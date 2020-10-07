Нобелівську премію з хімії присудили за редагування геному

Лауреатами премії стали дослідниця з Франції Еммануель Шарпантьє та її колега зі США Дженніфер А. Дудна.

Імена лауреаток назвали на спеціальній пресконференції в Стокгольмі, інформує Цензор.НЕТ.

Шарпантьє і Дудна відкрили один з найбільш точних інструментів генної технології: генетичні ножиці CRISPR / Cas9. Використовуючи їх, дослідники можуть змінювати ДНК тварин, рослин і мікроорганізмів з надзвичайно високою точністю.

"CRISPR / Cas9 зробили революцію в молекулярних науках про життя, відкрили нові можливості для селекції рослин, внесли свій внесок в інноваційні методи лікування раку і можуть втілити мрію про лікування успадкованих хвороб. У своїй природній формі генетичні ножиці CRISPR / Cas9 розпізнають ДНК вірусів, але Шарпантьє і Дудна довели, що ними можна керувати, так що вони можуть розрізати будь-яку молекулу ДНК у заздалегідь визначеному місці", - йдеться в заяві комітету.

Нобелівська премія з хімії присуджується з 1901 року

Цього тижня вже присуджено дві Нобелівські премії - з медицини та фізики. Першої були удостоєні американці Харві Альтер і Чарльз Райс і уродженець Великої Британії, який працює в Канаді, Майкл Хоутон - "за відкриття вірусу гепатиту С". Нобелівську премію з фізики цього року отримали англієць Роджер Пенроуз, німець Рейнхард Гензель, який також працює у США, і американка Андреа Гез. Нагороду вони отримали за досягнення в проясненні "найтемніших таємниць Всесвіту" - надмасивних чорних дір.

До кінця тижня будуть присуджені Нобелівські премії з літератури та економіки. Після цього, 10 жовтня, Нобелівський комітет в Осло присудить Нобелівську премію миру.

Розмір Нобелівської премії в 2020 році становить 10 млн шведських крон (приблизно $1,1 млн). Роком раніше вона дорівнювала 9 млн шведських крон (трохи менше ніж $950. 000).