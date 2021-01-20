Зеленський і Єрмак дивилися інавгурацію Байдена разом із Квін
Президент Володимир Зеленський, глава його Офісу Андрій Єрмак і тимчасова повірена США в Україні Крістіна Квін разом дивилися трансляцію церемонії інавгурації 46-го президента США Джо Байдена.
Про це Єрмак повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Дивимося інавгурацію президента США разом із президентом України Володимиром Зеленським та тимчасовою повіреною Сполучених Штатів в Україні Крістіною Квін", - зазначив він.
"Упевнений, відносини наших країн мають вийти на новий рівень.
Ще виступаючи у Верховній Раді України у 2015 році, Джозеф Байден обіцяв завжди говорити про Україну. І він багато разів дотримав своє слово", - додав Єрмак.
Джо Байден став 46-м президентом США 20 січня.
Топ коментарі
+65 Герхард
показати весь коментар20.01.2021 20:11
+56 саша паламарчук
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+43 Павло ШОвте
показати весь коментар20.01.2021 20:21
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... а по ногам течет...а жопа уже болит...и что делать пока не знаем...
А сьогодні є........
Хи-хи !!!
висновок: ВІРИМО, НАДІЄМОСЯ І ЖДЕМО. СЛАВА УКРАЇНІ (а босяки ніколи не були українцями і не будуть керувати Україною, вони своїм кавказом не можуть керувати.)
Приємно.
Дуже приємно.
Такі твіти принижують країну.
Все из решения коррупционно мотивированы. Профессиональные качества в их выборе играют второстепенную роль (если вообще учитывается). Назначение идет по принципу "свой-чужой" или "что я буду иметь взамен?".
Перед Маркаровой была поставлена задача любыми путями добыть приглашение на инаугурацию Байдена. Маркарова обещала, ибо иначе ее просто бы не подали. Сумеет она или нет - это вопрос открытый, но отмена назначения посла после получения согласия, по дипломатическому протоколу - прямое оскорбление принимающей страны.
Его вежливо отшили.
Ну а послом США в Україні буде Курт Волкер.
А Квин в процессе просмотра перепуганным ************ подгузники меняла и нюни вытирала. А еще, думаю, Квин снимала этих двух чертей на видео и потом ролик запулила Байдену. Чисто поржать с перепуганной гопоты!
Про це йдеться в повідомленні на Telegram-каналі "Резидент", передає "ДС".
"Наше джерело в ОП розповіло, що вчора відбулася розмова Андрія Єрмака з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, вона висловила стурбованість посольства щодо присутності в партії влади людини, яка намагалася впливати на вибори президента Америки. Глава Офісу президента запевнив, що питання по Олександру Дубінському буде вирішене в найближчі дні, він самостійно залишить лави партії", - йдеться в повідомленні.
При цьому сам Дубінський заявив Telegram-каналу PavlovskyNews, що не збирається залишати фракцію і партію.