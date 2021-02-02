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Суд в Москве отправил Навального отбывать наказание в колонии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Суд в Москве отправил Навального отбывать наказание в колонии

Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН, требовавшей заменить российскому политику Алексею Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" на реальное.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza.

Навальный должен будет отбыть в колонии общего режима три с половиной года лишения свободы за вычетом срока, проведенного под домашним арестом (около 10 месяцев).

До вступления приговора в законную силу Навальный будет находиться под стражей. Защита политика уже заявила о своем намерении его обжаловать.

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В ходе выездного заседания, прошедшего в Мосгорсуде, представитель ФСИН сообщил, что Навальный более 50 раз нарушил правила испытательного срока, в том числе не приходил на регистрацию в ведомство, как того требовали условия условного наказания. Прокуратура поддержала позицию ФСИН. Адвокаты политика требовали отклонить ходатайство службы.

Во время процесса в Мосгорсуде полиция, по данным "ОВД-Инфо", задержала более 300 человек, пришедших к зданию суда, чтобы поддержать Навального.

Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

Также читайте: Перед заседанием по делу Навального сменили судью, а председатель райсуда Москвы подал в отставку

23 января во многих городах России проходили акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики действовали грубо. Задержаны тысячи человек.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+66
Хай подумаэ чий Крим.
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02.02.2021 19:50
+59
Ну и ладушки! Будет время определиться - чей же всё-таки Крым...
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02.02.2021 19:50
+48
Навальний- не бутерброд, щоб то саджати його, то випускати.
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02.02.2021 19:51
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Hellis

@13Hellis_13

·1 ч

Навальному дали срок... Пофиг. Если "Крым - не бутерброд", то Навальный - рашист. Точка.
У нас вон Риф сидит ни за что и клоун с ФСБ кураторами у власти. Вот это важно.
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02.02.2021 21:43 Ответить
местные боты-олигофрены гыгыкают про бутерброд и злорадствуют по поводу этой новости.
таким образом, являют собой полезных кремлю идиотов.
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02.02.2021 21:46 Ответить
А ні, мають шовіністу передачі на зону носити?
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02.02.2021 21:58 Ответить
кого ты шовинистом назвал, полезный?
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02.02.2021 22:07 Ответить
Уймись, дурак !!! (с)
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02.02.2021 22:15 Ответить
"Белеет ли в поле пороша, пороша, пороша!
Смердит на миру ли Параша,карателей палки свистят!
Сидит на тюряге Алеша, Алеша, Алеша.
Сидит на тюряге Алеша, обычный роSSии кацап."
02.02.2021
Суд у Москві відправив Навального відбувати покарання в колонії - Цензор.НЕТ 1653
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02.02.2021 21:52 Ответить
Все,похоже "кацапский потек-2" накрьІлся медньІм тазом окончательно.Зер гут.
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02.02.2021 21:56 Ответить
Ну що, ось і стартувала "президентська кампанія" Навального ... "Льоха Нєбутерброд" проти "Ботоксного Ху@ла" ... Кохала Жаба Гадюку... Суд у Москві відправив Навального відбувати покарання в колонії - Цензор.НЕТ 6347
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02.02.2021 21:57 Ответить
Суд у Москві відправив Навального відбувати покарання в колонії - Цензор.НЕТ 8850
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03.02.2021 05:43 Ответить
Честно , я в шоке 🤯
Сначала гебистская шпана отравили Навального , а сегодня упрятали за решётку , только за то , что посмел выжить!
Пуйло , в аду тебе место и не только за Навального , а за все преступления в мире , которые ты совершаешь , гадина плешивая !!
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02.02.2021 22:05 Ответить
Ты виноват лишь в том-- что население хотят тебя СКУШАТЬ !
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02.02.2021 23:17 Ответить
ЭТО СПЕКТАКЛЬ ! .
ВСЕХ РЕАЛЬНЫЙ - ОН УЖЭ УБИЛ .
.
А ЭТО ШИРМА - - БУДЕРБРОДНАЯ !.
скоро оно- дневальный с денежными доллорами --- ЗАПОЕТ СКВОРЦОМ !
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02.02.2021 23:20 Ответить
Был навальный, теперь будет Подвальный. Суд у Москві відправив Навального відбувати покарання в колонії - Цензор.НЕТ 6975
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02.02.2021 22:17 Ответить
А візитка Яроша де???
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02.02.2021 23:05 Ответить
Путєн випікає для заходу «переслідуємого ліберала», з цапа - імперця, собі у наступники...
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02.02.2021 23:15 Ответить
СПЕКТАКЛЬ ОКОНЧЕН !,,

ВСЕ В ТЕАТРАЛЬНЫЙ БУФЕТ за БУДЕРБРОДАМИ !..
.
.
ВТОРУЮ ЧАСТЬ ОБЪЯВЛЯТ ПО ПОЧТЕ РУКНЭТ !.
.
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02.02.2021 23:16 Ответить
Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН, требовавшей заменить российскому политику Алексею Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" на реальное. Источник: https://censor.net/ru/n3245607

АНАЛОГІЇ З НАДІЄЙ САВЧЕНКО І ІЇ "ВІДСИДКОЙ" МОЖНО ПРОВОДИТИ БУКВАЛЬНІ, але на відміну від неї навальний то не троянська кобила, а скоріш за все наступний ********** Мосоковії з ласки фсб Суд у Москві відправив Навального відбувати покарання в колонії - Цензор.НЕТ 5668
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02.02.2021 23:25 Ответить
Гарна п єса, розіграна по нотах ... Суд у Москві відправив Навального відбувати покарання в колонії - Цензор.НЕТ 6392
Гамлєт відкинеться і вб є дядьку Володьку в останьому акті )
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02.02.2021 23:28 Ответить
Допрыгался... плешивый совсем плох и по сему бздит пуще прежнего. Можно подумать, будь то европа своей озабоченностью ему как то поможет.
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02.02.2021 23:51 Ответить
Where in the States are you from?
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03.02.2021 00:12 Ответить
русмартышка, а чей Крым?
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03.02.2021 00:17 Ответить
Чей Крым, руснявое? Суд у Москві відправив Навального відбувати покарання в колонії - Цензор.НЕТ 2367
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03.02.2021 00:37 Ответить
Так почему ты ссышь назвать Крым Украинским, мартышка болотная?
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03.02.2021 00:42 Ответить
Так чей Крым, пациент?
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03.02.2021 00:48 Ответить
Суд у Москві відправив Навального відбувати покарання в колонії - Цензор.НЕТ 4910
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03.02.2021 01:19 Ответить
гыгыкающие под этой новостью "бутербродные" комментаторы - полезные для кремля идийоты.
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03.02.2021 01:45 Ответить
А шо так мало дали? Суд у Москві відправив Навального відбувати покарання в колонії - Цензор.НЕТ 1485
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03.02.2021 01:56 Ответить
Туда ему и дорога!
Но санкции против х.йла вводить надо.
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03.02.2021 08:59 Ответить
В этой истории с навальным речь не о навальном (х-бы-с ним) , а любой тоталитарной системе, которая по беспределу... насрав на законы расправляется с неугодными. А любой мудак и любой преступник в государстве (если оно государство, а не ОПГ) так же имеет право на применение законов ( в том числе - и УК) как и любой пересичный гражданин. Поэтому сейчас официальные СМИ как рашки , так и УССР громко орут нам, что навальный редиска, чтоб мы на эмоциях привыкли думать, что если он нам не нравится - значит с ним можно по беспределу...
Любая пропаганда..во все времена... вбивала в умы пересичных, что плохие, мол, вне закона...
Но это брехня !
Орут громко, потому что шум мешает людям думать. Потому что , если подумать - УССР и рашкка и бацька по беспределу мало чем отличаются друг от друга...Разве что в УССР менты после 14-го побаиваются так наглеть...А беспредел в судах ?! оДин в один!
Если принять что Х = У, где Х - навальный, а У - Украина, то смело пишем формулу Навальный = Торнадо ( + сотни безымянных добровольцес , сидящих даже без предъявы обвинения) + РифмастерЯнаЮля + СёстрыНоздровские +Стерненко + Начальник Харькова + висяки по ИловайскуДебальцевоДАПуЛогвинову + Саакашвили с мешкомнаголове в Польшу + петивовывити бизнессотрудничество с врагом...И дофига ещё плюсов ..которые минусы..которые - знак равенства беспредела по обе стороны поребрика...А нам кричат навальный говно..навальный говно ! Даже , пусть навальный и говно , но то что с ним творят - говно в квадрате. И УССР понимает, что это - и про неё тоже.
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03.02.2021 10:23 Ответить
Ходорковський 10 років просидів і що? Вийшов і далі підтримує Путіна у всіх його агресивних діях і ратує за відміну санкцій проти Раші. Колонія не є прививкою від бацили "руцкага мира". Скоріше навпаки.
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03.02.2021 11:22 Ответить
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