Новая администрация США готова предоставить летальное оружие Украине, - МИД

В ходе первого телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул готовность новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В наших отношениях начинается новый день", - отметил Кулеба.

Госсекретарь США заверил в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, евроатлантических стремлений нашей страны.

Блинкен подчеркнул, что санкции против России за ее агрессию на Донбассе и в оккупированном Крыму должны оставаться до полного выполнения Москвой своих обязательств по мирному урегулированию.

Кулеба отметил, что Украина будет приветствовать усиление роли США в дипломатических усилиях по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупации Донбасса и Крыма.

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"Россия должна почувствовать, что цена агрессии слишком велика, чтобы ее продолжать", - подчеркнул министр.

Стороны обсудили углубление сотрудничества в сфере политики безопасности, военной, торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также противодействие пандемии COVID-19. Стороны подтвердили важность сохранения прогресса в проведении экономических реформ в Украине, обеспечении верховенства права и проведении судебной реформы, укреплении системы антикоррупционных институтов.

Блинкен заверил Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия.

Кулеба подчеркнул важность привлечения США к реализации Крымской платформы и получил заверения в поддержке США этой инициативы Украины.

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