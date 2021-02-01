16 співробітникам т. зв. "генпрокуратури ДНР" заочно висунули підозри

Співробітникам діючої на окупованій території нелегальної структури "генеральна прокуратура ДНР" заочно повідомили про підозру в участі в терористичній організації.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2015 року 16 осіб працюють у псевдоструктурі "генеральна прокуратура ДНР" та обіймають посади у відділі "підтримання державного обвинувачення управління із забезпечення участі прокурорів у розгляді судами кримінальних справ ДП ДНР". "Виконуючи незаконні функції прокурорів, правопорушники беруть участь у засіданнях під час розгляду кримінальних справ за нелегітимними нормативними актами, ухваленими представниками незаконних збройних формувань РФ у так званих судах, розташованих на тимчасово окупованій території Донецької області", - сказано в повідомленні.

Їхні дії кваліфіковано за ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу України, підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.

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