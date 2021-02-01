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Украинский культурный фонд возглавил худрук театра Захаревич

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украинский культурный фонд возглавил худрук театра Захаревич

Министерство культуры и информационной политики назначило нового руководителя Украинского культурного фонда.

Об этом сообщается на сайте УКФ, информирует Цензор.НЕТ.

Новым главой УКФ стал Михаил Захаревич - генеральный директор и художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

В 1996-2000 годах он был заместителем министра культуры и искусств Украины.

Награжден орденом Народного артиста Украины.

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До Захаревича УКФ возглавляла Марина Порошенко, супруга пятого президента Украины. В декабре 2019 года она написала заявление об увольнении из-за скандала после расследования журналистов программы "Схемы".

Украинский культурный фонд - госучреждение, созданное в 2017 году. Деятельность фонда координирует Минкульт. УКФ способствует реализации госполитики в сфере культуры и искусства, финансово поддерживает отечественные проекты, популяризирует украинскую культуру.

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Автор: Ольга Лузан
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Звание Народный артист?
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01.02.2021 23:01 Ответить
Награжден орденом Народного артиста Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3245423
Я навіть у Гугл поліз.)))
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01.02.2021 23:04 Ответить
Нагороджений орденом Народного артиста України... Це вам вдалось, писаки,,,Джерело: https://censor.net/ua/n3245423
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02.02.2021 10:24 Ответить
 
 