Суд в Москве отправил Навального отбывать наказание в колонии
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН, требовавшей заменить российскому политику Алексею Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" на реальное.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza.
Навальный должен будет отбыть в колонии общего режима три с половиной года лишения свободы за вычетом срока, проведенного под домашним арестом (около 10 месяцев).
До вступления приговора в законную силу Навальный будет находиться под стражей. Защита политика уже заявила о своем намерении его обжаловать.
В ходе выездного заседания, прошедшего в Мосгорсуде, представитель ФСИН сообщил, что Навальный более 50 раз нарушил правила испытательного срока, в том числе не приходил на регистрацию в ведомство, как того требовали условия условного наказания. Прокуратура поддержала позицию ФСИН. Адвокаты политика требовали отклонить ходатайство службы.
Во время процесса в Мосгорсуде полиция, по данным "ОВД-Инфо", задержала более 300 человек, пришедших к зданию суда, чтобы поддержать Навального.
Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
23 января во многих городах России проходили акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики действовали грубо. Задержаны тысячи человек.
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Hellis
@13Hellis_13
·1 ч
Навальному дали срок... Пофиг. Если "Крым - не бутерброд", то Навальный - рашист. Точка.
У нас вон Риф сидит ни за что и клоун с ФСБ кураторами у власти. Вот это важно.
таким образом, являют собой полезных кремлю идиотов.
Смердит на миру ли Параша,карателей палки свистят!
Сидит на тюряге Алеша, Алеша, Алеша.
Сидит на тюряге Алеша, обычный роSSии кацап."
02.02.2021
Сначала гебистская шпана отравили Навального , а сегодня упрятали за решётку , только за то , что посмел выжить!
Пуйло , в аду тебе место и не только за Навального , а за все преступления в мире , которые ты совершаешь , гадина плешивая !!
ВСЕХ РЕАЛЬНЫЙ - ОН УЖЭ УБИЛ .
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А ЭТО ШИРМА - - БУДЕРБРОДНАЯ !.
скоро оно- дневальный с денежными доллорами --- ЗАПОЕТ СКВОРЦОМ !
ВСЕ В ТЕАТРАЛЬНЫЙ БУФЕТ за БУДЕРБРОДАМИ !..
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ВТОРУЮ ЧАСТЬ ОБЪЯВЛЯТ ПО ПОЧТЕ РУКНЭТ !.
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АНАЛОГІЇ З НАДІЄЙ САВЧЕНКО І ІЇ "ВІДСИДКОЙ" МОЖНО ПРОВОДИТИ БУКВАЛЬНІ, але на відміну від неї навальний то не троянська кобила, а скоріш за все наступний ********** Мосоковії з ласки фсб
Гамлєт відкинеться і вб є дядьку Володьку в останьому акті )
Но санкции против х.йла вводить надо.
Любая пропаганда..во все времена... вбивала в умы пересичных, что плохие, мол, вне закона...
Но это брехня !
Орут громко, потому что шум мешает людям думать. Потому что , если подумать - УССР и рашкка и бацька по беспределу мало чем отличаются друг от друга...Разве что в УССР менты после 14-го побаиваются так наглеть...А беспредел в судах ?! оДин в один!
Если принять что Х = У, где Х - навальный, а У - Украина, то смело пишем формулу Навальный = Торнадо ( + сотни безымянных добровольцес , сидящих даже без предъявы обвинения) + РифмастерЯнаЮля + СёстрыНоздровские +Стерненко + Начальник Харькова + висяки по ИловайскуДебальцевоДАПуЛогвинову + Саакашвили с мешкомнаголове в Польшу + петивовывити бизнессотрудничество с врагом...И дофига ещё плюсов ..которые минусы..которые - знак равенства беспредела по обе стороны поребрика...А нам кричат навальный говно..навальный говно ! Даже , пусть навальный и говно , но то что с ним творят - говно в квадрате. И УССР понимает, что это - и про неё тоже.