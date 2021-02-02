Новая администрация США готова предоставить летальное оружие Украине, - МИД
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В ходе первого телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул готовность новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"В наших отношениях начинается новый день", - отметил Кулеба.
Госсекретарь США заверил в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, евроатлантических стремлений нашей страны.
Блинкен подчеркнул, что санкции против России за ее агрессию на Донбассе и в оккупированном Крыму должны оставаться до полного выполнения Москвой своих обязательств по мирному урегулированию.
Кулеба отметил, что Украина будет приветствовать усиление роли США в дипломатических усилиях по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупации Донбасса и Крыма.
"Россия должна почувствовать, что цена агрессии слишком велика, чтобы ее продолжать", - подчеркнул министр.
Стороны обсудили углубление сотрудничества в сфере политики безопасности, военной, торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также противодействие пандемии COVID-19. Стороны подтвердили важность сохранения прогресса в проведении экономических реформ в Украине, обеспечении верховенства права и проведении судебной реформы, укреплении системы антикоррупционных институтов.
Блинкен заверил Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия.
Кулеба подчеркнул важность привлечения США к реализации Крымской платформы и получил заверения в поддержке США этой инициативы Украины.
Пожалуйста, подождите...
И вопрос: а разве джавелины, которые ранее предоставляли - они нелетальные?
Давай про соросят!
Secretary Blinken highlighted the importance of Ukraine maintaining progress on fighting corruption and implementing rule of law and economic reforms that will strengthen Ukraine's institutions and ensure a bright and prosperous future for all Ukrainians. The Secretary and Foreign Minister Kuleba also discussed Ukraine's ongoing efforts to combat COVID-19, and to achieve a diplomatic resolution to Russia's aggression in eastern Ukraine and Crimea.state.gov...
Не оружия, ни "нового дня", зато есть коррупция.
Піраміда потреб Зеленського:
Пісять
Какать
В НАТО
Зачем нам летальное оружие, ведь главное что бы прекратили стрелять?
Листа вам пишу, мій улюблений Байден,
Бо в мене назріли важливі питання:
Чому Україна ще досі не в НАТО?
Чому моя мама б'є скалкою тата?
Чому так невпинно росте комуналка?
Чому в Єрмака на спині балалайка?
Де наші кредити? Вакцини? Зарплата?
І де Полуботка бочонок із златом?
Товаришу Байден, у мене питання,
Я їх записав тут на аркуші файно:
Чому я не сокіл, чому не літаю?
Чому я дебільні відоси знімаю?
Куди подівався наш ковідний фонд?
Чи правда прибульці встановлюють зонд?
Кто Кенеді вбив? (Можна в лічку отвєтіть.)
І хто найвеличніший лідєр на свєтє?
Мій любчику Байден, є стільки питань:
Чом я не отримав не деньрік вітань?
Чому перемир'я - але гинуть солдати?
Чому я про це не хочу навіть знати?
Чому посадив я в СІЗО патріотів?
Чому я до влади привів ідіотів?
І коли всі запомнять, що я зовсім не лох,
Мені сорок три, і я досі не здох.
Мон шер, монсіньйор, мій величносте Байден,
Чи відповісте на мої ви питання:
Чому, незважаючи повнії ясла,
Ревуть все воли, і вигукують гасла?
Што дєлать? Доколє? І кто віноват?
І як повернути до Бєні "Приват"?
Дрожаща я тварь, ілі право імєю?
І чому народився я під Водолєєм?
Братуха, чувак, ровний пацику Байден,
******** страшно ці ******** питання:
Чому скрізь х.й.ю бачу стомленим оком?
Чому все ще стогне Дніпро наш широкий?
Чому Порошенко сидіти не хоче?
Чому чорні брови та карії очі?
Чому я в Криму весь тоді не загинув?
І коли вже відпустить мене кокаінум?
(с)Володимир Завгородній
"Під час телефонної розмови глави МЗС України Дмитра Кулеби з Ентоні Блінкеном, главою американського Держдепу, США пообіцяли сильну економічну і військову допомогу України, але не без відповідних зобов'язань.
При цьому для США суверенітет України залишається в пріоритеті.
У свою чергу, Блінкен вказав, що США чекають від України прогресу в боротьбі з корупцією і реалізації верховенства закону і економічних реформ, які "зміцнять інститути України і забезпечать світле і процвітаюче майбутнє для всіх українців"."
https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-ukrainian-foreign-minister-dmytro-kuleba/
Из ОП информацию сливают в РФ на уровне Зеленского и Ермака.
ВСУ командует дезертир.
Генштабом ВСУ командует изменник Родины
Так что новая администрация США конечно будет рассматривать возможность передачи оружия, но будет учитывать, что в Украине у власти находятся колаборанты и предатели.
А от як зберегти все - це задача номер один для громадян Украіни , бо довіри до зевлади немає !
Кулеба нагло брешет !
В нормальных странах после такого вранья идут в отставку , но не с нашим счастьем !
https://plus.obozrevatel.com/crime/zoloto-iz-ukrainskih-bankov-vyivezli-v-rossiyu-a-sami-legli-pod-fsb-audioperehvat-razgovorov-boevikov-dnr.htm?_gl=1*j60gu2*_ga*MTExNDAxNDU4LjE0ODU0Njc4MDQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxMjI2MzMyNS4zMjEuMS4xNjEyMjYzMzMwLjA.&_ga=2.215168727.1377395963.1611394225-111401458.1485467804
Ну, раз походу других вариантов для выживания нет, то этот пожалуй лучший.
Вот бы до народа дошло наконец что козломордые - враги.
Лишь только ядерный фугас
Приблизит Путина запас...
https://twitter.com/tZEinform/status/1356525745644982273
https://censor.net/ru/news/3245421/kuleba_pogovoril_s_blinkenom_v_nashih_otnosheniyah_nachinaetsya_novyyi_den
01.02.21 22:44 Кулеба поговорил с Блинкеном: в наших отношениях начинается новый день
Екстаз в принципі довго не триває. Ну, попітримувати ще можна.
До речі, я зацінила вчорашні заявочки тлі, в смислі - бикування. Насправді - мета там чітко простежується, і не одна, і все це було підготовлено. Навіть скажу, що це - сильно.
Явно були промоніторені соц.мережі, форуми, паства блогерів, блаженних і не дуже. Свою роль зіграли змі (як завжди). В окремі дні , крім американських виборів і ковіду, в Україні більше ні про що фактично не писали (утрирую, але ...). Ні подій, ні проблем.
Населення на піку вознесіння. Новий ідол зійшов. Осанна. (питання - кому так сильно треба було підігрівати аж до кипіння, не всім цікаво ... )
Так буде третій раз чи ні ?
Не, не дадут нифига... ...готовность будет ждать прогресса.