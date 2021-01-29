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Рада ухвалила законопроєкт про спрощену реєстрацію COVID-вакцин

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада ухвалила законопроєкт про спрощену реєстрацію COVID-вакцин

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про реєстрацію вакцин від COVID-19 до завершення клінічних досліджень у разі дотримання певних умов.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", за законопроєкт №4613 "Про внесення змін до закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання" в другому читанні і в цілому в п'ятницю проголосували 280 депутатів.

Проєкт закону передбачає можливість реєструвати вакцини для використання за умови, якщо є дані про успішне проведення доклінічних випробувань, а клінічні дослідження проводилися з дозволу відповідних компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії чи Європейського Союзу.

Також законопроєкт забороняє реєстрацію в Україні вакцини, розробленої в РФ.

Також читайте: Комітет Ради підтримав поправки "ЄС" про заборону російської вакцини в Україні, - Сюмар

Раніше повідомлялося, що Комітет Ради підтримав поправки "ЄС" про заборону російської вакцини в Україні.

Автор: Анастасія Потіха
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Ніхто російську вакцину "Супутник V" в Україні не реєструватиме, - Степанов. ВIДЕО
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29.01.2021 13:01 Відповісти
Также проект законопроект запрещает регистрацию в Украине регистрацию вакцины, разработанной в РФИсточник: https://censor.net/ru/n3244864
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29.01.2021 13:03 Відповісти
Чому ви такий песиміст? А певніше вакцин УКраїна не побачить до 2024 року. Коли вже вони і даром нікому потрібні не будуть. Ось тоді і ВР прийме закон про обовьязковість вакцинації з кримінальним покаранням для відмовників від вакцинації.
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29.01.2021 13:13 Відповісти
Для чого кримінал. Давайте зразу супутник 5 колоти, а хто відмовився - розстрілювати.
І вартість дози 1000 доларів.
Так і від пенсіонерів позбавимось, і навантаження на бюджет зменшимо, і природній добір здійснимо, виживуть дійсно найсильніші.
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29.01.2021 13:17 Відповісти
Закупили китайську, а эфективну НОВОВАКС в грудні МОЗ зірвав підписання договору, яка була на стадії домовленності і підписання МЕД ЗАКУПКАМИ,
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29.01.2021 13:10 Відповісти
Сорвали потому что откат не в те руки шол.
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29.01.2021 22:44 Відповісти
Ці 280 ЗЕвиродків, які проголосували за закон №4613, що дозволяє проводити небезпечні медичні експерименти на українцях, тепер несуть повну персональну відповідальність за всі наслідки від використання т.з. вакцина, яка ще ніде в світі не пройшла повного циклу випробувань...
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29.01.2021 13:25 Відповісти
Потому в списке и появились Мексика и Бразилия в которых китайцы всеми правдами и неправдами продавили регистрацию своей живокультуральной вирусной вакцины. Что кстати в Бразилии вызвало целый политический скандал, ибо выяснилось, что реальный результат эффективности вакцины производства Китая не превышает 55%.
Принятие этого законопроекта в поданном виде означает, что общей массе населения будет вколота вакцина созданная по научным принципам 19 века с весьма туманными характеристиками эффективности.
Мы вам гарантируем, что ни один из инициаторов этого закона не будет прививать себя и своих близких этой вакциной.
Для них найдется Moderna и Pfizer-BioNTech.
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29.01.2021 13:51 Відповісти
 
 