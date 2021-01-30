В Украине хотят построить 1400 км концессионных дорог: список направлений
Новости Цензор.НЕТ Экономика
В этом году в Украине планируют объявить конкурсы по первым проектам на привлечение частных инвестиций в дорожный сектор. Хотят построить 1400 км дорог.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.
На первом этапе программы будут отремонтированы следующие участки:
- Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18).
- Борисполь-Полтава (М-03).
- Херсон-Николаев (М-14).
- Киев-Житомир-Ривне (М-06).
- Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19).
- Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11)
По словам министра, ожидаемый объем первоначальных инвестиций по каждому из проектов составляет 200-350 млн долларов. Они также предусматривают дальнейшее содержание дороги инвестором в течение следующих 20 и более лет.
"Эти дороги не будут платными для граждан. За инфраструктуру будет платить государство, но в рассрочку в течение 20-30 лет. Если дорога не будет содержаться в соответствии с установленными стандартами, платеж инвестору со стороны государства уменьшается на соответствующий размер штрафов, что определяется договором", - добавил Криклий.
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уже давно готов и работает
стал киев - ровно??
https://ubr.ua/ukraine-and-world/power/liia-imoshenko-otkryla-dvijenie-na-uchastke-avtodorogi--06-iev-op-26821
Или я выехав на Житомирскую трассу, неожиданно для себя увижу на ней терминалы для оплаты?
И самое интересное, что такие трассы как М-06, М-03 находятся в весьма и весьма хорошем состоянии!
Те инвесторы вложат деньги в капремонт дорог, которые уже отремонтированы!
и ето умно - кацапские танки по ней как по скользанке....
Чтобы сразу на столицу с военных баз в Белорусии.
как пишет - Источник: https://censor.net/ru/n3245063
Так построены или отремонтированы?
Если дорогу строить, это не прокатит.
А вот получить дорогу на халяву и провести видимость ремонта - самое то!
на родину защищать - кроме отбулавленых прикацапленых хто остался? бо о тех одни цемки.....
так остался или все уже под московитами?
Опять развод и место для коррупции ?
Ох и ловкачи!!!
и теперь только посадят кассира с охранником... на шлагбауме ))))
Лишилось "передать в концесію" - поставити турнікети і брати гроші. Акуеть ..ля...