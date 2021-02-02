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Задача международного сообщества - заставить Россию уважать права человека и свободы, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество отреагировать на "произвол российских властей" касательно массовых задержаний протестующих и заключения российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом министр заявил в Твиттер, информирует Цензор.НЕТ.
"Отравление, затем заключение Навального - это новый "рекорд" произвола российских властей на фоне массовых задержаний мирных протестующих в городах РФ. Россия явно не хочет сама уважать права человека и свободы. Значит, Россию нужно заставить их уважать. Это задача международного сообщества", - написал Кулеба .
Топ комментарии
+2 Олег Петрович ed2c8e0a
показать весь комментарий02.02.2021 23:45
+1 Алексей Шевченко 6546ffa9
показать весь комментарий02.02.2021 23:40
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О неумении правильно интерпретировать события и нежелание читать и анализировать современный опыт. Это я о интервью Зеленого, американскому каналу НВО, когда, иногда лучше жевать Твикс: - беспомощность, унижение и дилетантизм... Оно наговорило столько, что крупные западные игроки в очередной раз увидели уровень подготовки украинского лидера, а Германия и россия вообще могут создать единый фронт защиты своих интересов от.....Киева.
(с)
А вовсе не для того, чтобы вылизывать зад начальству.
а потом еще денег
и еще
и еще чуть чуть