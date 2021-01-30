В Україні хочуть побудувати 1400 км концесійних доріг: список напрямків
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Цього року в Україні планують оголосити конкурси щодо перших проєктів на залучення приватних інвестицій у дорожній сектор. Хочуть побудувати 1400 км доріг.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у фейсбуці.
На першому етапі програми буде відремонтовано такі ділянки:
- Харків-Дніпро-Запоріжжя (M-29, M-04, M-18).
- Бориспіль-Полтава (М-03).
- Херсон-Миколаїв (М-14).
- Київ-Житомир-Рівне (М-06).
- Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19).
- Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв (M-04, H11).
За словами міністра, очікуваний обсяг первинних інвестицій за кожним із проєктів становить 200-350 млн доларів. Вони також передбачають подальше утримання дороги інвестором упродовж наступних 20 і більше років.
"Ці дороги не будуть платними для громадян. За інфраструктуру платитиме держава, але на виплату упродовж 20-30 років. Якщо дорога не утримуватиметься відповідно до встановлених стандартів, платіж інвестору з боку держави зменшується на відповідний розмір штрафів, що визначається договором", - додав Криклій.
Будь ласка, зачекайте...
уже давно готов и работает
стал киев - ровно??
https://ubr.ua/ukraine-and-world/power/liia-imoshenko-otkryla-dvijenie-na-uchastke-avtodorogi--06-iev-op-26821
Или я выехав на Житомирскую трассу, неожиданно для себя увижу на ней терминалы для оплаты?
И самое интересное, что такие трассы как М-06, М-03 находятся в весьма и весьма хорошем состоянии!
Те инвесторы вложат деньги в капремонт дорог, которые уже отремонтированы!
и ето умно - кацапские танки по ней как по скользанке....
Чтобы сразу на столицу с военных баз в Белорусии.
как пишет - Источник: https://censor.net/ru/n3245063
Так построены или отремонтированы?
Если дорогу строить, это не прокатит.
А вот получить дорогу на халяву и провести видимость ремонта - самое то!
на родину защищать - кроме отбулавленых прикацапленых хто остался? бо о тех одни цемки.....
так остался или все уже под московитами?
Опять развод и место для коррупции ?
Ох и ловкачи!!!
и теперь только посадят кассира с охранником... на шлагбауме ))))
Лишилось "передать в концесію" - поставити турнікети і брати гроші. Акуеть ..ля...