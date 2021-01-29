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Зеленский подписал закон об ускоренной регистрации вакцин от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Зеленский подписал закон об ускоренной регистрации вакцин от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства для экстренного медицинского применения", который Верховная Рада приняла 29 января.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Документ устанавливает возможность ускоренной государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19) в случае принятия такого решения центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, с целью экстренного медицинского применения с учетом определенных обязательств", - сообщила пресс-служба главы государства.

Решение об ускоренной государственной регистрации принимается при наличии данных об успешном проведении доклинических испытаний/исследований, отдельных фаз клинических испытаний/исследований; если разрешение на экстренное применение было предоставлено компетентным органом США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или по централизованной процедуре компетентным органом Евросоюза, или вакцина или иной медицинский иммунобиологический препарат переквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения.

"Отдельно предусмотрено, что лекарственное средство не должно быть разработан в государстве-агрессоре", - подчеркнуто в сообщении.

Также читайте: Рада приняла законопроект об упрощенной регистрации COVID-вакцин

Регистрационное удостоверение вакцины или медпрепаратов, прошедших процедуру государственной регистрации под обязательство для экстренного медицинского применения, выдается сроком на один год с возможностью продления еще на год.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
о спутнике буба мычтает...чы то мендельша с ермаком настояли?
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29.01.2021 20:16
+4
С ума сошел? Наши врачи тебе, шо хочешь нарисуют за соответствующую плату.
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29.01.2021 20:48
+4
Можно подумать- я этого не знал.
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29.01.2021 20:54
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о спутнике буба мычтает...чы то мендельша с ермаком настояли?
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29.01.2021 20:16 Ответить
«Ті, хто достатньо розумні, щоб не лізти в політику, караються тим, що ними правлять люди дурніші за них самих». (Платон)
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29.01.2021 20:58 Ответить
В Гвинее зарегистрировалось вакцина Спутник. Зеленський підписав закон про прискорену реєстрацію вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 1210
Йохо! Это вторая страна в Африке, одобрившая российскую вакцину.
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29.01.2021 21:00 Ответить
...пятнадцатая в мире...
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29.01.2021 22:19 Ответить
Зеля , тебя бы ширнуть этой недоделанной вакциной с сомнительной эффективностью. Ты, кстати, маму Римму колоть этой вакциной будешь ? Она по возрасту подлежит первоочередному вакцинированию.
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29.01.2021 22:31 Ответить
Заявляю с полной ответственность: хрена я вакцинируюсь, хоть чем. Хоть напару с кем угодно. Не выйдет. отсюда- вывод: мне осталось жить совсем недолго. То есть- лет 10, не более того, при условии моих трат чуток более чем 1000 долларов в месяц. Меня ведь объявят человеком Вне Закона, после моего отказа. Хорошо, пусть будет так.

Интересует единственное: после того, как я похороню моих котов: кого уволочь с собой, в небытие? У меня- есть парочку кандидатов.
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29.01.2021 20:25 Ответить
выдыхай бобер
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29.01.2021 20:29 Ответить
Выдохнул, выдра мужского полу. Ну... и что далее?
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29.01.2021 20:30 Ответить
Чого даремно шумиш? Все буде гаразд. Більшість українців не стануть вакцинуватись. А сертифікат вакцинації зі всіма підписами та печатками, при необхідності, завжди зможеж придбати в "підземному переході"
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30.01.2021 02:32 Ответить
С ума сошел? Наши врачи тебе, шо хочешь нарисуют за соответствующую плату.
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29.01.2021 20:48 Ответить
Можно подумать- я этого не знал.
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29.01.2021 20:54 Ответить
хто тебе примушує?
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29.01.2021 20:56 Ответить
Ещё бы! Внедрением электронного паспорта вакцинации. Иначе, я бы просто заткнулся. А так- не могу.
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29.01.2021 20:58 Ответить
і нащо тобі той пачпорт?
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29.01.2021 20:59 Ответить
Мне??? Мне он вовсе не нужен, но, я четырежды в году- пересекаю границу Украины. Ну, вы меня поняли, да?
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29.01.2021 21:00 Ответить
тоді доведеться ширнутся, інакше не пропустять
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29.01.2021 21:01 Ответить
Ни в коем случае! Я эту срань просто куплю. Если не выйдет- спрячусь, на пенсии. Но- никаких ширяний!
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29.01.2021 21:03 Ответить
тоді доведеться тобі діду сидіти в своїх іпенях років 10, поки епідемія не зчухне
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29.01.2021 21:04 Ответить
Возможно. Не спорю. Пусть так. В принципе- уже почти наплевать...
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29.01.2021 21:05 Ответить
не выйдет, тебе через 5G дадут команду, беги в лес пока у нас 4G
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29.01.2021 20:56 Ответить
Если так- то я согласен. Пусть дают. Пока нет 6-Джи.
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29.01.2021 20:59 Ответить
для цього депутатів вибирати треба різних партій..
щоб політику не "пришили" Зеленський підписав закон про прискорену реєстрацію вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4022
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29.01.2021 21:03 Ответить
Один из авторов ковидной афёры уже кони двинул.
https://www.forbes.com/sites/daviddawkins/2021/01/19/billionaire-benjamin-de-rothschild-heir-to-banking-fortune-dies-at-57/?sh=24**********
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29.01.2021 22:12 Ответить
Котиків бережіть. Та і себе теж. Зеленський підписав закон про прискорену реєстрацію вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 8808
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30.01.2021 02:37 Ответить
юзай таблетки мокшанского рыбнадзора и будэ тоби щастя...
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29.01.2021 20:35 Ответить
ясно... кацапо-вакцина уже на подходе ... ох и мрази !!! Зеленский подписал закон об ускоренной регистрации вакцин от COVID-19 - Цензор.НЕТ 4776
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29.01.2021 20:26 Ответить
А можна зебілам виключно Супутника? Все одно їх "мізки" вона не вразить!
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29.01.2021 20:29 Ответить
Какие сложные научные слова он сумел выучить !
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29.01.2021 22:09 Ответить
Ускоренная регистрация приведет к устрашающей коррупции и наводнении Украины опасными для здоровья людей препаратами. Люди будьте бдительны, здоровье у вас одно! Не потеряйте его.
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30.01.2021 12:25 Ответить
 
 