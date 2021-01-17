Навального задержали в аэропорту Шереметьево (обновлено)
Российского оппозиционера Алексея Навального задержали сразу после прилета из Германии во время паспортного контроля в аэропорту Шереметьево.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прямую трансляцию на канале Навальный LIVE.
Основания по требованию оппозиционера правоохранители не назвали, адвоката с ним не пустили.
Известно, что задержание проводили сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Российской Федерации.
"17 января в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А. А. определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей", - цитирует ТАСС сообщение прес-службы УФСИН.
Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.
17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.
Самолет с Навальным сел в Шереметьево.
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Льоша Бутербот 😂
Мне Алексей Навальный внушает панический ужас как будущий лидер обезумевших толп.
Если толпы пойдут за Навального, страну в будущем, ожидает фашизм. И меня очень пугает эта волна, которая сейчас поднимается. Потому что она поднимается отнюдь не только против Путина. Она поднимается за недемократическое будущее России. Она поднимается за прошедший коммунизм или за будущий фашизм. И Навальный - один из потенциальных лидеров этой новой погибели
Просто многие думают, что после путена что-то изменится...
руцкий - это диагноз.
/Пётр Столыпин/
А от про того, хто дозволив зробити з Криму "небутерброт" чомусь ніхто (може я пропустив?) тут ні мур-мур.
А полковник від спецоперацій Максим Кривонос вже принаймні двічі заявляв, що ми могли оборонити Крим, якби бодай щось для цього зробили!
Подейкують, що неголеному колишньому комсомолістському вождику з райкому сам Обама переконливо доводив, що мир краще, ніж війна, блін, та й тодішній спікер держдуми Рашенрейху Наришкін переконливо радив не дьоргатись...
Мало того, наступник (теж за дивним збігом обставин колишній комсомолістський ватажок) того, хто здав Крим Окурку-Блідій Молі ще й дозволив нашим небутербродникам там, на "небутерброді" продовжувати заробляти криваві, в буквальному сенсі слова грошики.
Може варто б нам не тільки Навального згадувати з його, хай і паскудними, словами про Крим, а й про своїх "героїв" не забувати, бо ми цю свою помилку очевидно не відрефлексували, та й висновків з неї не зробили, тому й сидимо, як заповітав Порошенко у тому ж лайні, в яке він нас своїм мінським договорняком всадив.
в новёхонькой рассейскй фформе без опознавательных знаков и захват Крыма был бы сорван. Но Турчинов отказался. И за это будет отвечать, маланец.
в новёхонькой рассейскй фформе без опознавательных знаков и захват Крыма был бы сорван. Но Турчинов отказался. И за это будет отвечать, маланец.
Плохо работаете.
гори в аду, жевтоне!
Панове модератори! Я все розумію: свято - це чудово. Але то не привід, щоб не проводити дезінсекцію на форумі від скрєпних тарганів!
Наївність, доки в РФ центр Москва, там нічого не зміниться, навальний такий же путін лайт і більш інтелегентний
Поэтому мне не понятна позиция Навального. На что он надеялся. Что российский народ с рабской психологией его отобьет. Поэтому приезд Навального в РФ это подарок Путину, который или сразу убьет Навального или перед смертью будет долго его мучить, чтобы другим было не повадно.
В системе Навальный или нет - будет понятно по зомбоящику.