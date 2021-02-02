Нова адміністрація США готова надати летальну зброю Україні, - МЗС

У ході першої телефонної розмови з главою МЗС України Дмитром Кулебою Державний секретар США Ентоні Блінкен підкреслив готовність нової адміністрації США розвивати міцну економічну і військову підтримку України, включно з наданням летального зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"У наших відносинах починається новий день", — зауважив Дмитро Кулеба.

Держсекретар США запевнив у непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, євроатлантичних прагнень нашої держави.

Блінкен наголосив, що санкції проти Росії за її агресію на Донбасі та в Криму мають залишатися до повного виконання Москвою своїх зобов’язань із мирного врегулювання.

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Кулеба зауважив, що Україна вітатиме посилення ролі США у дипломатичних зусиллях з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту та деокупації Донбасу та Криму.

"Росія має відчути, що ціна агресії надто велика, аби її продовжувати", — підкреслив міністр.

Сторони обговорили поглиблення співпраці у політико-безпековій, військовій, торговельно-економічній та інвестиційній сферах, а також протидію пандемії COVID-19. Сторони підтвердили важливість збереження прогресу у проведенні економічних реформ в Україні, забезпеченні верховенства права та проведенні судової реформи, зміцненні системи антикорупційних інституцій.

Блінкен запевнив Дмитра Кулебу у готовності нової адміністрації США розвивати міцну економічну та військову підтримку України, включно з наданням летальної зброї.

Кулеба підкреслив важливість залучення США до реалізації Кримської платформи і отримав запевнення в підтримці США цієї ініціативи України.