтвердила.

Ну а послом США в Україні буде Курт Волкер.

Зеленський і Єрмак дивилися інавгурацію Байдена разом із Квін - Цензор.НЕТ 2391
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20.01.2021 22:43 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3243037/ukrainu_pri_bayidene_mojet_ojidat_novyyi_uroven_vnimaniya_volker
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20.01.2021 23:25 Відповісти
Нне допоможе потерпілому дуповилизууваня - нне той клієнт!
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20.01.2021 22:50 Відповісти
Альфонс д"Ермак функционирует по специальности
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20.01.2021 23:00 Відповісти
А он альфонс у Мэ или у Жо?
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20.01.2021 23:05 Відповісти
ПРавильнее спросить ПРи Мэ или ПРи Жо?
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20.01.2021 23:06 Відповісти
Л. Подеревянський - "... шо в с р ався йо.аний сцикун?" або "от жалко пацана...."
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20.01.2021 23:29 Відповісти
Квин? Шоу маст го он?
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20.01.2021 23:29 Відповісти
быстро же зеля переобулся в воздухе
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21.01.2021 00:02 Відповісти
Лучше б Ермак ежал в рфию!
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21.01.2021 00:02 Відповісти
Круто) - завгосп і блазень дивилися,що мало ймовірно,з американкою інавгурацію президента США. Ліга сміху ліпецька відпочиває)
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21.01.2021 00:14 Відповісти
Зелю с ермаком заставили смотреть инаугурацию Байдена под присмотром Квин, чтобы эти ****** потом не вякали "нам никто не говорил", "мы не знали", "мы думали там трамп".
А Квин в процессе просмотра перепуганным ************ подгузники меняла и нюни вытирала. А еще, думаю, Квин снимала этих двух чертей на видео и потом ролик запулила Байдену. Чисто поржать с перепуганной гопоты!
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21.01.2021 09:28 Відповісти
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/ermak-poobeshchal-kristine-kvin-turnut-dubinskogo-iz-partii-sam-nardep-protiv-21012021-412991 Глава Офісу президента України Андрій Єрмак пообіцяв тимчасовій повіреній у справах США в Україні Крістіні Квін, що нардепа Олександра Дубінського виженуть із партії "Слуга народу"

Про це йдеться в повідомленні на Telegram-каналі "Резидент", передає "ДС".

"Наше джерело в ОП розповіло, що вчора відбулася розмова Андрія Єрмака з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, вона висловила стурбованість посольства щодо присутності в партії влади людини, яка намагалася впливати на вибори президента Америки. Глава Офісу президента запевнив, що питання по Олександру Дубінському буде вирішене в найближчі дні, він самостійно залишить лави партії", - йдеться в повідомленні.

При цьому сам Дубінський заявив Telegram-каналу PavlovskyNews, що не збирається залишати фракцію і партію.
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21.01.2021 17:11 Відповісти
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