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Креминь о министре культуры Ткаченко: "Не случайный, но неспособный"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает, что Александр Ткаченко не способен ничего сделать на должности министра культуры и информационной политики.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Креминь заявил в эфире "5 канала", комментируя работу министра Ткаченко.
"В одном из стихов моего отца есть такие слова: "Взялись за кіно і немає кіна, взялись за культуру – культури нема", - отметил языковой омбудсмен.
На уточняющий вопрос, является ли Ткаченко случайным человеком на должности, который не способен ничего сделать, омбудсмен ответил: "Я думаю, что не случайный, но неспособный".
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