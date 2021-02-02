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Завдання міжнародної спільноти - змусити Росію поважати права людини і свободи, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Завдання міжнародної спільноти - змусити Росію поважати права людини і свободи, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародне співтовариство відреагувати на "свавілля російської влади" щодо масових затримань протестувальників і ув’язнення російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це міністр заявив у Твіттер, інформує Цензор.НЕТ.

"Отруєння, потім ув’язнення Навального - це новий "рекорд" свавілля російської влади на тлі масових затримань мирних протестувальників у містах РФ. Росія явно не хоче сама поважати права людини і свободи. Значить, Росію потрібно змусити їх поважати. Це завдання міжнародного співтовариства", - написав Кулеба.

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Завдання міжнародної спільноти - змусити Росію поважати права людини і свободи, - Кулеба 01
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Топ коментарі
+2
Откуда Кулеба знает задачи мирового сообщества? Вон расия кинула 50 миллионов долларов в ПАСЕ и зашла.
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02.02.2021 23:45
+1
Задача вернуть Крым и Донбасс, а внутри себя людоеды пусть живут как хотят.
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02.02.2021 23:40
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Ну пане Кулеба,не дарма ж так звана покійна ПАСЄ,повернула кацапів і підтвердила повноваження їх делегації. Вже "реагують", нє 😗?
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02.02.2021 23:39 Відповісти
Задача вернуть Крым и Донбасс, а внутри себя людоеды пусть живут как хотят.
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02.02.2021 23:40 Відповісти
Кулеба, задача мирового сообщества- полный развал кацапстана, всё остальное это мышиная возня.
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02.02.2021 23:41 Відповісти
Откуда Кулеба знает задачи мирового сообщества? Вон расия кинула 50 миллионов долларов в ПАСЕ и зашла.
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02.02.2021 23:45 Відповісти
Кулеба молодца, але зараз слід усі зусилля спрямувати на завоювання стратегічного статусу Основного Союзника США поза НАТО для України. Як Австралія, Японія, Тайвань, Південна Корея, Ізраїль.
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02.02.2021 23:50 Відповісти
Нещодавно водометами і сльозоточивим газом порозганяли демонстрації в Німеччині, Нідерландах, Франції, Польщі, Бельгії. Це чмо не хоче, часом, змусити уряди цих країн поважати права і свободи людей? Чи воно тявкає тільки на того, на кого хазяїн скаже?
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02.02.2021 23:53 Відповісти
Если один слепец поведет к обрыву 40 млн. - то все упадут в пропасть. Завдання міжнародної спільноти - змусити Росію поважати права людини і свободи, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4326
О неумении правильно интерпретировать события и нежелание читать и анализировать современный опыт. Это я о интервью Зеленого, американскому каналу НВО, когда, иногда лучше жевать Твикс: - беспомощность, унижение и дилетантизм... Оно наговорило столько, что крупные западные игроки в очередной раз увидели уровень подготовки украинского лидера, а Германия и россия вообще могут создать единый фронт защиты своих интересов от.....Киева.
(с)
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02.02.2021 23:57 Відповісти
Г-н Кулеба, "... язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли" . (с) .

А вовсе не для того, чтобы вылизывать зад начальству. Завдання міжнародної спільноти - змусити Росію поважати права людини і свободи, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5576
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03.02.2021 00:19 Відповісти
Завдання міжнародної спільноти - змусити Росію поважати права людини і свободи, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3483
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03.02.2021 00:05 Відповісти
це все одно, що закликати росію підняти рівень життя свого населення хоча б на пару кроків, або смуси планету марс обертатися навколо місяця.
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03.02.2021 00:15 Відповісти
задача мирового сообщества заработать деньги

а потом еще денег

и еще

и еще чуть чуть
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03.02.2021 01:24 Відповісти
Кста ..Санкций за Навального от ЄС не будет.. Мадяри ***** против!. Бабло кремлядей вот так работает. Завдання міжнародної спільноти - змусити Росію поважати права людини і свободи, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5370
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03.02.2021 02:18 Відповісти
 
 