РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12389 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныПроисшествия
1 683 20
мошенничество (1129) Шкарлет (296)

Мошенники от моего имени звонят и назначают встречи педагогам, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Мошенники от моего имени звонят и назначают встречи педагогам, - Шкарлет

Министр образования Сергей Шкарлет заявляет об участившихся случаях, когда от его имени звонят педагогам и договариваются о встрече.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шкарлет сообщил в Telegram.

"В последнее время участились случаи, когда неизвестные лица звонят педагогам, госслужащим и другим лицам и представляются мной. Говорят: "Вас беспокоит Министр образования и науки Сергей Шкарлет", а дальше пытаются от моего имени договариваться о встрече", - говорится в сообщении.

По словам министра, цель таких звонков не ясна, в связи с этим Шкарлет обращается к коллегам с просьбой быть осмотрительными.

"Все свои рабочие звонки я осуществляю с телефонов приемной Министерства, номера которых опубликованы на официальном сайте", - добавил глава Минобразования.

Также читайте: 1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщинe две сестры-мoшeнницы "cнимaли пopчу" пo интepнeту

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+5
Это не мошенники - это плагиаторы на шкарлета 😄
показать весь комментарий
02.02.2021 17:26
+5
Тада. А еще мошенники от имени Шкарлена ученые степени получали, пользуясь плагиатом.

А какие-то совсем упоротые мошенники назначили Шкарлета министром образования.
показать весь комментарий
02.02.2021 17:39
+5
Дожилися: шахраї від імені шахрая дзвонять...
показать весь комментарий
02.02.2021 17:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
- Почем опиум для народа? (с)
показать весь комментарий
02.02.2021 17:25 Ответить
Это не мошенники - это плагиаторы на шкарлета 😄
показать весь комментарий
02.02.2021 17:26 Ответить
ну и кто тут плагиатор:"шкарлет, прикинувшись мошенником, звонит и назначает встречи педагогам"... Шахраї від мого імені дзвонять і призначають зустрічі педагогам, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 632
показать весь комментарий
02.02.2021 17:33 Ответить
Это, скорее всего, авторы, которых обплапгиатил шкарлет теперь звонят и представляются плагиатором шкарлетом. Чтобы отплагиатить шкарлета взад типа. А шкарлет боиЦЦа, что его "отплагиатят" по-серьезному и потому сочинил платочку про плагиаторов, чтобы им было не повадно плагиатить на плагиатора шкарлета. Я так вот думаю.
показать весь комментарий
02.02.2021 17:37 Ответить
ну,значит своим считают Шахраї від мого імені дзвонять і призначають зустрічі педагогам, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 5165.не педагоги конечно...мошенники
показать весь комментарий
02.02.2021 17:37 Ответить
Тада. А еще мошенники от имени Шкарлена ученые степени получали, пользуясь плагиатом.

А какие-то совсем упоротые мошенники назначили Шкарлета министром образования.
показать весь комментарий
02.02.2021 17:39 Ответить
так шо тут неясного...в долг брать будут (там по 4 000 баксов на учителя...могут и дать...в долг)
показать весь комментарий
02.02.2021 17:40 Ответить
В министерство на шторы нужно сдать...
показать весь комментарий
02.02.2021 17:44 Ответить
Шкарлет о'Хара
показать весь комментарий
02.02.2021 17:41 Ответить
А мошенники не называют фамилию ученика, которому хорошие оценки за четверть нужно поставить?
показать весь комментарий
02.02.2021 17:43 Ответить
а ты кто тогда, если они мошенники?
показать весь комментарий
02.02.2021 17:46 Ответить
Дожилися: шахраї від імені шахрая дзвонять...
показать весь комментарий
02.02.2021 17:51 Ответить
ШКАРЛЕТИ дзвонять від імені Шкарлета !
показать весь комментарий
02.02.2021 17:53 Ответить
Пишіть, будь ласка, всюди "міністр освіти" в лапках! Бо цей плагіатор не може бути повноцінним міністром освіти! Це просто тимчасова огидна пародія на міністра - фальшива й бездарна.
показать весь комментарий
02.02.2021 18:00 Ответить
Типа мошенникам нефиг больше делать?какой тупой пиар...хотя что еще ожидать от плагиатора)
показать весь комментарий
02.02.2021 18:08 Ответить
А может это совсем не мошенники а самозванцы, и занимаются привычным для министра делом Шахраї від мого імені дзвонять і призначають зустрічі педагогам, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9654
показать весь комментарий
02.02.2021 18:14 Ответить
Так завжди ж гівно до гівна, трісочка до трісочки, аферист до афериста припливають по закону ПРитяжіння зловонно-гилого Зепліснявого водоймища.
показать весь комментарий
02.02.2021 18:16 Ответить
И от имени погибшего на украинско-российскои фронте брата Ермака, тоже звонят, берут взятки и устраивают на хлебные должности в Украине. Эта клоунада будет продолжаться пока клоун в президентах страны.
показать весь комментарий
02.02.2021 18:50 Ответить
Та то Шкарлєт напивається вечорами і задрочує народ, а на ранок нічого не пам'ятає. Ну хто б рир такого дурка та ще й дискрететував би? Він же по вуха дискредетований.
показать весь комментарий
02.02.2021 18:59 Ответить
Ты сам мошенник, пшел вон тварь рыговская.
показать весь комментарий
03.02.2021 01:04 Ответить
 
 