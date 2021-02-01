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Ексголову ДАБІ Кудрявцева оголошено в розшук, йому оголосили підозру

Новини Цензор.НЕТ Події

Ексголову ДАБІ Кудрявцева оголошено в розшук, йому оголосили підозру

Колишнього керівника Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексія Кудрявцева оголосили в розшук у справі про підроблений диплом.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, Кудрявцев звернувся до невстановлених осіб із проханням видати йому завідомо підроблений документ - диплом про вищу освіту, надавши свої повні анкетні дані.

"Після отримання підробленого диплома підозрюваний звернувся до Міністерства освіти і науки України з метою отримання свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту на території України. Також він використовував вказаний диплом при призначенні на посаду голови ДАБІ", - сказано в повідомленні.

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В Офісі генпрокурора зазначили, що Кудрявцева неодноразово викликали до слідчого, але він жодного разу не з'явився.

Тому повідомлення про підозру йому за ч.5 ст.27, ч.3, ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України направлено поштою і його оголошено в розшук, зазначається в повідомленні.
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да клал он на всех своим дипломом с большой колокольни, здесь погон нужна, когда один бежит, а другой догоняет
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01.02.2021 19:14 Відповісти
ГАСИ питараса !!!!!
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01.02.2021 19:16 Відповісти
В соседнем кабинете смотрели?
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01.02.2021 19:17 Відповісти
экс помощник Яна Табачника.. ну, тот который депитут с баяном и вел передачу: "Старый гандон собирает друзей"..
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01.02.2021 19:19 Відповісти
Поставили ... піджився...злили ....слідуючий
Поставили.... піджився...злили.... слідуючий
До тих хто ставе ці "ширми" питань немає.
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01.02.2021 19:28 Відповісти
Новіє ліца))),так ЗЕбіли?
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01.02.2021 19:47 Відповісти
ГАСИ? Кого гасити, чи що? Ексголову ДАБІ Кудрявцева оголошено в розшук, йому оголосили підозру - Цензор.НЕТ 2810 Забембали своїми совдепівськими абревіатурами.
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01.02.2021 20:40 Відповісти
Мабуть цей кудрявцев отримував диплома з тих самих рук, що і наш лохдаун...
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01.02.2021 21:19 Відповісти
 
 