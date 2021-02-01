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В Нидерландах начались слушания по делу МН17

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Нидерландах начались слушания по делу МН17

В Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол" началось первое в этом году судебное заседание по делу сбитого 17 июля 2014-го самолета рейса МН17.

Об этом из зала сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

Следить за процессом можно в режиме онлайн. Прямая трансляция осуществляется на нидерландском и английском языках.

Из-за коронавируса в суде все должны соблюдать дистанцию ​​1,5 метра, а также носить маску. Снять ее можно после того, как заняли свое место в зале D, где проходит заседание. В зале предусмотрено безопасное расстояние между допущенными к процессу.

Как сообщалось, на этих слушаниях, в частности, должны рассмотреть, как продвигается дополнительное расследование, обращение родственников погибших относительно компенсаций и подобное.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд по делу МН17 в Нидерландах рассмотрит обращение о компенсациях от родственников погибших пассажиров
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Топ комментарии
+5
_Евробюрократы и политиканы будут ещё лет десять тянуть волынку, чтобы только не обвинять путлера и ко в массовом убийстве европейцев.
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01.02.2021 12:19
+5
Мы живём над пропастью во лжи,
В страшной правде не хотят признаться
Те, кто отвечает: «Докажи!!!»
На вопросы по MH-17.
Как когда-то школьная шпана
Покрывала кореша-ворюгу,
Так сегодня целая страна
В круговой поруке врёт по кругу:
С нами - хоть Европа не дружи!
Нам то что, ведь деды их бивали!
И про лайнер, ****, докажи!
Мы в гробу ваш трибунал видали!
Докажи, ссылаясь на фейсбук,
Что в Донбассе видели чеченцев!
Докажи, что установки «Бук»
Были у луганских ополченцев!
Докажи, что в поле спелой ржи
Делал селфи на крыле убийца,
Докажи про лайнер! До-ка-жи!
Кто с пути помог пилоту сбиться?
Докажи! - кричит моя страна.
Докажи, что укры - не уроды!
Докажи, что там идёт война,
А не помощь братскому народу!
«Докажи!» - несётся по стране
От Владивостока до Кавказа.
Докажи, что привезли жене
Тело в камуфляже от спецназа!
Докажи, паршивый стихоплёт,
Что стихи писал не по заказу!
Неизвестно, был ли самолёт,
Тот, что не сбивали мы ни разу!
Пусть Европу, оторопь берёт,
Знают власти и любая бабка:
Вор не воровал, и вор не врёт!
Но горит, горит на воре шапка.
От горящей в шапке ваты вонь
Улетает грязным дымом в небо,
И опять командует: «Огонь!»
Тот, кто там где был ни разу не был.
Год прошёл, и много лет пройдёт,
Отгремят и заржавеют пушки,
И однажды девочка найдёт
В поле обгоревшую игрушку.
Пыль и грязь с игрушки оботрёт,
Увезёт с собой домой в Одессу
Маленький малайский самолёт,
Тот, что дарят детям стюардессы.
Правда не осилит силы лжи,
Если против правды есть закалка.
Тем, кто знает слово «Докажи!»
Не докажешь ничего. А жалко.
Снова будет гнать своих коней
Солнце, управляя колесницей,
А июль всегда семнадцать дней
Для ушедших в небо будет длиться…

Орлуша
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01.02.2021 12:32
+4
Что бы и кого я ни любил,
Говорю ответственно и хмуро:
Я - один из тех, кто подло сбил
Самолет, летевший до Лумпура.
Нету у меня страны иной,
И сегодня, как ни горько это,
Я национальности одной
С так умело пущенной ракетой.
Я сейчас на первых полосах
Мировых газет, жесток и страшен,
Я и сам себе внушаю страх
Тем, что я частица слова RUSSIAN.
Я национальности одной
С тем, кто говорит, что «не хотели»,
С тем, кто в небе над чужой страной
Выбирал без сожаленья цели.
Прозвучит кощунственно и зло
Эта запоздалая банальность:
Может, мне с тобой не повезло,
А тебе - со мной, национальность?
Мой народ, который позабыл
И простил себе себяубийство,
Я вчера с тобою вместе сбил
Лайнер в украинском небе чистом.
Да, сегодня я - один из них,
Тех, кто мне противен, гнусен, гадок -
Тех, кто хочет, чтобы у других
Было больше взлетов, чем посадок.
Сбили все, кто весело в Facebook
Размещал зловещих орков лица,
Сбили те, кто установку «Бук»
Тайно гнал через свою границу.
Сбили те, кто словом вдохновлял,
Кто вооружал скота и хама,
Сбили те, кто мальчика распял
Между КВНом и рекламой.
«Боинг» никуда не долетел,
Но еще не кончились мученья:
Двести девяносто восемь тел
В Грабово, в плену у ополченья.
Кучки иностранных паспортов,
Тапки, шляпки, детские игрушки,
И проломлен трупом жалкий кров
Безымянной грабовской старушки.
Кто конкретно и откуда сбил,
Следствие, должно быть, установит,
Ну а я останусь тем, кем был -
Русским по рождению и крови.
И пока политиков умы
Не готовы для перезагрузки,
Я за них признаюсь: сбили мы.
Я - виновен, потому, что русский…

Орлуша
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01.02.2021 12:29
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Хулио в кандалах привели ???
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01.02.2021 12:08 Ответить
А вот и распьятый мальчик ..
НАСТОЯЩИЙ . .
Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом . .


.


У Нідерландах розпочалися слухання у справі МН17 - Цензор.НЕТ 2331
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01.02.2021 12:22 Ответить
_Евробюрократы и политиканы будут ещё лет десять тянуть волынку, чтобы только не обвинять путлера и ко в массовом убийстве европейцев.
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01.02.2021 12:19 Ответить
У Нідерландах розпочалися слухання у справі МН17 - Цензор.НЕТ 672У Нідерландах розпочалися слухання у справі МН17 - Цензор.НЕТ 2424
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01.02.2021 12:19 Ответить
Что бы и кого я ни любил,
Говорю ответственно и хмуро:
Я - один из тех, кто подло сбил
Самолет, летевший до Лумпура.
Нету у меня страны иной,
И сегодня, как ни горько это,
Я национальности одной
С так умело пущенной ракетой.
Я сейчас на первых полосах
Мировых газет, жесток и страшен,
Я и сам себе внушаю страх
Тем, что я частица слова RUSSIAN.
Я национальности одной
С тем, кто говорит, что «не хотели»,
С тем, кто в небе над чужой страной
Выбирал без сожаленья цели.
Прозвучит кощунственно и зло
Эта запоздалая банальность:
Может, мне с тобой не повезло,
А тебе - со мной, национальность?
Мой народ, который позабыл
И простил себе себяубийство,
Я вчера с тобою вместе сбил
Лайнер в украинском небе чистом.
Да, сегодня я - один из них,
Тех, кто мне противен, гнусен, гадок -
Тех, кто хочет, чтобы у других
Было больше взлетов, чем посадок.
Сбили все, кто весело в Facebook
Размещал зловещих орков лица,
Сбили те, кто установку «Бук»
Тайно гнал через свою границу.
Сбили те, кто словом вдохновлял,
Кто вооружал скота и хама,
Сбили те, кто мальчика распял
Между КВНом и рекламой.
«Боинг» никуда не долетел,
Но еще не кончились мученья:
Двести девяносто восемь тел
В Грабово, в плену у ополченья.
Кучки иностранных паспортов,
Тапки, шляпки, детские игрушки,
И проломлен трупом жалкий кров
Безымянной грабовской старушки.
Кто конкретно и откуда сбил,
Следствие, должно быть, установит,
Ну а я останусь тем, кем был -
Русским по рождению и крови.
И пока политиков умы
Не готовы для перезагрузки,
Я за них признаюсь: сбили мы.
Я - виновен, потому, что русский…

Орлуша
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01.02.2021 12:29 Ответить
Мы живём над пропастью во лжи,
В страшной правде не хотят признаться
Те, кто отвечает: «Докажи!!!»
На вопросы по MH-17.
Как когда-то школьная шпана
Покрывала кореша-ворюгу,
Так сегодня целая страна
В круговой поруке врёт по кругу:
С нами - хоть Европа не дружи!
Нам то что, ведь деды их бивали!
И про лайнер, ****, докажи!
Мы в гробу ваш трибунал видали!
Докажи, ссылаясь на фейсбук,
Что в Донбассе видели чеченцев!
Докажи, что установки «Бук»
Были у луганских ополченцев!
Докажи, что в поле спелой ржи
Делал селфи на крыле убийца,
Докажи про лайнер! До-ка-жи!
Кто с пути помог пилоту сбиться?
Докажи! - кричит моя страна.
Докажи, что укры - не уроды!
Докажи, что там идёт война,
А не помощь братскому народу!
«Докажи!» - несётся по стране
От Владивостока до Кавказа.
Докажи, что привезли жене
Тело в камуфляже от спецназа!
Докажи, паршивый стихоплёт,
Что стихи писал не по заказу!
Неизвестно, был ли самолёт,
Тот, что не сбивали мы ни разу!
Пусть Европу, оторопь берёт,
Знают власти и любая бабка:
Вор не воровал, и вор не врёт!
Но горит, горит на воре шапка.
От горящей в шапке ваты вонь
Улетает грязным дымом в небо,
И опять командует: «Огонь!»
Тот, кто там где был ни разу не был.
Год прошёл, и много лет пройдёт,
Отгремят и заржавеют пушки,
И однажды девочка найдёт
В поле обгоревшую игрушку.
Пыль и грязь с игрушки оботрёт,
Увезёт с собой домой в Одессу
Маленький малайский самолёт,
Тот, что дарят детям стюардессы.
Правда не осилит силы лжи,
Если против правды есть закалка.
Тем, кто знает слово «Докажи!»
Не докажешь ничего. А жалко.
Снова будет гнать своих коней
Солнце, управляя колесницей,
А июль всегда семнадцать дней
Для ушедших в небо будет длиться…

Орлуша
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01.02.2021 12:32 Ответить
Крепко.
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01.02.2021 12:48 Ответить
Росіяни, ви вбивці!!!
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01.02.2021 13:45 Ответить
Весь этот процесс это позорная трусость властей Нидерландов, боящихся убийцу собственных граждан назвать убийцей. Все еще разбираются "А кто это сделал?". Уже во всем мире все давно понятно и не ведуться дискуссии на эту тему, а они все наторговаться с Рашей не могут.
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01.02.2021 13:58 Ответить
 
 