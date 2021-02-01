В Україні сьогодні стартує реєстрація на основну сесію ЗНО

Реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання починається 1 лютого і продовжиться до 5 березня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки, передає Цензор.НЕТ.

"Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року розпочнеться 1 лютого і продовжиться до 5 березня. Такий термін встановлює календарний план підготовки та проведення ЗНО-2021, затверджений наказом МОН від 30.09.2020 №1210", - йдеться в повідомленні.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком: 21 травня - хімія, 24 травня - іспанська, німецька, французька мови, 25 травня - англійська мова, 28 травня - математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня - українська мова, український мова і література, 4 червня - історія України, 7 червня - фізика, 10 червня - біологія, 15 червня - географія.

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