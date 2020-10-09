Путин пролетел мимо Нобелевской премии мира - наградили программу ООН
Нобелевский комитет объявил лауреата Нобелевской премии мира 2020 года.
Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Нобелевского комитета, передает Цензор.НЕТ.
В этом году премию получила Всемирная продовольственная программа.
Отмечается, что Нобелевский комитет хочет обратить внимание мира на миллионы людей, которые страдают от голода или сталкиваются с угрозой голода.
Нобелевская премия мира присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".
Напомним, ранее сообщалось, что президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Заявку на номинацию отправил главный редактор газеты "Президент" и автор книги "Кремлевский сурок" Сергей Комков.
Хотя я бы дал премию шизофрении. Которая активно косит Нобелевский комитет.
Ну, ГІтлер дуже багато зробив у справі згуртування народів і скорочення чисельності діючих армій. Та й на мирні конгреси збирав мільйони. Примусово правда. І заставляв працювати заради миру (як тільки рейх переможе - так зразу мир і настане).
Погоджуюся з оцінкою багатьох коментаторів адекватності того нобелівського комітету: скорочення армій ніколи до миру не приводило.
- Алиса, а правда что мы будем дружить со всем миром, летать на звёзды и жить 200 лет? - - Нет, вы будете мечтать о зарплате в $200, гордиться войной и слушать сказки сумасшедшего резинового деда.
- И что, космические пираты не прилетят?
- Прилетят. И вы за них проголосуете.