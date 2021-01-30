Тіхановську висунули на Нобелівську премію миру, - Reuters

Президент Литви Гітанас Науседа висунув лідера білоруської опозиції Світлану Тіхановську на здобуття Нобелівської премії миру.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, передає Цензор.НЕТ.

Заначається, що Науседа висунув кандидатуру Тіхановської, щоб продемонструвати свою підтримку білоруському демократичному руху і його вимозі про вільні вибори.

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