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Новини Політика України
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Кремінь про міністра культури Ткаченка: "Не випадковий, але нездатний"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кремінь про міністра культури Ткаченка:

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що Олександр Ткаченко не здатний нічого зробити на посаді міністра культури та інформаційної політики.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Кремінь заявив в ефірі "5 каналу", коментуючи роботу міністра Ткаченка.

"В одному з віршів мого батька є такі слова: "Взялись за кіно і немає кіна, взялись за культуру – культури нема", - зазначив мовний омбудсмен.

На уточнювальне запитання, чи є Ткаченко випадковою людиною на посаді, яка не здатна нічого зробити, омбудсмен відповів: "Я думаю, що не випадковий, але нездатний".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ткаченко пропонує передати Гостинний двір у Києві на баланс Міністерства культури і створити на його базі Музей сучасного мистецтва

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
еще и тварь которая наплевала на законы и построила дом в заповедном месте.
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01.02.2021 10:30
+5
Назовите хоть одного министра, который СПОСОБЕН????? Это не правительство и президент, это сброд, который пытается казаться правительством и президентом...
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01.02.2021 10:30
+5
ткаченко работал на канале 25% акций которого принадлежит медведчуку а 75% Игорь Валеричу. Конечно он не случайный)
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01.02.2021 10:31
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01.02.2021 10:28 Відповісти
одним словом - прощелыга
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01.02.2021 10:29 Відповісти
еще и тварь которая наплевала на законы и построила дом в заповедном месте.
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01.02.2021 10:30 Відповісти
Назовите хоть одного министра, который СПОСОБЕН????? Это не правительство и президент, это сброд, который пытается казаться правительством и президентом...
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01.02.2021 10:30 Відповісти
Аваков. Хомчак. Кулеба. Фёдоров.
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01.02.2021 10:32 Відповісти
Кто эти люди?
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01.02.2021 10:33 Відповісти
Українці знають. А вам нащо?
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01.02.2021 10:38 Відповісти
Это люди, которые принесли пользу Украине??? Это все Украинцы так считают?
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01.02.2021 10:40 Відповісти
НітКремінь про міністра культури Ткаченка: "Не випадковий, але нездатний" - Цензор.НЕТ 9066
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01.02.2021 10:44 Відповісти
Ну, Вы, конечно же не поверите, но я тоже Украинец. И не видел что бы эти люди сделали что то полезного для страны...
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01.02.2021 10:46 Відповісти
Питання було "СПОСОБЕН?". Ким були названі мною визначить лише історія.
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01.02.2021 10:52 Відповісти
Вичерпна характеристика для більшості з нинішнього керівництва держави, нажаль.
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01.02.2021 10:30 Відповісти
ткаченко работал на канале 25% акций которого принадлежит медведчуку а 75% Игорь Валеричу. Конечно он не случайный)
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01.02.2021 10:31 Відповісти
БінгоКреминь о министре культуры Ткаченко: "Не случайный, но неспособный" - Цензор.НЕТ 5309
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01.02.2021 10:31 Відповісти
Ткаченко неспособный/ Обижают вора государственного значения Ткаченко. Даже не будучи министром: Ткаченко сфальсифікував документи та здійснив рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського.
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01.02.2021 10:42 Відповісти
Міністр антикультури , для нього "свати" чи квартал це шедевр,що можна від такого міністра чекати?
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01.02.2021 10:59 Відповісти
в точку і це про всіх зелених украінофобів
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01.02.2021 13:29 Відповісти
 
 