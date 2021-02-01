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Украинский военный исчез во время дежурства в зоне ООС, - ОТГ "Восток"

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Украинский военный исчез во время дежурства в зоне ООС, - ОТГ

Вечером 28 января во время проверки личного состава в одном из подразделений воинской части в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было выявлено отсутствие военнослужащего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ОТГ.

"Военной службой правопорядка и правоохранительными органами сразу были приняты меры по его розыску, которые, к сожалению, результатов не дали. Военный исчез во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов. Оружие и патроны остались на месте службы. Сослуживцами характеризуется как человек исключительно спокойный и взвешенный, конфликтных ситуаций ни с кем не было", - говорится в сообщении.

По информации ОТГ, пропавший военнослужащий находится на территории, неподконтрольной правительству Украины. Продолжаются следственные действия, обстоятельства выясняются.

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Украинский военный исчез во время дежурства в зоне ООС, - ОТГ Восток 01

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+13
Думаю, сепары избрали тактику - не брать трофеи... Что бы выдать "взятие в плен" - за "сдался", "перебежал"...
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01.02.2021 17:20
+11
Что то я не понял.....
А шо, у нас на 7 году войны солдаты до сих пор по одиночке ходят в зоне ООС?
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01.02.2021 17:28
+6
Еще один попал в плен?
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01.02.2021 17:19
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Еще один попал в плен?
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01.02.2021 17:19 Ответить
в поисках лучшего життя телепортировался куда-нить туда, где живут еще хреновее, чем на земле обетованной
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01.02.2021 17:20 Ответить
Думаю, сепары избрали тактику - не брать трофеи... Что бы выдать "взятие в плен" - за "сдался", "перебежал"...
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01.02.2021 17:20 Ответить
Типу в них калашів чи набоїв не вистачає.
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01.02.2021 17:23 Ответить
Ну ... ты просто не понимаешь, для разведчика язык с трофеем - это НАМНОГО важнее , чем БЕЗ !
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01.02.2021 17:30 Ответить
А смысл?Бред полный.Если с трофеями,то нельзя сдаться?
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01.02.2021 17:34 Ответить
Обычно - нет
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01.02.2021 17:40 Ответить
Что за чушь ты несешь?Это,как сепары,каждый свой понос списывают на укро-ДРГ.Пиши о том,о чем хоть немного знаешь,и не смеши людей своими теориями.ЗАЧЕМ им тратить время и снимать с него амуницию на позициях,где дорога каждая секунда и каждый звук может стать фатальным?Если она им не нужна,можно скинуть при отходе,в безопасном месте.Почему просто не читать новости,а нести бред,от которого тошно?
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01.02.2021 19:04 Ответить
Ты еще скажи, что он был "закутан в автомат" )))
сколько там нужно времени, что бы дать по башке и скинуть с него ствол... !?
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01.02.2021 19:10 Ответить
"АМУНИЦИЯ",недоумок!Знаешь что это?
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01.02.2021 19:20 Ответить
Не - расскажи, лапоть !
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01.02.2021 20:08 Ответить
усилить посты надо ..вы что думаете главред РТ зря в Донецке речи пламенные толкала о скрепах ? и вчера у соловьева что не слово то про Украину ...Что то затевают они и это всем извесно их минимальный план весь Донбасс , а максимум вся Украина ..
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01.02.2021 17:22 Ответить
Ни дня без рос ТВ?
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01.02.2021 17:30 Ответить
Максимум - это до Лонднона. А может быть, теперь Лондон - уже минимум.
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01.02.2021 17:44 Ответить
....я устал , я ухожу (((
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01.02.2021 17:22 Ответить
завтра сепары (если он еще живой) скажут сдался сам и пришлют видео допроса (если еще жив)
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01.02.2021 17:22 Ответить
Ка_цапы уже давно написали,что он перебежчик,даже хвамтлиё есть.
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01.02.2021 17:25 Ответить
так Восток Ходоковского групировка ..
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01.02.2021 17:27 Ответить
Что то я не понял.....
А шо, у нас на 7 году войны солдаты до сих пор по одиночке ходят в зоне ООС?
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01.02.2021 17:28 Ответить
И без оружия.Но то ерунда-полковник СБУ,в наручниках-исчез.Объявился в...Бельгии. Український військовий зник під час чергування в зоні ООС, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 3911
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01.02.2021 17:37 Ответить
В фільмах я і не таке бачив. Так що все норм. Люди побачили в серіалі президента-коміка і обрали його. Те ж саме і з полковником
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01.02.2021 18:11 Ответить
Телепортацию и кротовые переходы ещё никто не отменял...
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02.02.2021 02:17 Ответить
Все может потому, что у нас народ особо не рвется на фронт защищать Родину, особенно при клоуне и его запретами на ответный огонь? Во всех боевых частях большая нехватка личного состава.
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01.02.2021 20:08 Ответить
Изсчез , там шо портал открылся пространственно-временной Український військовий зник під час чергування в зоні ООС, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 5506 Дыра Український військовий зник під час чергування в зоні ООС, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 4971
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01.02.2021 17:34 Ответить
Не удивительно,любая бездействующая армия,а тем более боевая,деградирует и это извесно всем еще от второй мировой.
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01.02.2021 17:40 Ответить
первой
А вообще это даже Гай Марий знал
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01.02.2021 18:04 Ответить
В российских СМИ были статьи о добровольном переходе на сторону ДНР.
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01.02.2021 17:42 Ответить
Ну верить кацапским и сепарским "сми" явно не стоит и все эти показания и заявления под пытками и дулами автоматов ничего не стоят. Так что не нужно сразу навешивать ярлыки, лучше подождать, а там видно будет ху из ху.
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01.02.2021 20:11 Ответить
Обычное СЗЧ. Где зрада-то? Если кто не в курсе, то по возвращению из плена ОБЯЗАТЕЛЬНО проводится служебное расследование по факту СЗЧ.
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01.02.2021 17:49 Ответить
проверка лс перед отбоем и при подъеме. тоесть нахождение на опорных пунктах почти или совсем не контролируеться. где нес службу не уточняют. один мог быть только в карауле и то не во время боевых. короче, бардак полный, но солдаты не виновны в бардаке.
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01.02.2021 17:57 Ответить
Перебежал.
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01.02.2021 18:13 Ответить
1. "Вечером 28 января во время проверки личного состава в одном из подразделений воинской части в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было выявлено отсутствие военнослужащего.

2. Военный исчез во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов. Оружие и патроны остались на месте службы"

Это как, мать вашу? Какой "вечером"?
Приход и уход на опорный пункт никем не контролируется?
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01.02.2021 18:31 Ответить
Це як? Чергував один?? Хороші у нас "пункти". Але головне добудувати Ахмадет...
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01.02.2021 18:33 Ответить
Да, представь себе. У нас на ВОПе было 4 человека из 12. Приходилось и по одному нести службу -"патриоты" что-то не особо в армию стремились, всё больше по митингам!
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01.02.2021 20:46 Ответить
Ще один турист.Невже такий недобір,що по одному чергують ?
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01.02.2021 18:54 Ответить
Может спал и сепары повязали.
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01.02.2021 19:00 Ответить
"...Военный исчез во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов. Оружие и патроны остались на месте службы " ...це як взагалі зрозуміти? Він чергував без зброї? чи просто знаходився в розташуванні взводного ОП, а потім зник? Смутно все якось. Але чому дивуватися, якщо все керівництво по судам бігає. Ганьба!
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01.02.2021 22:09 Ответить
Так пишут, что трое пропало. Один на той стороне, дает показания про "сбежал из-за поборов и дедовщины", двое непонятно где.
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01.02.2021 22:12 Ответить
Міг накласти на себе руки ?
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02.02.2021 01:40 Ответить
 
 