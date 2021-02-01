У Нідерландах розпочалися слухання у справі МН17

У Нідерландах в судовому комплексі "Схіпхол" почалося перше цього року судове засідання у справі збитого 17 липня 2014-го літака рейсу МН17.

Про це із залу повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

Стежити за процесом можна в режимі онлайн. Пряма трансляція здійснюється нідерландською та англійською мовами.

Через коронавірус у суді всі повинні дотримуватися дистанції 1,5 метра, а також носити маску. Зняти її можна після того, як зайняли своє місце в залі D, де триває засідання. У залі передбачено безпечну відстань між допущеними до процесу.

Як повідомлялося, на цих слуханнях, зокрема, повинні розглянути, як просувається додаткове розслідування, звернення родичів загиблих щодо компенсацій і подібне.

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