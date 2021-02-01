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Новости Политика Украины
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Министерство культуры и информационной политики (711) Ткаченко Александр (429) Креминь Тарас (120)

Креминь о министре культуры Ткаченко: "Не случайный, но неспособный"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Креминь о министре культуры Ткаченко:

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает, что Александр Ткаченко не способен ничего сделать на должности министра культуры и информационной политики.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Креминь заявил в эфире "5 канала", комментируя работу министра Ткаченко.

"В одном из стихов моего отца есть такие слова: "Взялись за кіно і немає кіна, взялись за культуру – культури нема", - отметил языковой омбудсмен.

На уточняющий вопрос, является ли Ткаченко случайным человеком на должности, который не способен ничего сделать, омбудсмен ответил: "Я думаю, что не случайный, но неспособный".

Читайте: Ткаченко предлагает передать Гостиный двор в Киеве на баланс Минкультуры и создать на его базе Музей современного искусства

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
еще и тварь которая наплевала на законы и построила дом в заповедном месте.
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01.02.2021 10:30
+5
Назовите хоть одного министра, который СПОСОБЕН????? Это не правительство и президент, это сброд, который пытается казаться правительством и президентом...
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01.02.2021 10:30
+5
ткаченко работал на канале 25% акций которого принадлежит медведчуку а 75% Игорь Валеричу. Конечно он не случайный)
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01.02.2021 10:31
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01.02.2021 10:28 Ответить
одним словом - прощелыга
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01.02.2021 10:29 Ответить
еще и тварь которая наплевала на законы и построила дом в заповедном месте.
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01.02.2021 10:30 Ответить
Назовите хоть одного министра, который СПОСОБЕН????? Это не правительство и президент, это сброд, который пытается казаться правительством и президентом...
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01.02.2021 10:30 Ответить
Аваков. Хомчак. Кулеба. Фёдоров.
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01.02.2021 10:32 Ответить
Кто эти люди?
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01.02.2021 10:33 Ответить
Українці знають. А вам нащо?
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01.02.2021 10:38 Ответить
Это люди, которые принесли пользу Украине??? Это все Украинцы так считают?
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01.02.2021 10:40 Ответить
НітКремінь про міністра культури Ткаченка: "Не випадковий, але нездатний" - Цензор.НЕТ 9066
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01.02.2021 10:44 Ответить
Ну, Вы, конечно же не поверите, но я тоже Украинец. И не видел что бы эти люди сделали что то полезного для страны...
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01.02.2021 10:46 Ответить
Питання було "СПОСОБЕН?". Ким були названі мною визначить лише історія.
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01.02.2021 10:52 Ответить
Вичерпна характеристика для більшості з нинішнього керівництва держави, нажаль.
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01.02.2021 10:30 Ответить
ткаченко работал на канале 25% акций которого принадлежит медведчуку а 75% Игорь Валеричу. Конечно он не случайный)
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01.02.2021 10:31 Ответить
БінгоКреминь о министре культуры Ткаченко: "Не случайный, но неспособный" - Цензор.НЕТ 5309
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01.02.2021 10:31 Ответить
Ткаченко неспособный/ Обижают вора государственного значения Ткаченко. Даже не будучи министром: Ткаченко сфальсифікував документи та здійснив рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського.
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01.02.2021 10:42 Ответить
Міністр антикультури , для нього "свати" чи квартал це шедевр,що можна від такого міністра чекати?
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01.02.2021 10:59 Ответить
в точку і це про всіх зелених украінофобів
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01.02.2021 13:29 Ответить
 
 