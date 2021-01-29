Рада ухвалила законопроєкт про спрощену реєстрацію COVID-вакцин
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Верховна Рада ухвалила законопроєкт про реєстрацію вакцин від COVID-19 до завершення клінічних досліджень у разі дотримання певних умов.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", за законопроєкт №4613 "Про внесення змін до закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання" в другому читанні і в цілому в п'ятницю проголосували 280 депутатів.
Проєкт закону передбачає можливість реєструвати вакцини для використання за умови, якщо є дані про успішне проведення доклінічних випробувань, а клінічні дослідження проводилися з дозволу відповідних компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії чи Європейського Союзу.
Також законопроєкт забороняє реєстрацію в Україні вакцини, розробленої в РФ.
Раніше повідомлялося, що Комітет Ради підтримав поправки "ЄС" про заборону російської вакцини в Україні.
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Ніхто російську вакцину "Супутник V" в Україні не реєструватиме, - Степанов. ВIДЕО
І вартість дози 1000 доларів.
Так і від пенсіонерів позбавимось, і навантаження на бюджет зменшимо, і природній добір здійснимо, виживуть дійсно найсильніші.
Принятие этого законопроекта в поданном виде означает, что общей массе населения будет вколота вакцина созданная по научным принципам 19 века с весьма туманными характеристиками эффективности.
Мы вам гарантируем, что ни один из инициаторов этого закона не будет прививать себя и своих близких этой вакциной.
Для них найдется Moderna и Pfizer-BioNTech.