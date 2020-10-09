Путин пролетел мимо Нобелевской премии мира - наградили программу ООН

Нобелевский комитет объявил лауреата Нобелевской премии мира 2020 года.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Нобелевского комитета, передает Цензор.НЕТ.

В этом году премию получила Всемирная продовольственная программа.

Отмечается, что Нобелевский комитет хочет обратить внимание мира на миллионы людей, которые страдают от голода или сталкиваются с угрозой голода.

Нобелевская премия мира присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".

Напомним, ранее сообщалось, что президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Заявку на номинацию отправил главный редактор газеты "Президент" и автор книги "Кремлевский сурок" Сергей Комков.

