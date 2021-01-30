УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14752 відвідувача онлайн
Новини Економіка
26 824 54
дороги (1505) концесія (57) Криклій (310)

В Україні хочуть побудувати 1400 км концесійних доріг: список напрямків

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Цього року в Україні планують оголосити конкурси щодо перших проєктів на залучення приватних інвестицій у дорожній сектор. Хочуть побудувати 1400 км доріг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у фейсбуці.

На першому етапі програми буде відремонтовано такі ділянки:

  • Харків-Дніпро-Запоріжжя (M-29, M-04, M-18).
  • Бориспіль-Полтава (М-03).
  • Херсон-Миколаїв (М-14).
  • Київ-Житомир-Рівне (М-06).
  • Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19).
  • Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв (M-04, H11).

За словами міністра, очікуваний обсяг первинних інвестицій за кожним із проєктів становить 200-350 млн доларів. Вони також передбачають подальше утримання дороги інвестором упродовж наступних 20 і більше років.

"Ці дороги не будуть платними для громадян. За інфраструктуру платитиме держава, але на виплату упродовж 20-30 років. Якщо дорога не утримуватиметься відповідно до встановлених стандартів, платіж інвестору з боку держави зменшується на відповідний розмір штрафів, що визначається договором", - додав Криклій.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
А дороги будут строиться?
Или я выехав на Житомирскую трассу, неожиданно для себя увижу на ней терминалы для оплаты?
показати весь коментар
30.01.2021 14:48
+13
Це і буде ЗЕпакращення, адже епоха бідності минула.
показати весь коментар
30.01.2021 14:50
+11
Судя по всему, за построенные/отремонтированные по астрономическим ценам дороги, государство еще должно заплатить неким "частным инвесторам"...
И самое интересное, что такие трассы как М-06, М-03 находятся в весьма и весьма хорошем состоянии!
Те инвесторы вложат деньги в капремонт дорог, которые уже отремонтированы!
показати весь коментар
30.01.2021 14:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І все це завдяки ЗЕбаризі, а як же інакше.
показати весь коментар
30.01.2021 14:45 Відповісти
с каких пор киев - чоп
уже давно готов и работает
стал киев - ровно??
показати весь коментар
30.01.2021 14:47 Відповісти
подождите, пока разговор о Ровно. О Чопе поговорим после разговора о Львове
показати весь коментар
30.01.2021 15:40 Відповісти
Траса "Київ - Житомир - Рівне" вже до Зеленського побудована. Він що, хоче її сп@зд@ти?
показати весь коментар
30.01.2021 16:30 Відповісти
шо то я не понял - Юлия Тимошенко открыла движение на участке автодороги М-06 Киев-Чоп
https://ubr.ua/ukraine-and-world/power/liia-imoshenko-otkryla-dvijenie-na-uchastke-avtodorogi--06-iev-op-26821
показати весь коментар
30.01.2021 17:06 Відповісти
Дніпро - Харків теж відкрила. Вони що хочуть побудовану "побудувати", чи третю будувати. Зесрань за таке вде вбивати треба.
показати весь коментар
30.01.2021 17:31 Відповісти
Днепр-Запорожье тоже отличная дорога.концессия по зеленски это нормальные дороги отдать своим фирмам на " обслуживание" и доить государство в течении 30 лет.
показати весь коментар
30.01.2021 22:16 Відповісти
А дороги будут строиться?
Или я выехав на Житомирскую трассу, неожиданно для себя увижу на ней терминалы для оплаты?
показати весь коментар
30.01.2021 14:48 Відповісти
Це і буде ЗЕпакращення, адже епоха бідності минула.
показати весь коментар
30.01.2021 14:50 Відповісти
Так, а ти як думав? Вже на Теремках стоятимуть В Украине хотят построить 1400 км концессионных дорог: список направлений - Цензор.НЕТ 5510
показати весь коментар
30.01.2021 15:01 Відповісти
"Эти дороги не будут платными для граждан. За инфраструктуру будет платить государство, но в рассрочку в течение 20-30 лет. Если дорога не будет содержаться в соответствии с установленными стандартами, платеж инвестору со стороны государства уменьшается на соответствующий размер штрафов, что определяется договором", - добавил Криклий.Источник: https://censor.net/ru/n3245063
показати весь коментар
30.01.2021 15:53 Відповісти
Хотелки - это хорошо. Но воплощадь не кому.
показати весь коментар
30.01.2021 14:50 Відповісти
попил, я так понимаю, не закончен....
показати весь коментар
30.01.2021 14:51 Відповісти
Судя по всему, за построенные/отремонтированные по астрономическим ценам дороги, государство еще должно заплатить неким "частным инвесторам"...
И самое интересное, что такие трассы как М-06, М-03 находятся в весьма и весьма хорошем состоянии!
Те инвесторы вложат деньги в капремонт дорог, которые уже отремонтированы!
показати весь коментар
30.01.2021 14:56 Відповісти
Главное от Киева и до рога шо було гладко...
показати весь коментар
30.01.2021 15:01 Відповісти
завтра будем прокладывать дорогу на ростов, судя по комментам...
и ето умно - кацапские танки по ней как по скользанке....
показати весь коментар
30.01.2021 15:06 Відповісти
Так уже лучше Киев-Чернигов-Гомель.
Чтобы сразу на столицу с военных баз в Белорусии.
показати весь коментар
30.01.2021 15:19 Відповісти
Видимо, будет создан новый фонд борьбы с вирусом.
показати весь коментар
30.01.2021 14:53 Відповісти
конечно жеж из фонда: "Эти дороги не будут платными для граждан. За инфраструктуру будет платить государство"
как пишет - Источник: https://censor.net/ru/n3245063
показати весь коментар
30.01.2021 15:40 Відповісти
Ишшо один концессионный гиперлуп..В Украине хотят построить 1400 км концессионных дорог: список направлений - Цензор.НЕТ 1644
показати весь коментар
30.01.2021 14:53 Відповісти
И сколько в Украине в результате станет долгов в 2022 году?
показати весь коментар
30.01.2021 14:58 Відповісти
"На первом этапе программы будут отремонтированы следующие участки"...

Так построены или отремонтированы?
показати весь коментар
30.01.2021 15:02 Відповісти
Тут принцип простой: продавать воздух или что то типа того.
Если дорогу строить, это не прокатит.
А вот получить дорогу на халяву и провести видимость ремонта - самое то!
показати весь коментар
30.01.2021 15:04 Відповісти
Не так. Получить деньги на дорогу(халяву) для бубочки самое то.
В Украине хотят построить 1400 км концессионных дорог: список направлений - Цензор.НЕТ 5799 В Украине хотят построить 1400 км концессионных дорог: список направлений - Цензор.НЕТ 5799 В Украине хотят построить 1400 км концессионных дорог: список направлений - Цензор.НЕТ 5799
показати весь коментар
30.01.2021 15:22 Відповісти
На існуючих дорогах построють будки для прийняття оплати
показати весь коментар
30.01.2021 15:45 Відповісти
все намного проще ,они просто из бюджета каждый год будут перечислять себе деньги за построенную государством дорогу
показати весь коментар
30.01.2021 16:30 Відповісти
Нє, ну то так, але построіть же щось должни... От построють будки про збору оплати
показати весь коментар
30.01.2021 19:28 Відповісти
обзовем, ето все выполненим условий евросоюза...
на родину защищать - кроме отбулавленых прикацапленых хто остался? бо о тех одни цемки.....
так остался или все уже под московитами?
показати весь коментар
30.01.2021 15:16 Відповісти
А зачем они? Бубочка прокукарекал, шо он за год построил 4000 км дорог. Сколько осталось клоуну сидеть на нашей шее? 3 года. Это еще 12 000 км дорог. Для Украины хватит.
В Украине хотят построить 1400 км концессионных дорог: список направлений - Цензор.НЕТ 9315 В Украине хотят построить 1400 км концессионных дорог: список направлений - Цензор.НЕТ 9315 В Украине хотят построить 1400 км концессионных дорог: список направлений - Цензор.НЕТ 9315
показати весь коментар
30.01.2021 15:20 Відповісти
Эти дороги не будут платными для граждан. За инфраструктуру будет платить государство Источник: https://censor.net/ru/n3245063 -- извините , а чьи это деньги в этого государства? 😂😂😂😂
Опять развод и место для коррупции ?
показати весь коментар
30.01.2021 15:21 Відповісти
А не граждан ли часом деньги,которыми государство будет платить за дороги?
Ох и ловкачи!!!
показати весь коментар
30.01.2021 15:30 Відповісти
а не те ли это будут дороги построенные на ковидные деньги (т.е. за госкошт) ?
и теперь только посадят кассира с охранником... на шлагбауме ))))
показати весь коментар
30.01.2021 15:32 Відповісти
Київ-Чоп в нормальному стані.
Лишилось "передать в концесію" - поставити турнікети і брати гроші. Акуеть ..ля...
показати весь коментар
30.01.2021 15:39 Відповісти
Вам написали большими буквами- деньги брать не будут
показати весь коментар
30.01.2021 16:19 Відповісти
будут! но из бюджета
показати весь коментар
30.01.2021 16:31 Відповісти
Так отремонтировать 1400 км дорог или паралельно построить новые и за них брать плату за проезд? Если первое, то я "ПРОТИВ", если второе, то я "ЗА"
показати весь коментар
30.01.2021 15:56 Відповісти
Постойте постойте, мне кажецца Херсон-Николаев минимум на 50% уже четырёхполосная, какая нах концессия?
показати весь коментар
30.01.2021 16:22 Відповісти
придут концессионеры станет 2-ж полосная.
показати весь коментар
30.01.2021 17:35 Відповісти
"Эти дороги не будут платными для граждан. - направление планируеміх концессионных дорог указЫвает на "гейропейский вектор к рашисту"
показати весь коментар
30.01.2021 16:29 Відповісти
В Україні хочуть побудувати 1400 км концесійних доріг: список напрямків - Цензор.НЕТ 124
показати весь коментар
30.01.2021 16:57 Відповісти
МАМА ЛЮБИТ СКОРОСТЬ! НЕ ТОЛЬКО МАМА НО И БАБУШКА ДУБИНСКОГО!!
показати весь коментар
30.01.2021 17:58 Відповісти
вчера ехал по тассе Киев- Житомир, местами уже такие ямы появились, что по правой полосе невозможно ехать. Где блин ВЕСОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ. Это же все фуры разбили.
показати весь коментар
30.01.2021 17:40 Відповісти
ВЕЛИКЕ ЗЕ-РОЗКРАДАННЯ ХЕРСОН-МИКОЛАIВ ДАВНО ФУНКЦIОНУЕ! ЩО ТИ МЕЛЕШ ЗЕ- ДЛБОДЯТЕЛ!!!
показати весь коментар
30.01.2021 17:53 Відповісти
ДОРОГИ ПОБУДОВАНI АБО ВIДРЕМОНТОВАНI В 2020 РОЦI ТРЕБА ЗНОВУ РЕМОНТУВАТИ! ПРОЙШЛО ТIЛЬКИ ТРИ МIСЯЦI ТАК ЗВАНОГО ВЕЛИКОГО КРАДIВНИЦТВА!!!
показати весь коментар
30.01.2021 17:57 Відповісти
Некая биологическая субстанция навязывает украинцам стиль жизни помойки. Данная субстанция имеет обозначение ОПЗЖ, СН и янелох. Близко не подходить - не отмоетесь.
показати весь коментар
30.01.2021 18:06 Відповісти
А Полтава-Кишинев?
показати весь коментар
30.01.2021 19:08 Відповісти
Днепр - Запорожье почти в идеальном состоянии. Турникеты у Запорожья уже строят
показати весь коментар
30.01.2021 19:33 Відповісти
Не ну нормально? Немцы строили а они бабло будут сшибать..
показати весь коментар
30.01.2021 20:22 Відповісти
"не будет платным для граждан..." - ну- ну ... посмотрим...., как вы нас и с этим ****.те...
показати весь коментар
30.01.2021 23:12 Відповісти
Мародеры все деребанят.
показати весь коментар
31.01.2021 09:25 Відповісти
воєм порохозомбі задоволений)
В Україні хочуть побудувати 1400 км концесійних доріг: список напрямків - Цензор.НЕТ 6419
показати весь коментар
31.01.2021 18:10 Відповісти
 
 