Тіхановську висунули на Нобелівську премію миру, - Reuters
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Президент Литви Гітанас Науседа висунув лідера білоруської опозиції Світлану Тіхановську на здобуття Нобелівської премії миру.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, передає Цензор.НЕТ.
Заначається, що Науседа висунув кандидатуру Тіхановської, щоб продемонструвати свою підтримку білоруському демократичному руху і його вимозі про вільні вибори.
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