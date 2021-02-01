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Кремінь про міністра культури Ткаченка: "Не випадковий, але нездатний"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що Олександр Ткаченко не здатний нічого зробити на посаді міністра культури та інформаційної політики.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Кремінь заявив в ефірі "5 каналу", коментуючи роботу міністра Ткаченка.
"В одному з віршів мого батька є такі слова: "Взялись за кіно і немає кіна, взялись за культуру – культури нема", - зазначив мовний омбудсмен.
На уточнювальне запитання, чи є Ткаченко випадковою людиною на посаді, яка не здатна нічого зробити, омбудсмен відповів: "Я думаю, що не випадковий, але нездатний".
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