Нобелевскую премию по литературе получила поэтесса Глюк

Нобелевскую премию по литературе получила поэтесса Глюк

Нобелевская премия по литературе за 2020 год присуждена американской поэтессе Луизе Глюк.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Нобелевского комитета.

Премия была присуждена "за безошибочный поэтический голос", заявили в Шведской академии.

Луиза Глюк родилась в Нью-Йорке в 1943 году. Она опубликовала 12 сборников стихотворений и несколько томов эссе, посвященных поэзии. Центральные темы ее творчества — детство, семья, близкие отношения c родителями, братьями и сестрами. При этом вдохновение поэтесса черпает также из мифологии и зачастую обращается к классическим лейтмотивам.

Также на Цензор.НЕТ: Нобелевскую премию по физике присудили ученым из Великобритании, США и Германии за изучение черных дыр

Литераторы до сих пор не знают, существует ли поэтесса Глюк, или она им просто померещилась...
Премия была присуждена "за безошибочный поэтический голос", который по ошибке сперва приняли за глюк.
Глюки можуть бути навіть приЗЕдентами!
В потолкє открился люк!
Ти нє бойся: ето Глюк!
Давно уже нобелевские премии дают глюкам.)
Глюки можуть бути навіть приЗЕдентами!
а в свое время удивлялись за боба дилана
У лауреатки зачетная фамилия!
Глюк (Glück) німецькою мовою, - щастя.
В США американців німецького походження, за різними підрахунками, майже 60 мільйонів. Наприклад, той же Трамп(ф). Кажуть, під час утворення Штатів навіть хотіли проголосити німецьку мову державною. Але забракло кількох голосів у Конгресі. )))
Англійська перемогла з перевагою в 1 голос.
Нобелівську премію з літератури отримала поетеса Глюк - Цензор.НЕТ 4997
Тоді і Левітану за голос повинні були дати Нобелівську премію.
Может еще и сралину?
С глюками много интересного можно написать!
