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Новости Политика Украины
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Будапештское соглашение (159) Зеленский (16523) ядерное оружие (1135)

Зеленский о невыполнении Будапештского меморандума: "Это предательство Украины"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о невыполнении Будапештского меморандума:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые мировые дипломатические договоренности от момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, "умножены на ноль".

Об этом украинский лидер рассказал в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Вообще я считаю, что это (невыполнение Будапештского меморандума. - Ред.) предательство по отношению к Украине. Я считаю, что это большая ошибка. Ведь любые мировые дипломатические договоренности с момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, "умножены на ноль". И что бы мы дальше ни подписывали, о чем бы страны не договаривались, всегда будет риск, что кто-то скажет, что это какая-то бумажка  и необязательно ее выполнять. То есть в XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, когда действует не сила договоренностей, а просто сила. Кто сильнее, у кого больше оружия - тот, скажем так, пишет Конституцию твоей страны. Это оскорбительная ситуация. В Украине было несколько таких ситуаций", - заявил Зеленский.

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Топ комментарии
+29
а слив операции по вагнеровцам лично шмарклей, покупка э/э у рашки и продажа им своего бизнеса - это что, (не)предательство?))
у шмаркли сегодня Фрейд устроил оргию..
чтобы шмаркля не сказалО - все о себе и своих "делишках" Зеленский о невыполнении Будапештского меморандума: "Это предательство Украины" - Цензор.НЕТ 1062
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01.02.2021 13:17
+25
"Украина возобновила импорт электроэнергии из россии", вова-это ты предатель.
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01.02.2021 13:18
+22
Трава зелёная, небо голубое, вода мокрая, Будапештским меморандумом предали Украину и другие глубокие мысли от клоуна.
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01.02.2021 13:22
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Ну если по правде это не совсем меморандум, меморандум - документ о намерениях, а в этой бумаге было чётко указано чего делать нельзя ,а один из подписантов нарушил обязательства, значит остальные должны его наказать Зеленський про невиконання Будапештського меморандуму: "Це зрада України" - Цензор.НЕТ 1648
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01.02.2021 14:14 Ответить
Нет. Об этом ничего нет.
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01.02.2021 19:45 Ответить
У клоуна пронос, с утра пургу несёт Но с другой стороны, микстура уже в пути и скоро выступит с обращением по поводу того, что пронос - это вредно и плохо. Потому очередная клизма страдающему обеспечена.
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01.02.2021 14:29 Ответить
Этому тупорылому кто объяснит, что договор и меморандум это намножко разные вещи.
Ему речи в кремле или в опзж пишут? Виноват тот, кто от Украины подписал ту писульку, а не конкретный документ с четкими обязательствами.
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01.02.2021 14:39 Ответить
всё верно сказал.
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01.02.2021 14:55 Ответить
Поперло...+
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01.02.2021 15:33 Ответить
Россия получила ядерное оружие на несколько миллиардов долларов, Запад получил спокойствие и финансовый бонус, что им не нужно содержать войска и делать вооружение на третий ядерный арсенал того времени! Была попилена стратегическая авиация, а ракеты, способные выводит те же мирные спутники в космос для чего тупо распилили? Украина только на запуске спутников могла тогда подняться!
Предательство в том, что сейчас юристы цепляются к словам и занимаются крючкотворчеством дипломатическим. А по духу времени, этот Меморандум - международный документ, подписанный первыми лицами государств, гарантирующим безопасность Украины от нападения! Можно и нужно общаться с США и Великобританией о вводе настоящих санкций!
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01.02.2021 15:35 Ответить
Тупая морда, предательством Украины было соглашение и подписание Будапештского меморандума на поверку оказавшимся туалетной бумагой. Все вопросы к Кравчуку и Кучме.
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01.02.2021 15:51 Ответить
Ранее идиот заявлял что война выгодна олигархам.
И чё?
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01.02.2021 16:21 Ответить
інтерв'ю програмі Axios, що виходить на платформі HBO - це не що інше, як явка Зе з повинною в розпорядження американського правосуддя.
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01.02.2021 16:43 Ответить
Він що, у Буковелі голову відморозив, чи дурь неякісну вживав?
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01.02.2021 16:59 Ответить
За ДВА ГОДА - ОДНА ЗДравая мысль! Не может быть!
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01.02.2021 17:15 Ответить
Вы отказываетесь от ЯО, а мы вам предоставляем финансовую помощь.
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01.02.2021 19:47 Ответить
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