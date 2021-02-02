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Шахраї від мого імені дзвонять і призначають зустрічі педагогам, - Шкарлет

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Шахраї від мого імені дзвонять і призначають зустрічі педагогам, - Шкарлет

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявляє про часті випадки, коли від його імені дзвонять педагогам і домовляються про зустріч.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шкарлет повідомив у Telegram.

"Останнім часом почастішали випадки, коли невідомі особи телефонують педагогам, держслужбовцям та іншим особам і представляються мною. Кажуть: "Вас турбує Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет", а далі намагаються від мого імені домовлятися про зустріч", - сказано в повідомленні.

За словами міністра, мета таких дзвінків не ясна, у зв'язку з цим Шкарлет звертається до колег із проханням бути обачними.

"Всі свої робочі дзвінки я здійснюю з телефонів приймальні Міністерства, номери яких опубліковано на офіційному сайті", - додав глава Міносвіти.

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Топ коментарі
+5
Это не мошенники - это плагиаторы на шкарлета 😄
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02.02.2021 17:26
+5
Тада. А еще мошенники от имени Шкарлена ученые степени получали, пользуясь плагиатом.

А какие-то совсем упоротые мошенники назначили Шкарлета министром образования.
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02.02.2021 17:39
+5
Дожилися: шахраї від імені шахрая дзвонять...
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02.02.2021 17:51
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- Почем опиум для народа? (с)
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02.02.2021 17:25 Відповісти
Это не мошенники - это плагиаторы на шкарлета 😄
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02.02.2021 17:26 Відповісти
ну и кто тут плагиатор:"шкарлет, прикинувшись мошенником, звонит и назначает встречи педагогам"... Шахраї від мого імені дзвонять і призначають зустрічі педагогам, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 632
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02.02.2021 17:33 Відповісти
Это, скорее всего, авторы, которых обплапгиатил шкарлет теперь звонят и представляются плагиатором шкарлетом. Чтобы отплагиатить шкарлета взад типа. А шкарлет боиЦЦа, что его "отплагиатят" по-серьезному и потому сочинил платочку про плагиаторов, чтобы им было не повадно плагиатить на плагиатора шкарлета. Я так вот думаю.
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02.02.2021 17:37 Відповісти
ну,значит своим считают Шахраї від мого імені дзвонять і призначають зустрічі педагогам, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 5165.не педагоги конечно...мошенники
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02.02.2021 17:37 Відповісти
Тада. А еще мошенники от имени Шкарлена ученые степени получали, пользуясь плагиатом.

А какие-то совсем упоротые мошенники назначили Шкарлета министром образования.
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02.02.2021 17:39 Відповісти
так шо тут неясного...в долг брать будут (там по 4 000 баксов на учителя...могут и дать...в долг)
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02.02.2021 17:40 Відповісти
В министерство на шторы нужно сдать...
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02.02.2021 17:44 Відповісти
Шкарлет о'Хара
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02.02.2021 17:41 Відповісти
А мошенники не называют фамилию ученика, которому хорошие оценки за четверть нужно поставить?
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02.02.2021 17:43 Відповісти
а ты кто тогда, если они мошенники?
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02.02.2021 17:46 Відповісти
Дожилися: шахраї від імені шахрая дзвонять...
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02.02.2021 17:51 Відповісти
ШКАРЛЕТИ дзвонять від імені Шкарлета !
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02.02.2021 17:53 Відповісти
Пишіть, будь ласка, всюди "міністр освіти" в лапках! Бо цей плагіатор не може бути повноцінним міністром освіти! Це просто тимчасова огидна пародія на міністра - фальшива й бездарна.
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02.02.2021 18:00 Відповісти
Типа мошенникам нефиг больше делать?какой тупой пиар...хотя что еще ожидать от плагиатора)
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02.02.2021 18:08 Відповісти
А может это совсем не мошенники а самозванцы, и занимаются привычным для министра делом Шахраї від мого імені дзвонять і призначають зустрічі педагогам, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9654
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02.02.2021 18:14 Відповісти
Так завжди ж гівно до гівна, трісочка до трісочки, аферист до афериста припливають по закону ПРитяжіння зловонно-гилого Зепліснявого водоймища.
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02.02.2021 18:16 Відповісти
И от имени погибшего на украинско-российскои фронте брата Ермака, тоже звонят, берут взятки и устраивают на хлебные должности в Украине. Эта клоунада будет продолжаться пока клоун в президентах страны.
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02.02.2021 18:50 Відповісти
Та то Шкарлєт напивається вечорами і задрочує народ, а на ранок нічого не пам'ятає. Ну хто б рир такого дурка та ще й дискрететував би? Він же по вуха дискредетований.
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02.02.2021 18:59 Відповісти
Ты сам мошенник, пшел вон тварь рыговская.
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03.02.2021 01:04 Відповісти
 
 