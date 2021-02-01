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Новини Політика України
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Будапештська угода (115) Зеленський (17420) ядерна зброя (925)

Зеленський про невиконання Будапештського меморандуму: "Це зрада України"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про невиконання Будапештського меморандуму:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-які світові дипломатичні домовленості від моменту, коли не виконується Будапештський меморандум, "помножені на нуль".

Про це український лідер розповів в інтерв'ю Axios, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Взагалі я вважаю, що це (невиконання Будапештського меморандуму. - Ред.) зрада щодо України. Я вважаю, що це велика помилка. Адже будь-які світові дипломатичні домовленості від моменту, коли не виконується Будапештський меморандум, "помножені на нуль". І що б ми далі не підписували, про що б країни не домовлялися, завжди буде ризик, що хтось скаже, що це якийсь папірець і необов’язково його виконувати. Тобто у XXI столітті досі діють традиції середньовіччя, коли діє не сила домовленостей, а просто сила. Хто сильніший, у кого більше зброї – той, скажімо так, пише Конституцію твоєї країни. Це образлива ситуація. В України було декілька таких ситуацій", - заявив Зеленський.

Також читайте: Як зупинити агресію РФ, на сто відсотків не знає ніхто, - Зеленський

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+29
а слив операции по вагнеровцам лично шмарклей, покупка э/э у рашки и продажа им своего бизнеса - это что, (не)предательство?))
у шмаркли сегодня Фрейд устроил оргию..
чтобы шмаркля не сказалО - все о себе и своих "делишках" Зеленский о невыполнении Будапештского меморандума: "Это предательство Украины" - Цензор.НЕТ 1062
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01.02.2021 13:17
+25
"Украина возобновила импорт электроэнергии из россии", вова-это ты предатель.
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01.02.2021 13:18
+22
Трава зелёная, небо голубое, вода мокрая, Будапештским меморандумом предали Украину и другие глубокие мысли от клоуна.
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01.02.2021 13:22
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Ну если по правде это не совсем меморандум, меморандум - документ о намерениях, а в этой бумаге было чётко указано чего делать нельзя ,а один из подписантов нарушил обязательства, значит остальные должны его наказать Зеленський про невиконання Будапештського меморандуму: "Це зрада України" - Цензор.НЕТ 1648
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01.02.2021 14:14 Відповісти
Нет. Об этом ничего нет.
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01.02.2021 19:45 Відповісти
У клоуна пронос, с утра пургу несёт Но с другой стороны, микстура уже в пути и скоро выступит с обращением по поводу того, что пронос - это вредно и плохо. Потому очередная клизма страдающему обеспечена.
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01.02.2021 14:29 Відповісти
Этому тупорылому кто объяснит, что договор и меморандум это намножко разные вещи.
Ему речи в кремле или в опзж пишут? Виноват тот, кто от Украины подписал ту писульку, а не конкретный документ с четкими обязательствами.
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01.02.2021 14:39 Відповісти
всё верно сказал.
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01.02.2021 14:55 Відповісти
Поперло...+
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01.02.2021 15:33 Відповісти
Россия получила ядерное оружие на несколько миллиардов долларов, Запад получил спокойствие и финансовый бонус, что им не нужно содержать войска и делать вооружение на третий ядерный арсенал того времени! Была попилена стратегическая авиация, а ракеты, способные выводит те же мирные спутники в космос для чего тупо распилили? Украина только на запуске спутников могла тогда подняться!
Предательство в том, что сейчас юристы цепляются к словам и занимаются крючкотворчеством дипломатическим. А по духу времени, этот Меморандум - международный документ, подписанный первыми лицами государств, гарантирующим безопасность Украины от нападения! Можно и нужно общаться с США и Великобританией о вводе настоящих санкций!
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01.02.2021 15:35 Відповісти
Тупая морда, предательством Украины было соглашение и подписание Будапештского меморандума на поверку оказавшимся туалетной бумагой. Все вопросы к Кравчуку и Кучме.
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01.02.2021 15:51 Відповісти
Ранее идиот заявлял что война выгодна олигархам.
И чё?
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01.02.2021 16:21 Відповісти
інтерв'ю програмі Axios, що виходить на платформі HBO - це не що інше, як явка Зе з повинною в розпорядження американського правосуддя.
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01.02.2021 16:43 Відповісти
Він що, у Буковелі голову відморозив, чи дурь неякісну вживав?
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01.02.2021 16:59 Відповісти
За ДВА ГОДА - ОДНА ЗДравая мысль! Не может быть!
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01.02.2021 17:15 Відповісти
Вы отказываетесь от ЯО, а мы вам предоставляем финансовую помощь.
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01.02.2021 19:47 Відповісти
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