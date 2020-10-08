Нобелівську премію з літератури отримала поетеса Глюк
Нобелівську премію з літератури за 2020 рік присуджено американській поетесі Луїзі Глюк.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Нобелівського комітету.
Премія була присуджена "за безпомилковий поетичний голос", заявили в Шведській академії.
Луїза Глюк народилася в Нью-Йорку в 1943 році. Вона опублікувала 12 збірок віршів і кілька томів есе, присвячених поезії. Центральні теми її творчості - дитинство, сім'я, близькі відносини c батьками, братами і сестрами. При цьому натхнення поетеса черпає також з міфології і найчастіше звертається до класичних лейтмотивів.
Ти нє бойся: ето Глюк!
В США американців німецького походження, за різними підрахунками, майже 60 мільйонів. Наприклад, той же Трамп(ф). Кажуть, під час утворення Штатів навіть хотіли проголосити німецьку мову державною. Але забракло кількох голосів у Конгресі. )))