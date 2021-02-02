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Завдання міжнародної спільноти - змусити Росію поважати права людини і свободи, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародне співтовариство відреагувати на "свавілля російської влади" щодо масових затримань протестувальників і ув’язнення російського опозиціонера Олексія Навального.
Про це міністр заявив у Твіттер, інформує Цензор.НЕТ.
"Отруєння, потім ув’язнення Навального - це новий "рекорд" свавілля російської влади на тлі масових затримань мирних протестувальників у містах РФ. Росія явно не хоче сама поважати права людини і свободи. Значить, Росію потрібно змусити їх поважати. Це завдання міжнародного співтовариства", - написав Кулеба.
Топ коментарі
+2 Олег Петрович ed2c8e0a
показати весь коментар02.02.2021 23:45
+1 Алексей Шевченко 6546ffa9
показати весь коментар02.02.2021 23:40
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Будь ласка, зачекайте...
О неумении правильно интерпретировать события и нежелание читать и анализировать современный опыт. Это я о интервью Зеленого, американскому каналу НВО, когда, иногда лучше жевать Твикс: - беспомощность, унижение и дилетантизм... Оно наговорило столько, что крупные западные игроки в очередной раз увидели уровень подготовки украинского лидера, а Германия и россия вообще могут создать единый фронт защиты своих интересов от.....Киева.
(с)
А вовсе не для того, чтобы вылизывать зад начальству.
а потом еще денег
и еще
и еще чуть чуть