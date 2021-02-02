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Новини Політика України Агресія Росії проти України
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зброя (5750) США (14468) Кулеба Дмитро (3170) Блінкен (941)

Нова адміністрація США готова надати летальну зброю Україні, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нова адміністрація США готова надати летальну зброю Україні, - МЗС

У ході першої телефонної розмови з главою МЗС України Дмитром Кулебою Державний секретар США Ентоні Блінкен підкреслив готовність нової адміністрації США розвивати міцну економічну і військову підтримку України, включно з наданням летального зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"У наших відносинах починається новий день", — зауважив Дмитро Кулеба.

Держсекретар США запевнив у непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, євроатлантичних прагнень нашої держави.

Блінкен наголосив, що санкції проти Росії за її агресію на Донбасі та в Криму мають залишатися до повного виконання Москвою своїх зобов’язань із мирного врегулювання.

Також читайте: Україні важливо зберегти прогрес у реформах і в боротьбі з корупцією, - Держдепартамент США

 Кулеба зауважив, що Україна вітатиме посилення ролі США у дипломатичних зусиллях з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту та деокупації Донбасу та Криму.

"Росія має відчути, що ціна агресії надто велика, аби її продовжувати", — підкреслив міністр.

Сторони обговорили поглиблення співпраці у політико-безпековій, військовій, торговельно-економічній та інвестиційній сферах, а також протидію пандемії COVID-19. Сторони підтвердили важливість збереження прогресу у проведенні економічних реформ в Україні, забезпеченні верховенства права та проведенні судової реформи, зміцненні системи антикорупційних інституцій.

Блінкен запевнив Дмитра Кулебу у готовності нової адміністрації США розвивати міцну економічну та військову підтримку України, включно з наданням летальної зброї.

Кулеба підкреслив важливість залучення США до реалізації Кримської платформи і отримав запевнення в підтримці США цієї ініціативи України.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+30
Нова адміністрація США готова надати летальну зброю Україні, - МЗС - Цензор.НЕТ 6159
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02.02.2021 10:41
+26
Нова адміністрація США готова надати летальну зброю Україні, - МЗС - Цензор.НЕТ 9638
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02.02.2021 10:44
+17
Древний хамер таки лучше древнего уаза....
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02.02.2021 10:36
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Тобто термін "логіка" поза рівнем твоєї освіти.
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02.02.2021 18:48 Відповісти
Напишіть, чого не хочете відповідати на питання які я вам написав? Там простенькі запитання, не на логіку, просто запитання. Нова адміністрація США готова надати летальну зброю Україні, - МЗС - Цензор.НЕТ 1714
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02.02.2021 19:17 Відповісти
На дурню шкода часу.
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02.02.2021 19:20 Відповісти
Нова адміністрація США готова надати летальну зброю Україні, - МЗС - Цензор.НЕТ 6159
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02.02.2021 10:41 Відповісти
тільки нашому дрібному ***** воно не треба
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02.02.2021 10:41 Відповісти
Нова адміністрація США готова надати летальну зброю Україні, - МЗС - Цензор.НЕТ 9638
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02.02.2021 10:44 Відповісти
а где то на мордовских замерзших болотах зарегистрировали неконтролируемый выброс метановой смеси в стратосферу.
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02.02.2021 10:44 Відповісти
Да блин ты чё троляка только проснулось. Да твоего зелёного господина уже не 8 процентов х..есосят а 98. Или тебе порох до сих пор в штаны гавно подкидывает.?
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02.02.2021 10:51 Відповісти
Тут да, важно понимать: "предоставить" или "продать".

И вопрос: а разве джавелины, которые ранее предоставляли - они нелетальные?
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02.02.2021 10:44 Відповісти
лучше ядерное
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02.02.2021 10:48 Відповісти
Если б не охраняли, то суки генеральские уже давно передали бы их в ордло и мордор.
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02.02.2021 11:49 Відповісти
Полізь дубоголовий і отримаєш джавелін в пельку, хоча тобі і дробовика достатньо, скоро тебе американці в тюрязі охороняти будуть.
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02.02.2021 11:51 Відповісти
Не отвелекайся!
Давай про соросят!
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02.02.2021 12:10 Відповісти
Зачем? Все равно из него никто стрелять не будет. Россия сейчас в Украине очень эффективно воюет не оружием, а пропагандой, своими агентами в украинской власти, Медведчуками, Ермаками и т.д. Вот главное оружие России, и этому нужно противостоять в первую очередь.
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02.02.2021 10:48 Відповісти
Сменим зелёное гамно на Гетьмана и пригодится.
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02.02.2021 11:13 Відповісти
Не надо давать ничего серьезного. Эти ****** в лаптестан все отправят.
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02.02.2021 10:49 Відповісти
...шо опять!!? ... джавелины уже продали!?))Нова адміністрація США готова надати летальну зброю Україні, - МЗС - Цензор.НЕТ 972
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02.02.2021 15:28 Відповісти
новые лица от слуг тоже готовы предоставить это летальное оружие парашникам.
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02.02.2021 10:52 Відповісти
наконец-то....
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02.02.2021 10:54 Відповісти
Давно пора! Уже давно пора не то, что оружие дать, а уже давно пора войсками США помочь!
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02.02.2021 10:54 Відповісти
Secretary of State Antony J. Blinken spoke by phone with Ukrainian Foreign Minister Kuleba today. The Secretary emphasized strong bipartisan support for Ukraine and the priority the United States places on Ukraine's sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations. He pledged to continue robust U.S. economic and military assistance to Ukraine.
Secretary Blinken highlighted the importance of Ukraine maintaining progress on fighting corruption and implementing rule of law and economic reforms that will strengthen Ukraine's institutions and ensure a bright and prosperous future for all Ukrainians. The Secretary and Foreign Minister Kuleba also discussed Ukraine's ongoing efforts to combat COVID-19, and to achieve a diplomatic resolution to Russia's aggression in eastern Ukraine and Crimea.state.gov...

Не оружия, ни "нового дня", зато есть коррупция.
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02.02.2021 10:55 Відповісти
***
Піраміда потреб Зеленського:
Пісять
Какать
В НАТО
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02.02.2021 11:02 Відповісти
Зе разве что рояль новый пришлют.
Зачем нам летальное оружие, ведь главное что бы прекратили стрелять?
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02.02.2021 11:03 Відповісти
Самое хорошее оружие -- база ракет в р-не Дружба--- до Москвы менее 500км.
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02.02.2021 11:04 Відповісти
только малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дурак со своим Сбродом не готовы его взять, ботаксный, педофильный, кремлевский Шнырь не разрешает....
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02.02.2021 11:10 Відповісти
Не надо нам сейчас давать летальное оружие... Зачем оно нам если мы собираемся кому то в глаза смотреть и прекращать стрелять. Это правительство и хенералы начнут им барыжить, при чем барыжить в ДНР и ЛНР...
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02.02.2021 11:12 Відповісти
"Чому Україна досі не в НАТО?" - запитує .........ЗЕля у Байдена...

Листа вам пишу, мій улюблений Байден,
Бо в мене назріли важливі питання:
Чому Україна ще досі не в НАТО?
Чому моя мама б'є скалкою тата?
Чому так невпинно росте комуналка?
Чому в Єрмака на спині балалайка?
Де наші кредити? Вакцини? Зарплата?
І де Полуботка бочонок із златом?

Товаришу Байден, у мене питання,
Я їх записав тут на аркуші файно:
Чому я не сокіл, чому не літаю?
Чому я дебільні відоси знімаю?
Куди подівався наш ковідний фонд?
Чи правда прибульці встановлюють зонд?

Кто Кенеді вбив? (Можна в лічку отвєтіть.)
І хто найвеличніший лідєр на свєтє?
Мій любчику Байден, є стільки питань:
Чом я не отримав не деньрік вітань?
Чому перемир'я - але гинуть солдати?
Чому я про це не хочу навіть знати?
Чому посадив я в СІЗО патріотів?
Чому я до влади привів ідіотів?

І коли всі запомнять, що я зовсім не лох,
Мені сорок три, і я досі не здох.
Мон шер, монсіньйор, мій величносте Байден,
Чи відповісте на мої ви питання:
Чому, незважаючи повнії ясла,
Ревуть все воли, і вигукують гасла?
Што дєлать? Доколє? І кто віноват?
І як повернути до Бєні "Приват"?
Дрожаща я тварь, ілі право імєю?
І чому народився я під Водолєєм?
Братуха, чувак, ровний пацику Байден,
******** страшно ці ******** питання:
Чому скрізь х.й.ю бачу стомленим оком?
Чому все ще стогне Дніпро наш широкий?
Чому Порошенко сидіти не хоче?
Чому чорні брови та карії очі?
Чому я в Криму весь тоді не загинув?
І коли вже відпустить мене кокаінум?
(с)Володимир Завгородній
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02.02.2021 11:17 Відповісти
Нова адміністрація США готова надати летальну зброю Україні, - МЗС - Цензор.НЕТ 4335
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02.02.2021 11:17 Відповісти
Готові, але не за гундосі відосики і прогинання під рашу!


"Під час телефонної розмови глави МЗС України Дмитра Кулеби з Ентоні Блінкеном, главою американського Держдепу, США пообіцяли сильну економічну і військову допомогу України, але не без відповідних зобов'язань.
При цьому для США суверенітет України залишається в пріоритеті.

У свою чергу, Блінкен вказав, що США чекають від України прогресу в боротьбі з корупцією і реалізації верховенства закону і економічних реформ, які "зміцнять інститути України і забезпечать світле і процвітаюче майбутнє для всіх українців"."

https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-ukrainian-foreign-minister-dmytro-kuleba/
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02.02.2021 11:18 Відповісти
Госбезопасность в Украине обеспечивает подкацап Баканов со связями и бизнес-интересами на Роисе.
Из ОП информацию сливают в РФ на уровне Зеленского и Ермака.
ВСУ командует дезертир.
Генштабом ВСУ командует изменник Родины

Так что новая администрация США конечно будет рассматривать возможность передачи оружия, но будет учитывать, что в Украине у власти находятся колаборанты и предатели.
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02.02.2021 11:19 Відповісти
Они готовы дать - А готовы ли мы взять???? И толк будет?
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02.02.2021 11:23 Відповісти
Вони не бачать кому давати,немае ні держави ні армії
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02.02.2021 11:34 Відповісти
Читайте Цензор. Власть увязла в коррупции, спецслужбы увязли в коррупции, армия увязла в коррупции.
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02.02.2021 12:04 Відповісти
Є держава і є армія , не фантазуйте !
А от як зберегти все - це задача номер один для громадян Украіни , бо довіри до зевлади немає !
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02.02.2021 12:11 Відповісти
так петюня ж восстановил, як немає??
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02.02.2021 12:25 Відповісти
Так головзебіл за два роки уже все знов розвалив.
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02.02.2021 12:41 Відповісти
так же восстанавливает
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02.02.2021 12:54 Відповісти
США готовы дать, а Сцикло готово взять? вот в чем вопрос.
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02.02.2021 12:08 Відповісти
В разговоре с Кулебой Блинкен НЕ УПОМИНАЛ НИЧЕГО о "летальном оружии" !
Кулеба нагло брешет !
В нормальных странах после такого вранья идут в отставку , но не с нашим счастьем !
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02.02.2021 12:14 Відповісти
а што оно такое, вапше, то летальное оружие??
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02.02.2021 12:26 Відповісти
то, от которого ватаны летают в клочья Нова адміністрація США готова надати летальну зброю Україні, - МЗС - Цензор.НЕТ 4554
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02.02.2021 13:42 Відповісти
Дайте уже иньекцию этом клоуну
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02.02.2021 12:27 Відповісти
--Дуже сумнівно. щоб розвідка США НЕ володіла інформацією : що унас ліліпутінський. підпільний обком --діє ... І на переданій зброї від США .наші срулята лише вчинять ГЕШЕФТ і передадуть її .вже завтра-- на ренген до раші !?
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02.02.2021 12:33 Відповісти
Золото вывозили в Москву, а видео с убийствами воинов ВСУ показывали на Лубянке. Аудиоперехват разговоров боевиков "ДНР"
https://plus.obozrevatel.com/crime/zoloto-iz-ukrainskih-bankov-vyivezli-v-rossiyu-a-sami-legli-pod-fsb-audioperehvat-razgovorov-boevikov-dnr.htm?_gl=1*j60gu2*_ga*MTExNDAxNDU4LjE0ODU0Njc4MDQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxMjI2MzMyNS4zMjEuMS4xNjEyMjYzMzMwLjA.&_ga=2.215168727.1377395963.1611394225-111401458.1485467804
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02.02.2021 12:57 Відповісти
И будет в Украине второй вечно воюющий Израиль.
Ну, раз походу других вариантов для выживания нет, то этот пожалуй лучший.
Вот бы до народа дошло наконец что козломордые - враги.
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02.02.2021 12:57 Відповісти
Наш трусливый ********** повестки боится!!! А земли Украины врагу без боя отдаёт!!! Бездвоздмездно, т.е. - даром. У него при виде пистолета срачка... и потом весь день от него несёт отхожим местом. Эти ублюдки отраву китайско-кацапскую завезли, шоб убивать украинцев а не защищаться. Быдло - вы так мечтали сдохнуть? Потому и выбрали это недоразумение!? Так дохните!
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02.02.2021 13:09 Відповісти
Я думаю 10 ядерних боєголовок та 20 MQ-1 Predator і 1000 снайперських гвинтівок на першому єтапі буде достатньо, от тільки спочатку корупціонерів, зрадників та ворів потрібно фізично ліквідувати.
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02.02.2021 13:25 Відповісти
+ 100 !

Лишь только ядерный фугас
Приблизит Путина запас... Нова адміністрація США готова надати летальну зброю Україні, - МЗС - Цензор.НЕТ 9686
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02.02.2021 13:41 Відповісти
Завше дивувався твоїй неадекватності. 10 боеголовок (без носіїв, а боєголовкі до чого?) та 1000 снайперських гвинтівок?!!!! А що за гвинтівки? а в якому калібрі? а з якого переляку гвитівки "снайперські"?
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02.02.2021 15:13 Відповісти
Не залипай. Ти занадто тупий для того щоб щось розуміти. Нова адміністрація США готова надати летальну зброю Україні, - МЗС - Цензор.НЕТ 1028
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02.02.2021 15:22 Відповісти
Тобто відповідей ти просто не знаєш. А твій верхній пост так, аби ляпнуть. Хоча... і раніше було зрозуміло, що твій IQ нижче 80.
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02.02.2021 15:26 Відповісти
пердаки слапатоедов знатно зардели Нова адміністрація США готова надати летальну зброю Україні, - МЗС - Цензор.НЕТ 6808
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02.02.2021 13:51 Відповісти
фотка большая(
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02.02.2021 13:54 Відповісти
Давненько столько казламордой нечисти не было здесь . В параше не слабо подгорает от предчувствия неизбежного.
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02.02.2021 14:38 Відповісти
Зеленский сейчас упадёт на мороз и мы ничего не получим хотя дают
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02.02.2021 15:00 Відповісти
"Мы специально разместили сообщение Государственного департамента США о содержании разговора между Блинкеном и Кулебой. Мы же знали, что эта зеленая шваль будет врать даже по мелочам. Мы не ошиблись. ... "
https://twitter.com/tZEinform/status/1356525745644982273
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02.02.2021 15:00 Відповісти
Позднова то! Вова который умер бы за Крым, сперва приказал отступить там, где и не пахнет крымом. А теперь то что, это оружие нам не поможет вернуть территории.
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02.02.2021 15:04 Відповісти
Дякую США союзнику України.
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02.02.2021 15:33 Відповісти
А втретє цю новину подадуть, чи обмежаться дублем ? Бо вчора був лише =новий день=, а сьогодні він уже з =лєтальним аружиєм=.
https://censor.net/ru/news/3245421/kuleba_pogovoril_s_blinkenom_v_nashih_otnosheniyah_nachinaetsya_novyyi_den

01.02.21 22:44 Кулеба поговорил с Блинкеном: в наших отношениях начинается новый день

Екстаз в принципі довго не триває. Ну, попітримувати ще можна.

До речі, я зацінила вчорашні заявочки тлі, в смислі - бикування. Насправді - мета там чітко простежується, і не одна, і все це було підготовлено. Навіть скажу, що це - сильно.
Явно були промоніторені соц.мережі, форуми, паства блогерів, блаженних і не дуже. Свою роль зіграли змі (як завжди). В окремі дні , крім американських виборів і ковіду, в Україні більше ні про що фактично не писали (утрирую, але ...). Ні подій, ні проблем.

Населення на піку вознесіння. Новий ідол зійшов. Осанна. (питання - кому так сильно треба було підігрівати аж до кипіння, не всім цікаво ... )

Так буде третій раз чи ні ?
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02.02.2021 15:56 Відповісти
Стороны подтвердили важность сохранения прогресса в проведении экономических реформ в Украине, обеспечении верховенства права и проведении судебной реформы, укреплении системы антикоррупционных институтов.
Не, не дадут нифига... ...готовность будет ждать прогресса.
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02.02.2021 15:58 Відповісти
ПРОТИВ КАКОГО ОРУЖИЯ ЭТО ОРУЖИЕ !!!??? ПРОТИВ ЯДЕРНОГО !?)
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02.02.2021 16:10 Відповісти
Давно пора.
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03.02.2021 09:33 Відповісти
Хотите от США поддержки? А почему до сих пор с депутатом-провокатором Деркачом не разобрались? А с Коломойским как?
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11.04.2021 14:12 Відповісти
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