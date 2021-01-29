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Рада приняла законопроект об упрощенной регистрации COVID-вакцин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада приняла законопроект об упрощенной регистрации COVID-вакцин

Верховная Рада приняла законопроект о регистрации вакцин от COVID-19 до завершения клинических исследований при соблюдении определенных условий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", за законопроект №4613 "О внесении изменений в закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства" во втором чтении и в целом в пятницу проголосовали 280 депутатов.

Проект закона предусматривает возможность регистрировать вакцины для использования при условии, если имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний, а клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Европейского Союза.

Также проект законопроект запрещает регистрацию в Украине регистрацию вакцины, разработанной в РФ.

Ранее сообщалось, что Комитет Рады поддержал поправки "ЕС" о запрете российской вакцины в Украине

Читайте: Никто российскую вакцину "Спутник V" в Украине регистрировать не будет, - Степанов. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Ніхто російську вакцину "Супутник V" в Україні не реєструватиме, - Степанов. ВIДЕО
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29.01.2021 13:01 Ответить
Также проект законопроект запрещает регистрацию в Украине регистрацию вакцины, разработанной в РФИсточник: https://censor.net/ru/n3244864
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29.01.2021 13:03 Ответить
Чому ви такий песиміст? А певніше вакцин УКраїна не побачить до 2024 року. Коли вже вони і даром нікому потрібні не будуть. Ось тоді і ВР прийме закон про обовьязковість вакцинації з кримінальним покаранням для відмовників від вакцинації.
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29.01.2021 13:13 Ответить
Для чого кримінал. Давайте зразу супутник 5 колоти, а хто відмовився - розстрілювати.
І вартість дози 1000 доларів.
Так і від пенсіонерів позбавимось, і навантаження на бюджет зменшимо, і природній добір здійснимо, виживуть дійсно найсильніші.
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29.01.2021 13:17 Ответить
Закупили китайську, а эфективну НОВОВАКС в грудні МОЗ зірвав підписання договору, яка була на стадії домовленності і підписання МЕД ЗАКУПКАМИ,
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29.01.2021 13:10 Ответить
Сорвали потому что откат не в те руки шол.
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29.01.2021 22:44 Ответить
Ці 280 ЗЕвиродків, які проголосували за закон №4613, що дозволяє проводити небезпечні медичні експерименти на українцях, тепер несуть повну персональну відповідальність за всі наслідки від використання т.з. вакцина, яка ще ніде в світі не пройшла повного циклу випробувань...
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29.01.2021 13:25 Ответить
Потому в списке и появились Мексика и Бразилия в которых китайцы всеми правдами и неправдами продавили регистрацию своей живокультуральной вирусной вакцины. Что кстати в Бразилии вызвало целый политический скандал, ибо выяснилось, что реальный результат эффективности вакцины производства Китая не превышает 55%.
Принятие этого законопроекта в поданном виде означает, что общей массе населения будет вколота вакцина созданная по научным принципам 19 века с весьма туманными характеристиками эффективности.
Мы вам гарантируем, что ни один из инициаторов этого закона не будет прививать себя и своих близких этой вакциной.
Для них найдется Moderna и Pfizer-BioNTech.
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29.01.2021 13:51 Ответить
 
 