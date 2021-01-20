Зеленський і Єрмак дивилися інавгурацію Байдена разом із Квін

Президент Володимир Зеленський, глава його Офісу Андрій Єрмак і тимчасова повірена США в Україні Крістіна Квін разом дивилися трансляцію церемонії інавгурації 46-го президента США Джо Байдена.

Про це Єрмак повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Дивимося інавгурацію президента США разом із президентом України Володимиром Зеленським та тимчасовою повіреною Сполучених Штатів в Україні Крістіною Квін", - зазначив він.

"Упевнений, відносини наших країн мають вийти на новий рівень.

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Ще виступаючи у Верховній Раді України у 2015 році, Джозеф Байден обіцяв завжди говорити про Україну. І він багато разів дотримав своє слово", - додав Єрмак.

Джо Байден став 46-м президентом США 20 січня.