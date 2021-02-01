Справа МН17: суд планує завершити допити експертів у квітні

Суд збирається допитати експертів до початку розгляду по суті справи про збитий 17 липня 2014 року літак рейсу МН17.

Про це із залу суду повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ

Під час судового засідання головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс сказав, що суд планує почути ряд експертів у справі МН17, зокрема, російського концерну "Алмаз-Антей".

За його словами, допити нідерландських, бельгійських та російських експертів мають бути завершені у квітні 2021 року.

"Покази експертів треба долучити до справи до розгляду по суті", - зазначив головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс.

Як відомо, розгляд по суті Окружний суд Гааги планує розпочати 7 червня 2021 року.

Зі свого боку захист одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу, просить допустити експерта "Алмаз-Антей" до огляду уламків МН17 перш, ніж його допитуватимуть. А ще передати фотографії всіх уламків МН17.

Також під час свого виступу нідерландська адвокатка Сабіна тен Дуссхате, яка представляє інтереси Пулатова, зазначила, що захист просить оглянути всі фрагменти літака, що зберігаються в Нідерландах. Вона зауважила, що відсутній докладний звіт щодо кожного уламка.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

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9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Слухання справи по суті про збитий 17 червня 2014 року в небі над Донбасом пасажирський "Боїнг" Малайзійських авіаліній, рейс МН17, заплановано на 7 червня 2021 року.