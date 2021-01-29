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Рада заснувала премії 100 тис. грн для найкращих учасників ЗНО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Рада заснувала премії 100 тис. грн для найкращих учасників ЗНО

Верховна Рада заснувала іменні премії в розмірі 100 тис. грн для учасників зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з найвищими результатами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідний проєкт постанови № 4559 "Про премії Верховної Ради України для найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, отриманих на основі повної загальної середньої освіти" в цілому підтримали 312 народних депутатів на пленарному засіданні в п'ятницю.

Документ передбачає запровадження з 2021 року тридцяти премій Верховної Ради для найкращих учасників ЗНО. Розмір однієї премії становитиме 100 тис. грн.

Премія щорічно присуджуватиметься учасникам ЗНО, які здали тести із чотирьох і більше навчальних предметів, загальна сума яких становить щонайменше 790 балів, зокрема 200 балів з кожного з цих предметів. Водночас претенденти на премію Верховної Ради мають бути зараховані в поточному році до вищих навчальних закладів України та підписати з ними контракти.

Згідно з постановою, комітет з питань освіти, науки та інновацій вносить кандидатури претендентів премії в Раду до 1 листопада кожного року. Парламент щорічно до 31 грудня ухвалює постанову про присудження премії за відповідний рік.

Постанова набуває чинності з дня її ухвалення та застосовується з 2021 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін схвалив проєкт указу президента про запровадження щорічної премії в 5 тис. грн учасникам зовнішнього незалежного оцінювання з найвищим результатом.

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Автор: Наталя Джума
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Учителя, участвуйте тоже в ВНО, это ваш шанс получить почти 4 тысчи баксов Рада учредила премии 100 тыс. грн для лучших участников ВНО - Цензор.НЕТ 6679 Рада учредила премии 100 тыс. грн для лучших участников ВНО - Цензор.НЕТ 1697
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29.01.2021 12:30 Відповісти
мля, як я це прогавив...
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29.01.2021 12:35 Відповісти
это 5+ Рада заснувала премії 100 тис. грн для найкращих учасників ЗНО - Цензор.НЕТ 841
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29.01.2021 13:11 Відповісти
О, Боже, пропала Верховна Рада, зовсім збанкротує,
або, що це чергове на8балово?!
P.S. Давайте краще іменну стипендію імені Коболєва Рада заснувала премії 100 тис. грн для найкращих учасників ЗНО - Цензор.НЕТ 1884
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29.01.2021 13:08 Відповісти
сейчас окажется, что личинки депутатов от СН самые одарённые
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29.01.2021 13:12 Відповісти
Нє хр ... а собі ... 100 тис. грн ???
Депутати з дуба рухнули ???
У нас явно небідна країна !! Рада заснувала премії 100 тис. грн для найкращих учасників ЗНО - Цензор.НЕТ 4519
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29.01.2021 13:32 Відповісти
 
 