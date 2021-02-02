14-летняя девочка погибла в Киеве после падения с 17 этажа, - Нацполиция
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В Голосеевском районе Киева с 17 этажа выпала несовершеннолетняя девочка. Она погибла на месте.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
В 16-00 в полицию поступило сообщение о падении девушки с высоты на улице Михаила Максимовича, что в Голосеевском районе столицы.
По предварительной информации, девочка, 2007 года рождения, упала с балкона 17-го этажа. Она - жительница дома, где произошло событие.
Происшествие зарегистрировано надлежащим образом в Голосеевском управлении полиции. После установления всех обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события.
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Подростки -- опаснейший возраст и поддаются зомбированию в сетях на щелчёк пальця .
Кто-то ещё критиковал увлечение металлом и панк-культурой ...
На фоне современных зомбоисточников Сид Вишес просто икона человеколюбия и жизнеутвержающей философии .
(не жарт, особисто чув від однієї "простої баби")
Qui nous ressemble.
Toi, tu m'aimais
Et je t'aimais
Et nous vivions tous
Deux ensemble,
Toi qui m'aimais,
Moi qui t'aimais.
Mais la vie sépare
Ceux qui s'aiment,
Tout doucement,
Sans faire de bruit
Et la mer efface sur
Le sable
Les pas des amants
Désunis.
и дальше - Козёл на саксе !
Эт строчки из Ив Монатана - "Опавшие листья" ...
И такой chanson мне тоже нравиться не меньше , чем "God fuck the Queen" от Секс Пистолз ...
Хотя я лирик и мне больше нравится тяжёлый рок и Пёрплы с Ципилингами !
Розбещувати потрібно й щильно -- що в кожної людини в Україні було по 4-5 діточок .
А шансоні від Ваєнги й Лєпса такому молодь не вчать ...
Але ж розбещує! Незкріпно як!
Opera IX - Consacration (Official videoclip)
Після перегляду щось в голові клацнуло, і я віднайшов таке. І скажімо, таке.
))))) згадалася чомусь класика старої кріпіпасти - з серії історій-майндфаків, в яких начебто нічого страшного, але якщо вчитатися уважніше...
Мы с друзьями (назовем их А. и Б.) отправились на поиски привидений в старый дом, где недавно произошло зверское убийство.
- Слушайте, говорят, убийца этих людей просто на части порвал. Могу поспорить, что их призраки просто в ярости.
- Да, там реально резня была. Он выколол мужику глаза, а жену убил ножом. А потом и до детей добрался.
- Но ты ведь вроде говорил, что не боишься привидений? - сказал я, в то время, как мы бродили по дому всего с одним фонариком. Мы сходили на кухню, а затем прошли в комнату, где было совершено убийство. Могу поклясться, что на стенах всё ещё осталась кровь. Место было жутким, но ничего странного мы так и не увидели. По пути обратно я спросил:
- Ну что, ничего страшного так и не увидел, а вы?
- Неа.
- И я не видел.
- Я ничего не видел.
Так, значит, все-таки ничего. Хреново, конечно, но, может, оно и к лучшему.
Ще нагадало класику про "бонусного друга". Тут вже добрий привид, майже Каспер - врятував компанію від гіпотермії... бо заснути на морозі небезпечна справа.
Один товарищ рассказывал другому о случае, который произошел с ним и его спутниками в лесу.
Четверо человек (не то охотников-любителей, не то горе-туристов) заблудились, забредя в глухую чащу. Как-то у них вышло (для истории это неважно), что они остались без спичек. Эпоха мобильных телефонов в те времена еще не началась. Было морозно, погода испортилась, вечер наступил, а никаких надежд, что бедолаги наконец выйдут в населенную местность, так и не забрезжило.
Совершенно неожиданно группа наткнулась на заброшенную сторожку. В ней никто не обитал, «аварийного запаса» для таких вот заблудших душ внутри не нашлось. Вся постройка - помещение в четыре угла, с единственной дверью и без окон. В центре - стол, лавка, полки по стенам. Решили дождаться утра в сторожке, там хотя бы ничего не падало с неба, и ветер не дул. Пробовали устроиться на полу, на столе, на лавке, но вскоре поняли, что даже под крышей без огня замерзают намертво. Нужно было двигаться, согреваясь, но обстановка не располагала: ни зги не видно, а тут громоздкие стол и лавка. Придумали бегать эстафетой: встали четверо по четырем углам, один по стеночке спешит в соседний угол, толкает товарища, тот тоже по стеночке к следующему, и так далее. Всю ночь промаялись в кромешной тьме, измучились, но не окоченели. Как только занялся рассвет, покинули неуютную стоянку и продолжили путь. Повезло, из леса все-таки выбрались.
Товарищ очень гордился находчивостью, которую они проявили в сторожке: эстафета вдоль стен, похоже, спасла им жизнь.
Тот, кто выслушал историю, задумался, а потом сказал: «Вас не могло быть четверо. Первый идет ко второму, во второй угол, второй - к третьему в третий, третий - к четвертому в четвертый, но четвертый идет в пустой первый угол, так как человек из него уже перебрался во второй. В сторожке должен был быть пятый!»
Рассказчик помолчал, прикинул на пальцах - и вот тогда-то слушатель увидел перед собой Внезапно Побледневшего И Совершенно Обалдевшего Человека.
Я живу в Осаке в Японии и часто по утрам добираюсь до работы на метро. Однажды, ожидая поезда, я заметил какого-то бомжа, который сидел в углу станции и что-то бормотал себе под нос, когда люди проходили мимо. Он держал в руках стакан и видимо выпрашивал у прохожих подаяние.
Мимо бомжа прошла полная женщина и я ясно услышал как он сказал «Свинья».
«Фигасе» - подумал я. Этот бомж оскорбляет людей, да еще и хочет, чтобы они ему подавали?
Затем мимо прошел высокий бизнесмен и бомж пробормотал «Человек». Человек? Что ж, с этим не поспоришь. Он явно человек.
На следующий день я пришел на станцию пораньше. Мне надо было убить немного времени, так что я решил встать рядом с бомжом и послушать, что он будет говорить.
Мимо прошла худощавая осунувшаяся женщина и я услышал, как бомж пробормотал «Корова».
Корова? Эта женщина была слишком худой, чтобы называть её коровой. Скорее смахивала на индейку или курицу.
Минуту спустя мимо прошел какой-то толстый мужик, и бомж сказал «Картошка». Картошка? А мне казалось, что он всех толстых свиньями называет.
В тот день на работе я никак не мог перестать думать о том бомже и его загадочном поведении. Я пытался найти какую-то логику или систему в том, что он бормотал.
Может, он экстрасенс или типа того. Может, он знает, кем были эти люди в прошлой жизни. В Японии многие верят в реинкарнацию.
Я много раз наблюдал за бомжом и начал думать, что моя теория была верной. Я часто слышал как он называл людей «кроликами», «луком», «овцой» или «помидором».
Однажды любопытство взяло верх, и я решил спросить его, что происходит. Когда я подошел к нему, он посмотрел на меня и сказал: «Хлеб». Я бросил деньги в его стакан и спросил бомжа, не обладает ли он какими-то экстрасенсорными способностями. Мужчина улыбнулся и сказал: «Да, действительно. Эту способность я получил много лет назад, но это совсем не то, что вы ожидаете услышать. Я не умею предсказывать будущее, или читать мысли, или что-нибудь в этом роде».
«В чем же тогда ваша способность?» - спросил я нетерпеливо.
«Способность узнавать последнее, что ел человек,» - ответил он.Я рассмеялся, потому что понял, что он прав. Он сказал: «Хлеб». Последним, что я съел на завтрак в тот день, был тост. Я ушёл, качая головой. Из всех возможных способностей, эта, пожалуй, была самой бесполезной...
Чудова історія. Я вже колись писав, зараз повторюся: японці - майстри на такі штуки.
Именно в киевской области пару лет назад с моими близкими произошла та же жудкая трагедия .