Навального задержали в аэропорту Шереметьево (обновлено)

Российского оппозиционера Алексея Навального задержали сразу после прилета из Германии во время паспортного контроля в аэропорту Шереметьево.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прямую трансляцию на канале Навальный LIVE.

Основания по требованию оппозиционера правоохранители не назвали, адвоката с ним не пустили.

Известно, что задержание проводили сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Российской Федерации.

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"17 января в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А. А. определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей", - цитирует ТАСС сообщение прес-службы УФСИН.

Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево.

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