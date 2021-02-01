Экс-глава ГАСИ Кудрявцев объявлен в розыск, ему огласили подозрение

Бывшего руководителя Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексея Кудрявцева объявили в розыск по делу о поддельном дипломе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, Кудрявцев обратился к неустановленным лицам с просьбой выдать ему заведомо поддельный документ - диплом о высшем образовании, предоставив свои полные анкетные данные.

"После получения поддельного диплома подозреваемый обратился в Министерство образования и науки Украины с целью получения свидетельства о признании иностранного документа об образовании на территории Украины. Также он использовал указанный диплом при назначении на должность главы ГАСИ", - сказано в сообщении.

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В Офисе генпрокурора отметили, что Кудрявцева неоднократно вызывали к следователю, но он ни разу не явился.

Поэтому сообщение о подозрении ему по ч.5 ст.27, ч.3, ч.4 ст.358 Уголовного кодекса Украины направлено по почте и он объявлен в розыск, отмечается в сообщении.