Украинский военный исчез во время дежурства в зоне ООС, - ОТГ "Восток"

Вечером 28 января во время проверки личного состава в одном из подразделений воинской части в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было выявлено отсутствие военнослужащего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ОТГ.

"Военной службой правопорядка и правоохранительными органами сразу были приняты меры по его розыску, которые, к сожалению, результатов не дали. Военный исчез во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов. Оружие и патроны остались на месте службы. Сослуживцами характеризуется как человек исключительно спокойный и взвешенный, конфликтных ситуаций ни с кем не было", - говорится в сообщении.

По информации ОТГ, пропавший военнослужащий находится на территории, неподконтрольной правительству Украины. Продолжаются следственные действия, обстоятельства выясняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 9 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы, а также БПЛА для корректировки огня. Боевых потерь нет, - штаб ОС