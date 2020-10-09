УКР
Путін пролетів повз Нобелівської премії миру - нагородили програму ООН

Нобелівський комітет оголосив лауреата Нобелівської премії миру 2020 року.

Про це в Twitter повідомляє пресслужба Нобелівського комітету, передає Цензор.НЕТ.

Цього року премію отримала Світова продовольча програма.

Зазначається, що Нобелівський комітет хоче звернути увагу світу на мільйони людей, які страждають від голоду або стикаються із загрозою голоду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нобелівську премію з літератури отримала поетеса Глюк

Нобелівська премія миру присуджується "особі, яка домоглася найбільших успіхів, або зробила більше за інших у справі згуртування народів і скорочення чисельності діючих армій, а також за проведення мирних конгресів і залучення до них уваги".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президента Росії Володимира Путіна висунули на Нобелівську премію миру. Заявку на номінацію надіслав головний редактор газети "Президент" і автор книги "Кремлевский сурок" Сергій Комков.

09.10.2020 12:24 Відповісти
09.10.2020 12:30 Відповісти
09.10.2020 12:20 Відповісти
Нобелівська премія не може бути присуджена програмі, а лише персоні або персонам.
09.10.2020 12:20 Відповісти
Нельзя сбрасывать со счетов тот вариант, когда на следующий год возможно Продовольственная программа выдаст премию Нобелевскому комитету.....
09.10.2020 12:26 Відповісти
Или хотя бы устроит банкет, чтобы спасти от голода Нобелевский комитет...
09.10.2020 12:32 Відповісти
Есть подозрение что Нобелевский комитет перешёл на новый уровень реальности и голод ему уже не помеха....
09.10.2020 12:41 Відповісти
Ну хоть не ***** !
09.10.2020 12:44 Відповісти
вам кабздець, шо ***** не присвоїли!
09.10.2020 12:24 Відповісти
Шо,хуйло пролител,со своей то продовольственной программой в рашке?! 😂
09.10.2020 12:24 Відповісти
На следующий год планируется вручение премии железнодорожной рельсе. Нобелевский комитет хочет обратить внимание что миллионы людей пользуются рельсами, по ним перевозятся грузы. Премия вручат рельсе сделавшей больше других в деле сплочения народов, помощи в экономике, рельса мирно работает десятками лет. Да здравствует рельса!
Хотя я бы дал премию шизофрении. Которая активно косит Нобелевский комитет.
09.10.2020 12:24 Відповісти
А каким боком это,,лицо,,имеет отношении к сокращению армий и уменьшению голодающих на планете?В мире тратятся миллиарды на поиск жизни в миллиардах световых лет от Земли и миллионы на создание генномодифицированых продуктов для внедрения их там где избыток пищи,для ее удешевления, но ни бакса на повышение плодотворности земель в раенах тотального недоедания населения.Так в чем заключается наданная премия этому кренделю?
09.10.2020 12:30 Відповісти
Спочатку міжнародні імпералісти розв'язують війни збувають свою зброю, щоб потім прогводувати всім світом тих хто там вижив в пеклі.
09.10.2020 12:34 Відповісти
І що не одного блмщика не нагородили? Це ж сексизм,расизм і тд.
09.10.2020 12:34 Відповісти
Нужно было Флойда, жертву полицейского произвола сплотившего сотни тысяч мародёров номинировать на следующий год и сразу попросить прощения у него.
09.10.2020 12:46 Відповісти
Удивительно, что нет Нобелевской премии за логику. Давно пора.Хотя, вот она логика, вроде бы и есть, а вот и нет, совсем. В Мире.
09.10.2020 12:38 Відповісти
У меня есть знакомые, которые в этой программе работают почти всю жизнь. Интересная работа требующая высокого профессионализма в транспортной логистике. Почти вся жизнь в командировках и не на шпили любоваться, а в Сев.Корею, Сомали, Китай, Судан и т.п. Я рад за них. Они уже пенсионного возраста. Муж уже на пенсии, а жена ещё дорабатывает. Живут в Риме.
09.10.2020 12:51 Відповісти
"особі, яка домоглася найбільших успіхів, або зробила більше за інших у справі згуртування народів і скорочення чисельності діючих армій, а також за проведення мирних конгресів і залучення до них уваги". Джерело: https://censor.net/ua/n3223936

Ну, ГІтлер дуже багато зробив у справі згуртування народів і скорочення чисельності діючих армій. Та й на мирні конгреси збирав мільйони. Примусово правда. І заставляв працювати заради миру (як тільки рейх переможе - так зразу мир і настане).
Погоджуюся з оцінкою багатьох коментаторів адекватності того нобелівського комітету: скорочення армій ніколи до миру не приводило.
09.10.2020 12:53 Відповісти
https://censor.net/ru/user/407315 А чому ви за Гітлера одразу згадуєте? Чуму не за комуністичних покидьків? Вони закатували і вбили набагато більше українців.
09.10.2020 13:51 Відповісти
А как же *****? Обидели мышку, написяли в норку.
09.10.2020 12:56 Відповісти
Вялічайший в прольоті, як труси без резинки...
Лауреатом Нобелівської премії миру стала Світова продовольча програма - Цензор.НЕТ 3887
09.10.2020 13:02 Відповісти
Ну вот это правильно...наконец то. А то даже появились некоторые ...кандидаты....и как бы в тему
- Алиса, а правда что мы будем дружить со всем миром, летать на звёзды и жить 200 лет? - - Нет, вы будете мечтать о зарплате в $200, гордиться войной и слушать сказки сумасшедшего резинового деда.
- И что, космические пираты не прилетят?
- Прилетят. И вы за них проголосуете.
09.10.2020 13:29 Відповісти
Ну, так а в чём, собственно, новость ???
09.10.2020 16:09 Відповісти
 
 