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Український військовий зник під час чергування в зоні ООС, - ОТУ "Схід"

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Український військовий зник під час чергування в зоні ООС, - ОТУ

Увечері 28 січня під час перевірки особового складу в одному з підрозділів військової частини в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було виявлено відсутність військовослужбовця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку ОТГ.

"Військова служба правопорядку і правоохоронні органи відразу вжили заходи щодо його розшуку, які, на жаль, результатів не дали. Військовий зник під час чергування на одному із взводних опорних пунктів. Зброя та набої залишилися на місці служби. Товариші по службі характеризують його як людину виключно спокійну і зважену, конфліктних ситуацій ні з ким не було", - сказано в повідомленні.

За інформацією ОТУ, зниклий військовослужбовець перебуває на території, непідконтрольній уряду України. Тривають слідчі дії, обставини з'ясовуються.

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Український військовий зник під час чергування в зоні ООС, - ОТУ Схід 01
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Топ коментарі
+13
Думаю, сепары избрали тактику - не брать трофеи... Что бы выдать "взятие в плен" - за "сдался", "перебежал"...
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01.02.2021 17:20
+11
Что то я не понял.....
А шо, у нас на 7 году войны солдаты до сих пор по одиночке ходят в зоне ООС?
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01.02.2021 17:28
+6
Еще один попал в плен?
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01.02.2021 17:19
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Еще один попал в плен?
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01.02.2021 17:19 Відповісти
в поисках лучшего життя телепортировался куда-нить туда, где живут еще хреновее, чем на земле обетованной
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01.02.2021 17:20 Відповісти
Думаю, сепары избрали тактику - не брать трофеи... Что бы выдать "взятие в плен" - за "сдался", "перебежал"...
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01.02.2021 17:20 Відповісти
Типу в них калашів чи набоїв не вистачає.
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01.02.2021 17:23 Відповісти
Ну ... ты просто не понимаешь, для разведчика язык с трофеем - это НАМНОГО важнее , чем БЕЗ !
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01.02.2021 17:30 Відповісти
А смысл?Бред полный.Если с трофеями,то нельзя сдаться?
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01.02.2021 17:34 Відповісти
Обычно - нет
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01.02.2021 17:40 Відповісти
Что за чушь ты несешь?Это,как сепары,каждый свой понос списывают на укро-ДРГ.Пиши о том,о чем хоть немного знаешь,и не смеши людей своими теориями.ЗАЧЕМ им тратить время и снимать с него амуницию на позициях,где дорога каждая секунда и каждый звук может стать фатальным?Если она им не нужна,можно скинуть при отходе,в безопасном месте.Почему просто не читать новости,а нести бред,от которого тошно?
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01.02.2021 19:04 Відповісти
Ты еще скажи, что он был "закутан в автомат" )))
сколько там нужно времени, что бы дать по башке и скинуть с него ствол... !?
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01.02.2021 19:10 Відповісти
"АМУНИЦИЯ",недоумок!Знаешь что это?
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01.02.2021 19:20 Відповісти
Не - расскажи, лапоть !
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01.02.2021 20:08 Відповісти
усилить посты надо ..вы что думаете главред РТ зря в Донецке речи пламенные толкала о скрепах ? и вчера у соловьева что не слово то про Украину ...Что то затевают они и это всем извесно их минимальный план весь Донбасс , а максимум вся Украина ..
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01.02.2021 17:22 Відповісти
Ни дня без рос ТВ?
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01.02.2021 17:30 Відповісти
Максимум - это до Лонднона. А может быть, теперь Лондон - уже минимум.
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01.02.2021 17:44 Відповісти
....я устал , я ухожу (((
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01.02.2021 17:22 Відповісти
завтра сепары (если он еще живой) скажут сдался сам и пришлют видео допроса (если еще жив)
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01.02.2021 17:22 Відповісти
Ка_цапы уже давно написали,что он перебежчик,даже хвамтлиё есть.
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01.02.2021 17:25 Відповісти
так Восток Ходоковского групировка ..
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01.02.2021 17:27 Відповісти
Что то я не понял.....
А шо, у нас на 7 году войны солдаты до сих пор по одиночке ходят в зоне ООС?
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01.02.2021 17:28 Відповісти
И без оружия.Но то ерунда-полковник СБУ,в наручниках-исчез.Объявился в...Бельгии. Український військовий зник під час чергування в зоні ООС, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 3911
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01.02.2021 17:37 Відповісти
В фільмах я і не таке бачив. Так що все норм. Люди побачили в серіалі президента-коміка і обрали його. Те ж саме і з полковником
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01.02.2021 18:11 Відповісти
Телепортацию и кротовые переходы ещё никто не отменял...
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02.02.2021 02:17 Відповісти
Все может потому, что у нас народ особо не рвется на фронт защищать Родину, особенно при клоуне и его запретами на ответный огонь? Во всех боевых частях большая нехватка личного состава.
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01.02.2021 20:08 Відповісти
Изсчез , там шо портал открылся пространственно-временной Український військовий зник під час чергування в зоні ООС, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 5506 Дыра Український військовий зник під час чергування в зоні ООС, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 4971
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01.02.2021 17:34 Відповісти
Не удивительно,любая бездействующая армия,а тем более боевая,деградирует и это извесно всем еще от второй мировой.
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01.02.2021 17:40 Відповісти
первой
А вообще это даже Гай Марий знал
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01.02.2021 18:04 Відповісти
В российских СМИ были статьи о добровольном переходе на сторону ДНР.
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01.02.2021 17:42 Відповісти
Ну верить кацапским и сепарским "сми" явно не стоит и все эти показания и заявления под пытками и дулами автоматов ничего не стоят. Так что не нужно сразу навешивать ярлыки, лучше подождать, а там видно будет ху из ху.
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01.02.2021 20:11 Відповісти
Обычное СЗЧ. Где зрада-то? Если кто не в курсе, то по возвращению из плена ОБЯЗАТЕЛЬНО проводится служебное расследование по факту СЗЧ.
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01.02.2021 17:49 Відповісти
проверка лс перед отбоем и при подъеме. тоесть нахождение на опорных пунктах почти или совсем не контролируеться. где нес службу не уточняют. один мог быть только в карауле и то не во время боевых. короче, бардак полный, но солдаты не виновны в бардаке.
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01.02.2021 17:57 Відповісти
Перебежал.
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01.02.2021 18:13 Відповісти
1. "Вечером 28 января во время проверки личного состава в одном из подразделений воинской части в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было выявлено отсутствие военнослужащего.

2. Военный исчез во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов. Оружие и патроны остались на месте службы"

Это как, мать вашу? Какой "вечером"?
Приход и уход на опорный пункт никем не контролируется?
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01.02.2021 18:31 Відповісти
Це як? Чергував один?? Хороші у нас "пункти". Але головне добудувати Ахмадет...
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01.02.2021 18:33 Відповісти
Да, представь себе. У нас на ВОПе было 4 человека из 12. Приходилось и по одному нести службу -"патриоты" что-то не особо в армию стремились, всё больше по митингам!
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01.02.2021 20:46 Відповісти
Ще один турист.Невже такий недобір,що по одному чергують ?
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01.02.2021 18:54 Відповісти
Может спал и сепары повязали.
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01.02.2021 19:00 Відповісти
"...Военный исчез во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов. Оружие и патроны остались на месте службы " ...це як взагалі зрозуміти? Він чергував без зброї? чи просто знаходився в розташуванні взводного ОП, а потім зник? Смутно все якось. Але чому дивуватися, якщо все керівництво по судам бігає. Ганьба!
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01.02.2021 22:09 Відповісти
Так пишут, что трое пропало. Один на той стороне, дает показания про "сбежал из-за поборов и дедовщины", двое непонятно где.
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01.02.2021 22:12 Відповісти
Міг накласти на себе руки ?
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02.02.2021 01:40 Відповісти
 
 