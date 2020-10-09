Путін пролетів повз Нобелівської премії миру - нагородили програму ООН

Нобелівський комітет оголосив лауреата Нобелівської премії миру 2020 року.

Про це в Twitter повідомляє пресслужба Нобелівського комітету, передає Цензор.НЕТ.

Цього року премію отримала Світова продовольча програма.

Зазначається, що Нобелівський комітет хоче звернути увагу світу на мільйони людей, які страждають від голоду або стикаються із загрозою голоду.

Нобелівська премія миру присуджується "особі, яка домоглася найбільших успіхів, або зробила більше за інших у справі згуртування народів і скорочення чисельності діючих армій, а також за проведення мирних конгресів і залучення до них уваги".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президента Росії Володимира Путіна висунули на Нобелівську премію миру. Заявку на номінацію надіслав головний редактор газети "Президент" і автор книги "Кремлевский сурок" Сергій Комков.