Суд в Москве отправил Навального отбывать наказание в колонии

Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН, требовавшей заменить российскому политику Алексею Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" на реальное.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza.

Навальный должен будет отбыть в колонии общего режима три с половиной года лишения свободы за вычетом срока, проведенного под домашним арестом (около 10 месяцев).

До вступления приговора в законную силу Навальный будет находиться под стражей. Защита политика уже заявила о своем намерении его обжаловать.

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В ходе выездного заседания, прошедшего в Мосгорсуде, представитель ФСИН сообщил, что Навальный более 50 раз нарушил правила испытательного срока, в том числе не приходил на регистрацию в ведомство, как того требовали условия условного наказания. Прокуратура поддержала позицию ФСИН. Адвокаты политика требовали отклонить ходатайство службы.

Во время процесса в Мосгорсуде полиция, по данным "ОВД-Инфо", задержала более 300 человек, пришедших к зданию суда, чтобы поддержать Навального.

Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

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23 января во многих городах России проходили акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики действовали грубо. Задержаны тысячи человек.