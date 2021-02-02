Нова адміністрація США готова надати летальну зброю Україні, - МЗС
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У ході першої телефонної розмови з главою МЗС України Дмитром Кулебою Державний секретар США Ентоні Блінкен підкреслив готовність нової адміністрації США розвивати міцну економічну і військову підтримку України, включно з наданням летального зброї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"У наших відносинах починається новий день", — зауважив Дмитро Кулеба.
Держсекретар США запевнив у непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, євроатлантичних прагнень нашої держави.
Блінкен наголосив, що санкції проти Росії за її агресію на Донбасі та в Криму мають залишатися до повного виконання Москвою своїх зобов’язань із мирного врегулювання.
Кулеба зауважив, що Україна вітатиме посилення ролі США у дипломатичних зусиллях з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту та деокупації Донбасу та Криму.
"Росія має відчути, що ціна агресії надто велика, аби її продовжувати", — підкреслив міністр.
Сторони обговорили поглиблення співпраці у політико-безпековій, військовій, торговельно-економічній та інвестиційній сферах, а також протидію пандемії COVID-19. Сторони підтвердили важливість збереження прогресу у проведенні економічних реформ в Україні, забезпеченні верховенства права та проведенні судової реформи, зміцненні системи антикорупційних інституцій.
Блінкен запевнив Дмитра Кулебу у готовності нової адміністрації США розвивати міцну економічну та військову підтримку України, включно з наданням летальної зброї.
Кулеба підкреслив важливість залучення США до реалізації Кримської платформи і отримав запевнення в підтримці США цієї ініціативи України.
Будь ласка, зачекайте...
И вопрос: а разве джавелины, которые ранее предоставляли - они нелетальные?
Давай про соросят!
Secretary Blinken highlighted the importance of Ukraine maintaining progress on fighting corruption and implementing rule of law and economic reforms that will strengthen Ukraine's institutions and ensure a bright and prosperous future for all Ukrainians. The Secretary and Foreign Minister Kuleba also discussed Ukraine's ongoing efforts to combat COVID-19, and to achieve a diplomatic resolution to Russia's aggression in eastern Ukraine and Crimea.state.gov...
Не оружия, ни "нового дня", зато есть коррупция.
Піраміда потреб Зеленського:
Пісять
Какать
В НАТО
Зачем нам летальное оружие, ведь главное что бы прекратили стрелять?
Листа вам пишу, мій улюблений Байден,
Бо в мене назріли важливі питання:
Чому Україна ще досі не в НАТО?
Чому моя мама б'є скалкою тата?
Чому так невпинно росте комуналка?
Чому в Єрмака на спині балалайка?
Де наші кредити? Вакцини? Зарплата?
І де Полуботка бочонок із златом?
Товаришу Байден, у мене питання,
Я їх записав тут на аркуші файно:
Чому я не сокіл, чому не літаю?
Чому я дебільні відоси знімаю?
Куди подівався наш ковідний фонд?
Чи правда прибульці встановлюють зонд?
Кто Кенеді вбив? (Можна в лічку отвєтіть.)
І хто найвеличніший лідєр на свєтє?
Мій любчику Байден, є стільки питань:
Чом я не отримав не деньрік вітань?
Чому перемир'я - але гинуть солдати?
Чому я про це не хочу навіть знати?
Чому посадив я в СІЗО патріотів?
Чому я до влади привів ідіотів?
І коли всі запомнять, що я зовсім не лох,
Мені сорок три, і я досі не здох.
Мон шер, монсіньйор, мій величносте Байден,
Чи відповісте на мої ви питання:
Чому, незважаючи повнії ясла,
Ревуть все воли, і вигукують гасла?
Што дєлать? Доколє? І кто віноват?
І як повернути до Бєні "Приват"?
Дрожаща я тварь, ілі право імєю?
І чому народився я під Водолєєм?
Братуха, чувак, ровний пацику Байден,
******** страшно ці ******** питання:
Чому скрізь х.й.ю бачу стомленим оком?
Чому все ще стогне Дніпро наш широкий?
Чому Порошенко сидіти не хоче?
Чому чорні брови та карії очі?
Чому я в Криму весь тоді не загинув?
І коли вже відпустить мене кокаінум?
(с)Володимир Завгородній
"Під час телефонної розмови глави МЗС України Дмитра Кулеби з Ентоні Блінкеном, главою американського Держдепу, США пообіцяли сильну економічну і військову допомогу України, але не без відповідних зобов'язань.
При цьому для США суверенітет України залишається в пріоритеті.
У свою чергу, Блінкен вказав, що США чекають від України прогресу в боротьбі з корупцією і реалізації верховенства закону і економічних реформ, які "зміцнять інститути України і забезпечать світле і процвітаюче майбутнє для всіх українців"."
https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-ukrainian-foreign-minister-dmytro-kuleba/
Из ОП информацию сливают в РФ на уровне Зеленского и Ермака.
ВСУ командует дезертир.
Генштабом ВСУ командует изменник Родины
Так что новая администрация США конечно будет рассматривать возможность передачи оружия, но будет учитывать, что в Украине у власти находятся колаборанты и предатели.
А от як зберегти все - це задача номер один для громадян Украіни , бо довіри до зевлади немає !
Кулеба нагло брешет !
В нормальных странах после такого вранья идут в отставку , но не с нашим счастьем !
https://plus.obozrevatel.com/crime/zoloto-iz-ukrainskih-bankov-vyivezli-v-rossiyu-a-sami-legli-pod-fsb-audioperehvat-razgovorov-boevikov-dnr.htm?_gl=1*j60gu2*_ga*MTExNDAxNDU4LjE0ODU0Njc4MDQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxMjI2MzMyNS4zMjEuMS4xNjEyMjYzMzMwLjA.&_ga=2.215168727.1377395963.1611394225-111401458.1485467804
Ну, раз походу других вариантов для выживания нет, то этот пожалуй лучший.
Вот бы до народа дошло наконец что козломордые - враги.
Лишь только ядерный фугас
Приблизит Путина запас...
https://twitter.com/tZEinform/status/1356525745644982273
https://censor.net/ru/news/3245421/kuleba_pogovoril_s_blinkenom_v_nashih_otnosheniyah_nachinaetsya_novyyi_den
01.02.21 22:44 Кулеба поговорил с Блинкеном: в наших отношениях начинается новый день
Екстаз в принципі довго не триває. Ну, попітримувати ще можна.
До речі, я зацінила вчорашні заявочки тлі, в смислі - бикування. Насправді - мета там чітко простежується, і не одна, і все це було підготовлено. Навіть скажу, що це - сильно.
Явно були промоніторені соц.мережі, форуми, паства блогерів, блаженних і не дуже. Свою роль зіграли змі (як завжди). В окремі дні , крім американських виборів і ковіду, в Україні більше ні про що фактично не писали (утрирую, але ...). Ні подій, ні проблем.
Населення на піку вознесіння. Новий ідол зійшов. Осанна. (питання - кому так сильно треба було підігрівати аж до кипіння, не всім цікаво ... )
Так буде третій раз чи ні ?
Не, не дадут нифига... ...готовность будет ждать прогресса.