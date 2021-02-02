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14-летняя девочка погибла в Киеве после падения с 17 этажа, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

14-летняя девочка погибла в Киеве после падения с 17 этажа, - Нацполиция

В Голосеевском районе Киева с 17 этажа выпала несовершеннолетняя девочка. Она погибла на месте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

В 16-00 в полицию поступило сообщение о падении девушки с высоты на улице Михаила Максимовича, что в Голосеевском районе столицы.

По предварительной информации, девочка, 2007 года рождения, упала с балкона 17-го этажа. Она - жительница дома, где произошло событие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве 17-летняя девушка выпрыгнула из окна пятого этажа, поссорившись с парнем, - Нацполиция

Происшествие зарегистрировано надлежащим образом в Голосеевском управлении полиции. После установления всех обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+13
Я бы на месте киберполиции так бы срочно просканировал украинские соцсети .

Подростки -- опаснейший возраст и поддаются зомбированию в сетях на щелчёк пальця .

Кто-то ещё критиковал увлечение металлом и панк-культурой ...

На фоне современных зомбоисточников Сид Вишес просто икона человеколюбия и жизнеутвержающей философии .
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02.02.2021 17:47
+12
Це вже котрий випадок за декілька днів? Пошесть якась...
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02.02.2021 17:37
+6
Да какого хера происходит?!
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02.02.2021 17:46
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Правила форума Совет форумчан
Це вже котрий випадок за декілька днів? Пошесть якась...
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02.02.2021 17:37 Ответить
Мінімум третій за вчора-сьогодні
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02.02.2021 19:00 Ответить
Причому слово "випадок" тут звучить двозначно.
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02.02.2021 19:01 Ответить
Интересно, перед прыжком (если прыгала не из своей квартиры) обувь и верхнюю одежду сняла?
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02.02.2021 22:09 Ответить
Какой-то человекопад. Магнитные бури?
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02.02.2021 17:37 Ответить
Тик - Ток ?
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02.02.2021 18:52 Ответить
Гравітація.
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02.02.2021 19:02 Ответить
Мелькало несколько ообщений, что ковидчики прыгали в окна, но потом затихло.
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02.02.2021 22:06 Ответить
Что с бабами происходитъ?
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02.02.2021 17:38 Ответить
Вчера летали , сегодня летаете !И к чему бы это? На погоду наверное
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02.02.2021 17:42 Ответить
"Она погибла на месте." - было бы удивительно, если бы после падения с 17 этажа, она встала, отряхнулась и пошла по своим делам.
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02.02.2021 17:44 Ответить
нет не слышим, встань с бутылки и говори громче
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02.02.2021 18:00 Ответить
14-річна дівчинка загинула в Києві після падіння з 17 поверху, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5706
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02.02.2021 18:17 Ответить
Синій кит чи Червона сова?
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02.02.2021 17:44 Ответить
Да какого хера происходит?!
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02.02.2021 17:46 Ответить
Обработка через соцсети. Не все же на несчастную любовь сваливать.
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02.02.2021 18:56 Ответить
Я бы на месте киберполиции так бы срочно просканировал украинские соцсети .

Подростки -- опаснейший возраст и поддаются зомбированию в сетях на щелчёк пальця .

Кто-то ещё критиковал увлечение металлом и панк-культурой ...

На фоне современных зомбоисточников Сид Вишес просто икона человеколюбия и жизнеутвержающей философии .
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02.02.2021 17:47 Ответить
"Все эти ваши металлисты и готы всякие развращают молодёжь! Надо радио шансон слушать, как все нормальные люди!"
(не жарт, особисто чув від однієї "простої баби")
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02.02.2021 18:58 Ответить
C'est une chanson
Qui nous ressemble.
Toi, tu m'aimais
Et je t'aimais
Et nous vivions tous
Deux ensemble,
Toi qui m'aimais,
Moi qui t'aimais.
Mais la vie sépare
Ceux qui s'aiment,
Tout doucement,
Sans faire de bruit
Et la mer efface sur
Le sable
Les pas des amants
Désunis.

и дальше - Козёл на саксе !

Эт строчки из Ив Монатана - "Опавшие листья" ...
И такой chanson мне тоже нравиться не меньше , чем "God fuck the Queen" от Секс Пистолз ...
Хотя я лирик и мне больше нравится тяжёлый рок и Пёрплы с Ципилингами !
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02.02.2021 19:20 Ответить
До речі , якщо молодь не розбещувати звідки вона буде знати як працює репредуктивна функція людського організму ?!

Розбещувати потрібно й щильно -- що в кожної людини в Україні було по 4-5 діточок .

А шансоні від Ваєнги й Лєпса такому молодь не вчать ...
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02.02.2021 19:32 Ответить
У кожного свій смак. А у віслюка - віслючий 14-річна дівчинка загинула в Києві після падіння з 17 поверху, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9484.
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02.02.2021 20:00 Ответить
Зараз слухаю оцю стару італійську групу, нова вокалістка нормально впоралася (хоча до першої вокалістки Кадаверії не дотягує...)
Але ж розбещує! Незкріпно як! 14-річна дівчинка загинула в Києві після падіння з 17 поверху, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7918
Opera IX - Consacration (Official videoclip)
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02.02.2021 20:25 Ответить
После рок-баллад ЭТО пздц..
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02.02.2021 20:44 Ответить
Непогано. Навіть дуже непогано. І направду розбещує! 14-річна дівчинка загинула в Києві після падіння з 17 поверху, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9951
Після перегляду щось в голові клацнуло, і я віднайшов таке. І скажімо, таке.
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03.02.2021 12:44 Ответить
Her Ghost In The Fog - класика! 14-річна дівчинка загинула в Києві після падіння з 17 поверху, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5521
))))) згадалася чомусь класика старої кріпіпасти - з серії історій-майндфаків, в яких начебто нічого страшного, але якщо вчитатися уважніше...

Мы с друзьями (назовем их А. и Б.) отправились на поиски привидений в старый дом, где недавно произошло зверское убийство.
- Слушайте, говорят, убийца этих людей просто на части порвал. Могу поспорить, что их призраки просто в ярости.
- Да, там реально резня была. Он выколол мужику глаза, а жену убил ножом. А потом и до детей добрался.
- Но ты ведь вроде говорил, что не боишься привидений? - сказал я, в то время, как мы бродили по дому всего с одним фонариком. Мы сходили на кухню, а затем прошли в комнату, где было совершено убийство. Могу поклясться, что на стенах всё ещё осталась кровь. Место было жутким, но ничего странного мы так и не увидели. По пути обратно я спросил:
- Ну что, ничего страшного так и не увидел, а вы?
- Неа.
- И я не видел.
- Я ничего не видел.
Так, значит, все-таки ничего. Хреново, конечно, но, может, оно и к лучшему.
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03.02.2021 13:51 Ответить
І третій, бонусний колєга нічого не бачив 14-річна дівчинка загинула в Києві після падіння з 17 поверху, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1188. То не гут. Але гут, що він не виявився агресивним.
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03.02.2021 16:41 Ответить
Ну так вбивця виколов очі - тож і в світі парфумів мужик сліпий. Дійсно не гут...
Ще нагадало класику про "бонусного друга". Тут вже добрий привид, майже Каспер - врятував компанію від гіпотермії... бо заснути на морозі небезпечна справа.

Один товарищ рассказывал другому о случае, который произошел с ним и его спутниками в лесу.
Четверо человек (не то охотников-любителей, не то горе-туристов) заблудились, забредя в глухую чащу. Как-то у них вышло (для истории это неважно), что они остались без спичек. Эпоха мобильных телефонов в те времена еще не началась. Было морозно, погода испортилась, вечер наступил, а никаких надежд, что бедолаги наконец выйдут в населенную местность, так и не забрезжило.
Совершенно неожиданно группа наткнулась на заброшенную сторожку. В ней никто не обитал, «аварийного запаса» для таких вот заблудших душ внутри не нашлось. Вся постройка - помещение в четыре угла, с единственной дверью и без окон. В центре - стол, лавка, полки по стенам. Решили дождаться утра в сторожке, там хотя бы ничего не падало с неба, и ветер не дул. Пробовали устроиться на полу, на столе, на лавке, но вскоре поняли, что даже под крышей без огня замерзают намертво. Нужно было двигаться, согреваясь, но обстановка не располагала: ни зги не видно, а тут громоздкие стол и лавка. Придумали бегать эстафетой: встали четверо по четырем углам, один по стеночке спешит в соседний угол, толкает товарища, тот тоже по стеночке к следующему, и так далее. Всю ночь промаялись в кромешной тьме, измучились, но не окоченели. Как только занялся рассвет, покинули неуютную стоянку и продолжили путь. Повезло, из леса все-таки выбрались.
Товарищ очень гордился находчивостью, которую они проявили в сторожке: эстафета вдоль стен, похоже, спасла им жизнь.
Тот, кто выслушал историю, задумался, а потом сказал: «Вас не могло быть четверо. Первый идет ко второму, во второй угол, второй - к третьему в третий, третий - к четвертому в четвертый, но четвертый идет в пустой первый угол, так как человек из него уже перебрался во второй. В сторожке должен был быть пятый!»
Рассказчик помолчал, прикинул на пальцах - и вот тогда-то слушатель увидел перед собой Внезапно Побледневшего И Совершенно Обалдевшего Человека.14-річна дівчинка загинула в Києві після падіння з 17 поверху, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6848
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03.02.2021 16:56 Ответить
Лайтова історія 14-річна дівчинка загинула в Києві після падіння з 17 поверху, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5677.
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03.02.2021 17:22 Ответить
І ще з серії "читаємо уважно" )))

Я живу в Осаке в Японии и часто по утрам добираюсь до работы на метро. Однажды, ожидая поезда, я заметил какого-то бомжа, который сидел в углу станции и что-то бормотал себе под нос, когда люди проходили мимо. Он держал в руках стакан и видимо выпрашивал у прохожих подаяние.
Мимо бомжа прошла полная женщина и я ясно услышал как он сказал «Свинья».
«Фигасе» - подумал я. Этот бомж оскорбляет людей, да еще и хочет, чтобы они ему подавали?
Затем мимо прошел высокий бизнесмен и бомж пробормотал «Человек». Человек? Что ж, с этим не поспоришь. Он явно человек.
На следующий день я пришел на станцию пораньше. Мне надо было убить немного времени, так что я решил встать рядом с бомжом и послушать, что он будет говорить.
Мимо прошла худощавая осунувшаяся женщина и я услышал, как бомж пробормотал «Корова».
Корова? Эта женщина была слишком худой, чтобы называть её коровой. Скорее смахивала на индейку или курицу.
Минуту спустя мимо прошел какой-то толстый мужик, и бомж сказал «Картошка». Картошка? А мне казалось, что он всех толстых свиньями называет.
В тот день на работе я никак не мог перестать думать о том бомже и его загадочном поведении. Я пытался найти какую-то логику или систему в том, что он бормотал.
Может, он экстрасенс или типа того. Может, он знает, кем были эти люди в прошлой жизни. В Японии многие верят в реинкарнацию.
Я много раз наблюдал за бомжом и начал думать, что моя теория была верной. Я часто слышал как он называл людей «кроликами», «луком», «овцой» или «помидором».
Однажды любопытство взяло верх, и я решил спросить его, что происходит. Когда я подошел к нему, он посмотрел на меня и сказал: «Хлеб». Я бросил деньги в его стакан и спросил бомжа, не обладает ли он какими-то экстрасенсорными способностями. Мужчина улыбнулся и сказал: «Да, действительно. Эту способность я получил много лет назад, но это совсем не то, что вы ожидаете услышать. Я не умею предсказывать будущее, или читать мысли, или что-нибудь в этом роде».
«В чем же тогда ваша способность?» - спросил я нетерпеливо.
«Способность узнавать последнее, что ел человек,» - ответил он.Я рассмеялся, потому что понял, что он прав. Он сказал: «Хлеб». Последним, что я съел на завтрак в тот день, был тост. Я ушёл, качая головой. Из всех возможных способностей, эта, пожалуй, была самой бесполезной...
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03.02.2021 18:06 Ответить
14-річна дівчинка загинула в Києві після падіння з 17 поверху, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6335

Чудова історія. Я вже колись писав, зараз повторюся: японці - майстри на такі штуки.
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03.02.2021 18:13 Ответить
Несчастная любовь ,с Джульетой всё понятно а что же с Ромео ..
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02.02.2021 17:54 Ответить
Это не смешно - поверьте .
Именно в киевской области пару лет назад с моими близкими произошла та же жудкая трагедия .
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02.02.2021 19:23 Ответить
Знову "Синій кит" ?... Кацапське віртуальне збочення.
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02.02.2021 18:16 Ответить
"Выпала"... Удобное слово, чтобы не писать о том, что спрыгнула,или выпрыгнула.
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02.02.2021 18:18 Ответить
Малая, ну зачем ты так? (
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02.02.2021 18:33 Ответить
2021 год будет тяжелым...,возможно даже хуже чем 2020...
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02.02.2021 18:36 Ответить
месяц прошел... полет нормальный...
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02.02.2021 22:10 Ответить
Сенатор, несмотря на все , 2021 год нужно использовать, чтобы подстелить соломку для 2022 года.
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02.02.2021 18:54 Ответить
2020 стремный высокосный. Постновогодний депресс начался. Новогоднего чуда не произошло и произойти не могло. Только внутренний психический самоконтроль. Ведь сколько в жизни еще увидела бы хорошего (
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02.02.2021 19:35 Ответить
 
 