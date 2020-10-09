РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9468 посетителей онлайн
Новости
3 229 21

Путин пролетел мимо Нобелевской премии мира - наградили программу ООН

Путин пролетел мимо Нобелевской премии мира - наградили программу ООН

Нобелевский комитет объявил лауреата Нобелевской премии мира 2020 года.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Нобелевского комитета, передает Цензор.НЕТ.

В этом году премию получила Всемирная продовольственная программа.

Отмечается, что Нобелевский комитет хочет обратить внимание мира на миллионы людей, которые страдают от голода или сталкиваются с угрозой голода.

Нобелевская премия мира присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".

Напомним, ранее сообщалось, что президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Заявку на номинацию отправил главный редактор газеты "Президент" и автор книги "Кремлевский сурок" Сергей Комков.

Также читайте: Нобелевскую премию по литературе получила поэтесса Глюк

Автор: 

награда (1851) Нобелевская премия (208) путин владимир (32231) Нобелевский комитет (32)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
На следующий год планируется вручение премии железнодорожной рельсе. Нобелевский комитет хочет обратить внимание что миллионы людей пользуются рельсами, по ним перевозятся грузы. Премия вручат рельсе сделавшей больше других в деле сплочения народов, помощи в экономике, рельса мирно работает десятками лет. Да здравствует рельса!
Хотя я бы дал премию шизофрении. Которая активно косит Нобелевский комитет.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:24 Ответить
+4
А каким боком это,,лицо,,имеет отношении к сокращению армий и уменьшению голодающих на планете?В мире тратятся миллиарды на поиск жизни в миллиардах световых лет от Земли и миллионы на создание генномодифицированых продуктов для внедрения их там где избыток пищи,для ее удешевления, но ни бакса на повышение плодотворности земель в раенах тотального недоедания населения.Так в чем заключается наданная премия этому кренделю?
показать весь комментарий
09.10.2020 12:30 Ответить
+3
Нобелівська премія не може бути присуджена програмі, а лише персоні або персонам.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нобелівська премія не може бути присуджена програмі, а лише персоні або персонам.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:20 Ответить
Нельзя сбрасывать со счетов тот вариант, когда на следующий год возможно Продовольственная программа выдаст премию Нобелевскому комитету.....
показать весь комментарий
09.10.2020 12:26 Ответить
Или хотя бы устроит банкет, чтобы спасти от голода Нобелевский комитет...
показать весь комментарий
09.10.2020 12:32 Ответить
Есть подозрение что Нобелевский комитет перешёл на новый уровень реальности и голод ему уже не помеха....
показать весь комментарий
09.10.2020 12:41 Ответить
Ну хоть не ***** !
показать весь комментарий
09.10.2020 12:44 Ответить
вам кабздець, шо ***** не присвоїли!
показать весь комментарий
09.10.2020 12:24 Ответить
Шо,хуйло пролител,со своей то продовольственной программой в рашке?! 😂
показать весь комментарий
09.10.2020 12:24 Ответить
На следующий год планируется вручение премии железнодорожной рельсе. Нобелевский комитет хочет обратить внимание что миллионы людей пользуются рельсами, по ним перевозятся грузы. Премия вручат рельсе сделавшей больше других в деле сплочения народов, помощи в экономике, рельса мирно работает десятками лет. Да здравствует рельса!
Хотя я бы дал премию шизофрении. Которая активно косит Нобелевский комитет.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:24 Ответить
А каким боком это,,лицо,,имеет отношении к сокращению армий и уменьшению голодающих на планете?В мире тратятся миллиарды на поиск жизни в миллиардах световых лет от Земли и миллионы на создание генномодифицированых продуктов для внедрения их там где избыток пищи,для ее удешевления, но ни бакса на повышение плодотворности земель в раенах тотального недоедания населения.Так в чем заключается наданная премия этому кренделю?
показать весь комментарий
09.10.2020 12:30 Ответить
Спочатку міжнародні імпералісти розв'язують війни збувають свою зброю, щоб потім прогводувати всім світом тих хто там вижив в пеклі.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:34 Ответить
І що не одного блмщика не нагородили? Це ж сексизм,расизм і тд.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:34 Ответить
Нужно было Флойда, жертву полицейского произвола сплотившего сотни тысяч мародёров номинировать на следующий год и сразу попросить прощения у него.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:46 Ответить
Удивительно, что нет Нобелевской премии за логику. Давно пора.Хотя, вот она логика, вроде бы и есть, а вот и нет, совсем. В Мире.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:38 Ответить
У меня есть знакомые, которые в этой программе работают почти всю жизнь. Интересная работа требующая высокого профессионализма в транспортной логистике. Почти вся жизнь в командировках и не на шпили любоваться, а в Сев.Корею, Сомали, Китай, Судан и т.п. Я рад за них. Они уже пенсионного возраста. Муж уже на пенсии, а жена ещё дорабатывает. Живут в Риме.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:51 Ответить
"особі, яка домоглася найбільших успіхів, або зробила більше за інших у справі згуртування народів і скорочення чисельності діючих армій, а також за проведення мирних конгресів і залучення до них уваги". Джерело: https://censor.net/ua/n3223936

Ну, ГІтлер дуже багато зробив у справі згуртування народів і скорочення чисельності діючих армій. Та й на мирні конгреси збирав мільйони. Примусово правда. І заставляв працювати заради миру (як тільки рейх переможе - так зразу мир і настане).
Погоджуюся з оцінкою багатьох коментаторів адекватності того нобелівського комітету: скорочення армій ніколи до миру не приводило.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:53 Ответить
https://censor.net/ru/user/407315 А чому ви за Гітлера одразу згадуєте? Чуму не за комуністичних покидьків? Вони закатували і вбили набагато більше українців.
показать весь комментарий
09.10.2020 13:51 Ответить
А как же *****? Обидели мышку, написяли в норку.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:56 Ответить
Вялічайший в прольоті, як труси без резинки...
Лауреатом Нобелівської премії миру стала Світова продовольча програма - Цензор.НЕТ 3887
показать весь комментарий
09.10.2020 13:02 Ответить
Ну вот это правильно...наконец то. А то даже появились некоторые ...кандидаты....и как бы в тему
- Алиса, а правда что мы будем дружить со всем миром, летать на звёзды и жить 200 лет? - - Нет, вы будете мечтать о зарплате в $200, гордиться войной и слушать сказки сумасшедшего резинового деда.
- И что, космические пираты не прилетят?
- Прилетят. И вы за них проголосуете.
показать весь комментарий
09.10.2020 13:29 Ответить
Ну, так а в чём, собственно, новость ???
показать весь комментарий
09.10.2020 16:09 Ответить
 
 