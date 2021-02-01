Зеленский о невыполнении Будапештского меморандума: "Это предательство Украины"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые мировые дипломатические договоренности от момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, "умножены на ноль".
Об этом украинский лидер рассказал в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Вообще я считаю, что это (невыполнение Будапештского меморандума. - Ред.) предательство по отношению к Украине. Я считаю, что это большая ошибка. Ведь любые мировые дипломатические договоренности с момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, "умножены на ноль". И что бы мы дальше ни подписывали, о чем бы страны не договаривались, всегда будет риск, что кто-то скажет, что это какая-то бумажка и необязательно ее выполнять. То есть в XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, когда действует не сила договоренностей, а просто сила. Кто сильнее, у кого больше оружия - тот, скажем так, пишет Конституцию твоей страны. Это оскорбительная ситуация. В Украине было несколько таких ситуаций", - заявил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Ему речи в кремле или в опзж пишут? Виноват тот, кто от Украины подписал ту писульку, а не конкретный документ с четкими обязательствами.
Предательство в том, что сейчас юристы цепляются к словам и занимаются крючкотворчеством дипломатическим. А по духу времени, этот Меморандум - международный документ, подписанный первыми лицами государств, гарантирующим безопасность Украины от нападения! Можно и нужно общаться с США и Великобританией о вводе настоящих санкций!
И чё?