Український культурний фонд очолив художній керівник театру Захаревич

Міністерство культури й інформаційної політики призначило нового керівника Українського культурного фонду.

Про це повідомляється на сайті УКФ, інформує Цензор.НЕТ.

Новим головою УКФ став Михайло Захаревич - генеральний директор і художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

У 1996-2000 роках він був заступником міністра культури і мистецтв України.

Нагороджений орденом Народного артиста України.

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До Захаревича УКФ очолювала Марина Порошенко, дружина п'ятого президента України. У грудні 2019 року вона написала заяву про звільнення через скандал після розслідування журналістів програми "Схеми".

Український культурний фонд - держустанова, створена в 2017 році. Діяльність фонду координує Мінкульт. УКФ сприяє реалізації держполітики у сфері культури і мистецтва, фінансово підтримує вітчизняні проєкти, популяризує українську культуру.