Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира, - Reuters
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Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на соискание Нобелевской премии мира.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Науседа выдвинул кандидатуру Тихановской, чтобы продемонстрировать свою поддержку белорусскому демократическому движению и его требованию о свободных выборах.
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