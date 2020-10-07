РУС
Нобелевскую премию по химии присудили за редактирование генома

Нобелевскую премию по химии присудили за редактирование генома

Лауреатами премии стали исследовательница из Франции Эммануэль Шарпантье и ее коллега из США Дженнифер А. Дудна.

Имена лауреаток назвали на специальной пресс-конференции в Стокгольме, информирует Цензор.НЕТ.

Шарпантье и Дудна открыли один из самых точніх инструментов генной технологии: генетические ножницы CRISPR/Cas9. Используя их, исследователи могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью.

"CRISPR/Cas9 произвели революцию в молекулярных науках о жизни, открыли новые возможности для селекции растений, внесли свой вклад в инновационные методы лечения рака и могут воплотить мечту об излечении унаследованных болезней. В своей естественной форме генетические ножницы CRISPR/Cas9 распознают ДНК вирусов, но Шарпантье и Дудна доказали, что ими можно управлять, так что они могут разрезать любую молекулу ДНК в заранее определенном месте", - сказано в заявлении комитета.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нобелевскую премию по физике присудили ученым из Великобритании, США и Германии за изучение черных дыр

Нобелевская премия по химии присуждается с 1901 года

На этой неделе уже присуждены две Нобелевских премии — по медицине и физике. Первой были удостоены американцы Харви Альтер и Чарльз Райс и уроженец Великобритании, работающий в Канаде, Майкл Хоутон — "за открытие вируса гепатита С". Нобелевскую премию по физике в этом году получили англичанин Роджер Пенроуз, немец Рейнхард Гензель, также работающий в США, и американка Андреа Гез. Награду они получили за достижения в прояснении "самых темных тайн Вселенной" — сверхмассивных черных дыр.

Также на Цензор.НЕТ: Нобелевскую премию по медицине присудили ученым из США и Великобритании за открытие вируса гепатита C

До конца недели будут присуждены Нобелевские премии по литературе и экономике. После этого, 10 октября, Нобелевский комитет в Осло присудит Нобелевскую премию мира.

Размер Нобелевской премии в 2020 году составляет 10 млн шведских крон (около $1,1 млн). Годом ранее она равнялась 9 млн шведских крон (чуть менее $950 000).

