Новини
Нобелівську премію з хімії присудили за редагування геному

Нобелівську премію з хімії присудили за редагування геному

Лауреатами премії стали дослідниця з Франції Еммануель Шарпантьє та її колега зі США Дженніфер А. Дудна.

Імена лауреаток назвали на спеціальній пресконференції в Стокгольмі

Шарпантьє і Дудна відкрили один з найбільш точних інструментів генної технології: генетичні ножиці CRISPR / Cas9. Використовуючи їх, дослідники можуть змінювати ДНК тварин, рослин і мікроорганізмів з надзвичайно високою точністю.

"CRISPR / Cas9 зробили революцію в молекулярних науках про життя, відкрили нові можливості для селекції рослин, внесли свій внесок в інноваційні методи лікування раку і можуть втілити мрію про лікування успадкованих хвороб. У своїй природній формі генетичні ножиці CRISPR / Cas9 розпізнають ДНК вірусів, але Шарпантьє і Дудна довели, що ними можна керувати, так що вони можуть розрізати будь-яку молекулу ДНК у заздалегідь визначеному місці", - йдеться в заяві комітету.

Нобелівська премія з хімії присуджується з 1901 року

Цього тижня вже присуджено дві Нобелівські премії - з медицини та фізики. Першої були удостоєні американці Харві Альтер і Чарльз Райс і уродженець Великої Британії, який працює в Канаді, Майкл Хоутон - "за відкриття вірусу гепатиту С". Нобелівську премію з фізики цього року отримали англієць Роджер Пенроуз, німець Рейнхард Гензель, який також працює у США, і американка Андреа Гез. Нагороду вони отримали за досягнення в проясненні "найтемніших таємниць Всесвіту" - надмасивних чорних дір.

До кінця тижня будуть присуджені Нобелівські премії з літератури та економіки. Після цього, 10 жовтня, Нобелівський комітет в Осло присудить Нобелівську премію миру.

Розмір Нобелівської премії в 2020 році становить 10 млн шведських крон (приблизно $1,1 млн). Роком раніше вона дорівнювала 9 млн шведських крон (трохи менше ніж $950. 000).

+4
А в это время в рашке собрали первый в мире Т-90 из принципиально новых материалов
Нобелевскую премию по химии присудили за редактирование генома - Цензор.НЕТ 3693
07.10.2020 13:17 Відповісти
+1
Нобелевскую премию по химии присудили за редактирование генома - Цензор.НЕТ 6897
07.10.2020 13:16 Відповісти
+1
Я за одне переживаю - щоб вчені не придумали, знаходяться ділки, які на основі навіть невинних винаходів придумують зброю і методи внутрівидового винищення хомо.
07.10.2020 13:42 Відповісти
За Новичок Шнобелевскую премию надо дать
07.10.2020 13:12 Відповісти
Нобелевскую премию по химии присудили за редактирование генома - Цензор.НЕТ 6897
07.10.2020 13:16 Відповісти
Доречі. завдяки цьому відкриттю можна вирізати лишню хромосому у московітів, може людьми стануть?
07.10.2020 13:45 Відповісти
"один из самых точніх инструментов"

07.10.2020 13:16 Відповісти
і що смІшного ?
07.10.2020 13:43 Відповісти
Тебе не понять.
07.10.2020 13:52 Відповісти
07.10.2020 13:17 Відповісти
екологічно чистий продукт.
і воює. і харчує росіске військо
07.10.2020 13:44 Відповісти
Я за одне переживаю - щоб вчені не придумали, знаходяться ділки, які на основі навіть невинних винаходів придумують зброю і методи внутрівидового винищення хомо.
07.10.2020 13:42 Відповісти
Вообще-то, редактирование ДНК - это биология, хоть и молекулярная, а химия - это несколько другое.
07.10.2020 14:36 Відповісти
ДНК це теж хімія. Точніше біохімія.
07.10.2020 17:23 Відповісти
Вы разницу между редактированием ДНК и например, получением солей ДНК или гидролизом ДНК понимаете? Редактирование ДНК проводят векторами (вирусами) и тп биологическими объектами, а химики воздействуют другим веществом, температурой, катализатором и тп. Это разные науки и разные инструменты. Это как на конкурсах кузнецов постоянно объявить победителями чеканщиков за филигранную работу. Это тоже искусство, но ведь надо ж как-то разделять категории, чтобы у всех был шанс.
07.10.2020 17:45 Відповісти
Дело в том, что ДНК - это кислота. Хоть и является основой жизни на Земле. Однако это чисто химический объект.
07.10.2020 22:09 Відповісти
Вы решили просветить меня чио такое ДНК? Спасибо, о том, что это кислота знают все, кто в школе учился, а не штаны протирал. Но генетические ножницы = это не химия. Это молекулярная биология.
07.10.2020 22:53 Відповісти
Ну значить ви набагато розумніші за тих, хто присуджує нобелівські премії. Понавідкривали чогось там, і самі не знають що і до якої галузі це відноситься. Сором нобелівським лауреатам і слава Вам, а також Україні.
08.10.2020 09:47 Відповісти
Это спецом для мокшан придумали,чтобы обрезать им лишнюю хромосому
07.10.2020 14:57 Відповісти
Доктор Барік попрацював вже з цими ножицями і створив Ковид на основі РНК панголіна, підковоносого кажана і СНІДУ.
07.10.2020 15:15 Відповісти
Человек-рояль уже есть, даже президентом стал
07.10.2020 15:15 Відповісти
Чудово. Тільки яке відношення це має до хімії? :0
07.10.2020 17:30 Відповісти
 
 