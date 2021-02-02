14-річна дівчинка загинула в Києві після падіння з 17 поверху, - Нацполіція

У Голосіївському районі Києва з 17 поверху випала неповнолітня дівчинка. Вона загинула на місці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

О 16-00 в поліцію надійшло повідомлення про падіння дівчини з висоти на вулиці Михайла Максимовича, що в Голосіївському районі столиці.

За попередньою інформацією, дівчинка, 2007 року народження, впала з балкона 17-го поверху. Вона - мешканка будинку, де сталася подія.

Подія зареєстрована належним чином в Голосіївському управлінні поліції. Після встановлення всіх обставин та проведення першочергових слідчих дій буде дана правова кваліфікація події.

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