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Тіхановську висунули на Нобелівську премію миру, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Тіхановську висунули на Нобелівську премію миру, - Reuters

Президент Литви Гітанас Науседа висунув лідера білоруської опозиції Світлану Тіхановську на здобуття Нобелівської премії миру.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, передає Цензор.НЕТ.

Заначається, що Науседа висунув кандидатуру Тіхановської, щоб продемонструвати свою підтримку білоруському демократичному руху і його вимозі про вільні вибори.

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Топ коментарі
+20
А кто это, и в чем ее заслуги?
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30.01.2021 23:40
+14
Жаль , шо Нобель не дожил до этих дней , шоб посмотреть кого выдвигают на премию Тіхановську висунули на Нобелівську премію миру, - Reuters - Цензор.НЕТ 5747
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30.01.2021 23:47
+13
Дискредитація премії. Вже не вперше, правда.

Так хто ж таки стоїть за цією тьоткою ? І утримує ?
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31.01.2021 00:20
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И не удивительно, у них есть и пятикилометровый истребитель, сбивший пассажирский "Боинг".
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31.01.2021 17:15 Відповісти
Никакой она не лидер и никакой она не лауреат. Просто случайный человек, оказавшийся в гуще событий.
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31.01.2021 11:12 Відповісти
Існують чіткі кретерії заслуг, досягнень кандидатів на Нобелівську Премію Миру. "Демонстрація підтримки білоруському демократичному руху.. за чесні вибори." не має нічого спільного з "видатним вкладом в досягнення миру на планеті".
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31.01.2021 11:45 Відповісти
они там что, все е#анулись? Нобель в гробу переворачивается от таких "кандидатов".
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31.01.2021 11:48 Відповісти
За что такая почесть? Ёё лупили дубинками как тех пенсионеров ..
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31.01.2021 12:09 Відповісти
Всех заслуг, что Лукаш ее принял, по отечески поговорил, потом в Литву выпроводил, да еще 10 тысяч баксов на дорогу дал!
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31.01.2021 12:23 Відповісти
Дивно,то хіба немає достойних на цю премію,от хоч і наш Порошенко,стільки зусилля приложив для миру.,а це вже якимсь ,зрадникам свого народу,давати,за що...
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31.01.2021 12:33 Відповісти
Нобель в гробу переворачивается не только от Тихановской. Цензор умалчивает, что конкурировать с ней за премию будет ещё и BLM.
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31.01.2021 12:41 Відповісти
Обалдеть. Люди деньги зарабатывают.
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31.01.2021 12:51 Відповісти
Тихановская? Нобелевка? Ржу не могу!
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31.01.2021 14:09 Відповісти
Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на соискание Нобелевской премии мира. Источник: https://censor.net/ru/n3245096

Чи не поспішне рішення видвигати на Нобєля жінку чоловіка якої завербувало фсб Тіхановську висунули на Нобелівську премію миру, - Reuters - Цензор.НЕТ 6911
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31.01.2021 18:50 Відповісти
Сахаров теж був номінантом тієї премії. Проте чомусь ніде не згадують, що він (Сахаров) бачив Україну в складі московії і не інакше! Та писав про недолугість українства!
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31.01.2021 22:10 Відповісти
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