Рада приняла законопроект об упрощенной регистрации COVID-вакцин
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Верховная Рада приняла законопроект о регистрации вакцин от COVID-19 до завершения клинических исследований при соблюдении определенных условий.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", за законопроект №4613 "О внесении изменений в закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства" во втором чтении и в целом в пятницу проголосовали 280 депутатов.
Проект закона предусматривает возможность регистрировать вакцины для использования при условии, если имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний, а клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Европейского Союза.
Также проект законопроект запрещает регистрацию в Украине регистрацию вакцины, разработанной в РФ.
Ранее сообщалось, что Комитет Рады поддержал поправки "ЕС" о запрете российской вакцины в Украине
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І вартість дози 1000 доларів.
Так і від пенсіонерів позбавимось, і навантаження на бюджет зменшимо, і природній добір здійснимо, виживуть дійсно найсильніші.
Принятие этого законопроекта в поданном виде означает, что общей массе населения будет вколота вакцина созданная по научным принципам 19 века с весьма туманными характеристиками эффективности.
Мы вам гарантируем, что ни один из инициаторов этого закона не будет прививать себя и своих близких этой вакциной.
Для них найдется Moderna и Pfizer-BioNTech.