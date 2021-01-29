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Новости Общество
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Рада учредила премии 100 тыс. грн для лучших участников ВНО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Рада учредила премии 100 тыс. грн для лучших участников ВНО

Верховная Рада учредила именные премии в размере 100 тыс. грн для участников внешнего независимого оценивания (ВНО) с самыми высокими результатами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующий проект постановления № 4559 "О премиях Верховной Рады Украины для лучших участников внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования" в целом поддержали 312 народных депутатов на пленарном заседании в пятницу.

Документ предусматривает введение с 2021 года тридцати премий Верховной Рады для лучших участников ВНО. Размер одной премии будет составлять 100 тыс. грн.

Премия ежегодно будет присуждаться участникам ВНО, которые сдали тесты по четырем и более учебным предметам, общая сумма по которым составляет не менее 790 баллов, в том числе 200 баллов по любому из этих предметов. Вместе с тем претенденты на премию Верховной Рады должны быть зачислены в текущем году в высшие учебные заведения Украины и подписать с ними контракты.

Согласно постановлению, комитет по вопросам образования, науки и инноваций вносит кандидатуры соискателей премии в Раду до 1 ноября каждого года. Парламент ежегодно до 31 декабря принимает постановление о присуждении премии за соответствующий год.

Постановление вступает в силу со дня его принятия и применяется с 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин одобрил проект указа президента о введении ежегодной премии в 5 тыс. грн участникам внешнего независимого оценивания с самым высоким результатом.

Также читайте: Шмыгаль призвал Раду принять сегодня по процедуре ad hoc законопроект о компенсации затрат на электроотопление

Автор: Богдан Гуньковський
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Учителя, участвуйте тоже в ВНО, это ваш шанс получить почти 4 тысчи баксов Рада учредила премии 100 тыс. грн для лучших участников ВНО - Цензор.НЕТ 6679 Рада учредила премии 100 тыс. грн для лучших участников ВНО - Цензор.НЕТ 1697
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29.01.2021 12:30 Ответить
мля, як я це прогавив...
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29.01.2021 12:35 Ответить
это 5+ Рада заснувала премії 100 тис. грн для найкращих учасників ЗНО - Цензор.НЕТ 841
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29.01.2021 13:11 Ответить
О, Боже, пропала Верховна Рада, зовсім збанкротує,
або, що це чергове на8балово?!
P.S. Давайте краще іменну стипендію імені Коболєва Рада заснувала премії 100 тис. грн для найкращих учасників ЗНО - Цензор.НЕТ 1884
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29.01.2021 13:08 Ответить
сейчас окажется, что личинки депутатов от СН самые одарённые
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29.01.2021 13:12 Ответить
Нє хр ... а собі ... 100 тис. грн ???
Депутати з дуба рухнули ???
У нас явно небідна країна !! Рада заснувала премії 100 тис. грн для найкращих учасників ЗНО - Цензор.НЕТ 4519
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29.01.2021 13:32 Ответить
 
 