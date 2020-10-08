Нобелевскую премию по литературе получила поэтесса Глюк
Нобелевская премия по литературе за 2020 год присуждена американской поэтессе Луизе Глюк.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Нобелевского комитета.
Премия была присуждена "за безошибочный поэтический голос", заявили в Шведской академии.
Луиза Глюк родилась в Нью-Йорке в 1943 году. Она опубликовала 12 сборников стихотворений и несколько томов эссе, посвященных поэзии. Центральные темы ее творчества — детство, семья, близкие отношения c родителями, братьями и сестрами. При этом вдохновение поэтесса черпает также из мифологии и зачастую обращается к классическим лейтмотивам.
Также на Цензор.НЕТ: Нобелевскую премию по физике присудили ученым из Великобритании, США и Германии за изучение черных дыр
Топ комментарии
+5 Антип61
показать весь комментарий08.10.2020 16:02 Ответить Ссылка
+3 Александр Иванов #442761
показать весь комментарий08.10.2020 15:58 Ответить Ссылка
+3 Віктор Безнос
показать весь комментарий08.10.2020 16:04 Ответить Ссылка
Ти нє бойся: ето Глюк!
В США американців німецького походження, за різними підрахунками, майже 60 мільйонів. Наприклад, той же Трамп(ф). Кажуть, під час утворення Штатів навіть хотіли проголосити німецьку мову державною. Але забракло кількох голосів у Конгресі. )))