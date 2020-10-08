Нобелевскую премию по литературе получила поэтесса Глюк

Нобелевская премия по литературе за 2020 год присуждена американской поэтессе Луизе Глюк.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Нобелевского комитета.

Премия была присуждена "за безошибочный поэтический голос", заявили в Шведской академии.

Луиза Глюк родилась в Нью-Йорке в 1943 году. Она опубликовала 12 сборников стихотворений и несколько томов эссе, посвященных поэзии. Центральные темы ее творчества — детство, семья, близкие отношения c родителями, братьями и сестрами. При этом вдохновение поэтесса черпает также из мифологии и зачастую обращается к классическим лейтмотивам.

