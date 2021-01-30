Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира, - Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на соискание Нобелевской премии мира.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Науседа выдвинул кандидатуру Тихановской, чтобы продемонстрировать свою поддержку белорусскому демократическому движению и его требованию о свободных выборах.

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