УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4206 відвідувачів онлайн
Новини
3 861 13

Нобелівську премію з літератури отримала поетеса Глюк

Нобелівську премію з літератури отримала поетеса Глюк

Нобелівську премію з літератури за 2020 рік присуджено американській поетесі Луїзі Глюк.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Нобелівського комітету.

Премія була присуджена "за безпомилковий поетичний голос", заявили в Шведській академії.

Луїза Глюк народилася в Нью-Йорку в 1943 році. Вона опублікувала 12 збірок віршів і кілька томів есе, присвячених поезії. Центральні теми її творчості - дитинство, сім'я, близькі відносини c батьками, братами і сестрами. При цьому натхнення поетеса черпає також з міфології і найчастіше звертається до класичних лейтмотивів.

Читайте також: Нобелівську премію з хімії присудили за редагування геному

Автор: 

література (96) Нобелівська премія (99)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Литераторы до сих пор не знают, существует ли поэтесса Глюк, или она им просто померещилась...
показати весь коментар
08.10.2020 16:02 Відповісти
+3
Премия была присуждена "за безошибочный поэтический голос", который по ошибке сперва приняли за глюк.
показати весь коментар
08.10.2020 15:58 Відповісти
+3
Глюки можуть бути навіть приЗЕдентами!
показати весь коментар
08.10.2020 16:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В потолкє открился люк!
Ти нє бойся: ето Глюк!
показати весь коментар
08.10.2020 15:52 Відповісти
Давно уже нобелевские премии дают глюкам.)
показати весь коментар
08.10.2020 16:01 Відповісти
Глюки можуть бути навіть приЗЕдентами!
показати весь коментар
08.10.2020 16:04 Відповісти
а в свое время удивлялись за боба дилана
показати весь коментар
08.10.2020 16:52 Відповісти
Премия была присуждена "за безошибочный поэтический голос", который по ошибке сперва приняли за глюк.
показати весь коментар
08.10.2020 15:58 Відповісти
У лауреатки зачетная фамилия!
показати весь коментар
08.10.2020 16:00 Відповісти
Глюк (Glück) німецькою мовою, - щастя.
В США американців німецького походження, за різними підрахунками, майже 60 мільйонів. Наприклад, той же Трамп(ф). Кажуть, під час утворення Штатів навіть хотіли проголосити німецьку мову державною. Але забракло кількох голосів у Конгресі. )))
показати весь коментар
08.10.2020 19:28 Відповісти
Англійська перемогла з перевагою в 1 голос.
показати весь коментар
09.10.2020 03:27 Відповісти
Литераторы до сих пор не знают, существует ли поэтесса Глюк, или она им просто померещилась...
показати весь коментар
08.10.2020 16:02 Відповісти
Нобелівську премію з літератури отримала поетеса Глюк - Цензор.НЕТ 4997
показати весь коментар
08.10.2020 16:19 Відповісти
Тоді і Левітану за голос повинні були дати Нобелівську премію.
показати весь коментар
08.10.2020 16:27 Відповісти
Может еще и сралину?
показати весь коментар
08.10.2020 23:49 Відповісти
С глюками много интересного можно написать!
показати весь коментар
08.10.2020 16:40 Відповісти
 
 