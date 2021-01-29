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Зеленський підписав закон про прискорену реєстрацію вакцин проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Зеленський підписав закон про прискорену реєстрацію вакцин проти COVID-19

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання для екстреного медичного застосування", який Верховна Рада ухвалила 29 січня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Документ встановлює можливість прискореної державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) у разі ухвалення такого рішення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, з метою екстреного медичного застосування з урахуванням певних зобов’язань", - повідомила пресслужба глави держави.

Рішення про прискорену державну реєстрацію ухвалюється, зокрема, за наявності даних про успішне проведення доклінічних випробувань/досліджень, окремих фаз клінічних випробувань/досліджень; якщо дозвіл на екстрене застосування був наданий компетентним органом США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської Народної Республіки, Індії або за централізованою процедурою компетентним органом Євросоюзу, або вакцина чи інший медичний імунобіологічний препарат перекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

"Окремо передбачено, що лікарський засіб не повинен бути розроблений у державі-агресорі", - підкреслено в повідомленні.

Реєстраційне посвідчення вакцини або медпрепаратів, що пройшли процедуру державної реєстрації під зобов’язання для екстреного медичного застосування, видається строком на один рік з можливістю продовження ще на рік. 
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Топ коментарі
+4
о спутнике буба мычтает...чы то мендельша с ермаком настояли?
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29.01.2021 20:16
+4
С ума сошел? Наши врачи тебе, шо хочешь нарисуют за соответствующую плату.
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29.01.2021 20:48
+4
Можно подумать- я этого не знал.
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29.01.2021 20:54
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о спутнике буба мычтает...чы то мендельша с ермаком настояли?
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29.01.2021 20:16 Відповісти
«Ті, хто достатньо розумні, щоб не лізти в політику, караються тим, що ними правлять люди дурніші за них самих». (Платон)
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29.01.2021 20:58 Відповісти
В Гвинее зарегистрировалось вакцина Спутник. Зеленський підписав закон про прискорену реєстрацію вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 1210
Йохо! Это вторая страна в Африке, одобрившая российскую вакцину.
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29.01.2021 21:00 Відповісти
...пятнадцатая в мире...
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29.01.2021 22:19 Відповісти
Зеля , тебя бы ширнуть этой недоделанной вакциной с сомнительной эффективностью. Ты, кстати, маму Римму колоть этой вакциной будешь ? Она по возрасту подлежит первоочередному вакцинированию.
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29.01.2021 22:31 Відповісти
Заявляю с полной ответственность: хрена я вакцинируюсь, хоть чем. Хоть напару с кем угодно. Не выйдет. отсюда- вывод: мне осталось жить совсем недолго. То есть- лет 10, не более того, при условии моих трат чуток более чем 1000 долларов в месяц. Меня ведь объявят человеком Вне Закона, после моего отказа. Хорошо, пусть будет так.

Интересует единственное: после того, как я похороню моих котов: кого уволочь с собой, в небытие? У меня- есть парочку кандидатов.
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29.01.2021 20:25 Відповісти
выдыхай бобер
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29.01.2021 20:29 Відповісти
Выдохнул, выдра мужского полу. Ну... и что далее?
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29.01.2021 20:30 Відповісти
Чого даремно шумиш? Все буде гаразд. Більшість українців не стануть вакцинуватись. А сертифікат вакцинації зі всіма підписами та печатками, при необхідності, завжди зможеж придбати в "підземному переході"
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30.01.2021 02:32 Відповісти
С ума сошел? Наши врачи тебе, шо хочешь нарисуют за соответствующую плату.
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29.01.2021 20:48 Відповісти
Можно подумать- я этого не знал.
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29.01.2021 20:54 Відповісти
хто тебе примушує?
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29.01.2021 20:56 Відповісти
Ещё бы! Внедрением электронного паспорта вакцинации. Иначе, я бы просто заткнулся. А так- не могу.
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29.01.2021 20:58 Відповісти
і нащо тобі той пачпорт?
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29.01.2021 20:59 Відповісти
Мне??? Мне он вовсе не нужен, но, я четырежды в году- пересекаю границу Украины. Ну, вы меня поняли, да?
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29.01.2021 21:00 Відповісти
тоді доведеться ширнутся, інакше не пропустять
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29.01.2021 21:01 Відповісти
Ни в коем случае! Я эту срань просто куплю. Если не выйдет- спрячусь, на пенсии. Но- никаких ширяний!
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29.01.2021 21:03 Відповісти
тоді доведеться тобі діду сидіти в своїх іпенях років 10, поки епідемія не зчухне
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29.01.2021 21:04 Відповісти
Возможно. Не спорю. Пусть так. В принципе- уже почти наплевать...
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29.01.2021 21:05 Відповісти
не выйдет, тебе через 5G дадут команду, беги в лес пока у нас 4G
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29.01.2021 20:56 Відповісти
Если так- то я согласен. Пусть дают. Пока нет 6-Джи.
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29.01.2021 20:59 Відповісти
для цього депутатів вибирати треба різних партій..
щоб політику не "пришили" Зеленський підписав закон про прискорену реєстрацію вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4022
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29.01.2021 21:03 Відповісти
Один из авторов ковидной афёры уже кони двинул.
https://www.forbes.com/sites/daviddawkins/2021/01/19/billionaire-benjamin-de-rothschild-heir-to-banking-fortune-dies-at-57/?sh=24**********
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29.01.2021 22:12 Відповісти
Котиків бережіть. Та і себе теж. Зеленський підписав закон про прискорену реєстрацію вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 8808
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30.01.2021 02:37 Відповісти
юзай таблетки мокшанского рыбнадзора и будэ тоби щастя...
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29.01.2021 20:35 Відповісти
ясно... кацапо-вакцина уже на подходе ... ох и мрази !!! Зеленский подписал закон об ускоренной регистрации вакцин от COVID-19 - Цензор.НЕТ 4776
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29.01.2021 20:26 Відповісти
А можна зебілам виключно Супутника? Все одно їх "мізки" вона не вразить!
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29.01.2021 20:29 Відповісти
Какие сложные научные слова он сумел выучить !
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29.01.2021 22:09 Відповісти
Ускоренная регистрация приведет к устрашающей коррупции и наводнении Украины опасными для здоровья людей препаратами. Люди будьте бдительны, здоровье у вас одно! Не потеряйте его.
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30.01.2021 12:25 Відповісти
 
 