Нобелівську премію з літератури отримала поетеса Глюк

Нобелівську премію з літератури за 2020 рік присуджено американській поетесі Луїзі Глюк.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Нобелівського комітету.

Премія була присуджена "за безпомилковий поетичний голос", заявили в Шведській академії.

Луїза Глюк народилася в Нью-Йорку в 1943 році. Вона опублікувала 12 збірок віршів і кілька томів есе, присвячених поезії. Центральні теми її творчості - дитинство, сім'я, близькі відносини c батьками, братами і сестрами. При цьому натхнення поетеса черпає також з міфології і найчастіше звертається до класичних лейтмотивів.

