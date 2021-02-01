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Український культурний фонд очолив художній керівник театру Захаревич

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Український культурний фонд очолив художній керівник театру Захаревич

Міністерство культури й інформаційної політики призначило нового керівника Українського культурного фонду.

Про це повідомляється на сайті УКФ, інформує Цензор.НЕТ.

Новим головою УКФ став Михайло Захаревич - генеральний директор і художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

У 1996-2000 роках він був заступником міністра культури і мистецтв України.

Нагороджений орденом Народного артиста України.

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До Захаревича УКФ очолювала Марина Порошенко, дружина п'ятого президента України. У грудні 2019 року вона написала заяву про звільнення через скандал після розслідування журналістів програми "Схеми".

Український культурний фонд - держустанова, створена в 2017 році. Діяльність фонду координує Мінкульт. УКФ сприяє реалізації держполітики у сфері культури і мистецтва, фінансово підтримує вітчизняні проєкти, популяризує українську культуру.
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Звание Народный артист?
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01.02.2021 23:01 Відповісти
Награжден орденом Народного артиста Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3245423
Я навіть у Гугл поліз.)))
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01.02.2021 23:04 Відповісти
Нагороджений орденом Народного артиста України... Це вам вдалось, писаки,,,Джерело: https://censor.net/ua/n3245423
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02.02.2021 10:24 Відповісти
 
 