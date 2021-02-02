Шахраї від мого імені дзвонять і призначають зустрічі педагогам, - Шкарлет

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявляє про часті випадки, коли від його імені дзвонять педагогам і домовляються про зустріч.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шкарлет повідомив у Telegram.

"Останнім часом почастішали випадки, коли невідомі особи телефонують педагогам, держслужбовцям та іншим особам і представляються мною. Кажуть: "Вас турбує Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет", а далі намагаються від мого імені домовлятися про зустріч", - сказано в повідомленні.

За словами міністра, мета таких дзвінків не ясна, у зв'язку з цим Шкарлет звертається до колег із проханням бути обачними.

"Всі свої робочі дзвінки я здійснюю з телефонів приймальні Міністерства, номери яких опубліковано на офіційному сайті", - додав глава Міносвіти.

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