Рада приняла законопроект об упрощенной регистрации COVID-вакцин

Верховная Рада приняла законопроект о регистрации вакцин от COVID-19 до завершения клинических исследований при соблюдении определенных условий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", за законопроект №4613 "О внесении изменений в закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства" во втором чтении и в целом в пятницу проголосовали 280 депутатов.

Проект закона предусматривает возможность регистрировать вакцины для использования при условии, если имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний, а клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Европейского Союза.

Также проект законопроект запрещает регистрацию в Украине регистрацию вакцины, разработанной в РФ.

Ранее сообщалось, что Комитет Рады поддержал поправки "ЕС" о запрете российской вакцины в Украине

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