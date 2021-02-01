Ексголову ДАБІ Кудрявцева оголошено в розшук, йому оголосили підозру

Колишнього керівника Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексія Кудрявцева оголосили в розшук у справі про підроблений диплом.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, Кудрявцев звернувся до невстановлених осіб із проханням видати йому завідомо підроблений документ - диплом про вищу освіту, надавши свої повні анкетні дані.

"Після отримання підробленого диплома підозрюваний звернувся до Міністерства освіти і науки України з метою отримання свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту на території України. Також він використовував вказаний диплом при призначенні на посаду голови ДАБІ", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Ексглава ДАБІ Кудрявцев: Проти мене знову відкрили стару вигадану справу. Цього хочуть ті, хто боїться реформ і мого повернення

В Офісі генпрокурора зазначили, що Кудрявцева неодноразово викликали до слідчого, але він жодного разу не з'явився.

Тому повідомлення про підозру йому за ч.5 ст.27, ч.3, ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України направлено поштою і його оголошено в розшук, зазначається в повідомленні.