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Навального задержали в аэропорту Шереметьево (обновлено)

Навального задержали в аэропорту Шереметьево (обновлено)

Российского оппозиционера Алексея Навального задержали сразу после прилета из Германии во время паспортного контроля в аэропорту Шереметьево.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прямую трансляцию на канале Навальный LIVE.

Основания по требованию оппозиционера правоохранители не назвали, адвоката с ним не пустили.

Известно, что задержание проводили сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Российской Федерации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Возвращение Навального в Москву: ОМОН оттеснил людей от входа в аэропорт и проводит жесткие задержания на улице. ВИДЕО

"17 января в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А. А. определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей", - цитирует ТАСС сообщение прес-службы УФСИН.

Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево.

Также читайте: Россия объявила оппозиционера Навального в федеральный розыск

Автор: 

задержание (6692) россия (96455) Шереметьево (25) Навальный Алексей (856)


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Топ комментарии
+125
Да и хрен с ним.... Крым не бутерброд....
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17.01.2021 20:06 Ответить
+83
да пусть !
да пусть !
половина пусть сидит, а другая - охраняет
это же исконно рассейское состояние, начиная с Ивана Грозного (он же Кровавый)

меньше Украиной заморачиваться будут
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17.01.2021 20:14 Ответить
+51
Операция "Приемник" продолжается. Крым Небутербродович опять в игре. С Настоящей оппозицией Кремль в игры не играет
Навального затримали в аеропорту Шереметьєво - Цензор.НЕТ 7815
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17.01.2021 20:20 Ответить
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Страница 5 из 5
P. S. И да-нароссия заканчивается там,где кацап получает в е*ло. Работает 100 процентно.
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18.01.2021 00:04 Ответить
Все никак не дойдет до многих, что в рашке нет и не было никакого президента. Там только цари в новой обёртке. Поэтому мирная смена власти невозможна в принципе, только "преемник", что является передачей власти по наследству. То есть это самодержавие, как при Грозном. Если этот процесс по какой-то причине срывается, происходит смутное время и "говорят, царь - не настоящий!". Рашка до сих пор в 16 веке по уровню развития общества. Смутное время - период в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 истории России с https://ru.wikipedia.org/wiki/1598_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1598 года по https://ru.wikipedia.org/wiki/1613_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 1613 год (существуют другие версии периодизации, доводящие хронологию Смуты до https://ru.wikipedia.org/wiki/1618_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1618 года ), ознаменованный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5 стихийными бедствиями , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 гражданской войной , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1609%E2%80%941618) русско-польской и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1610%E2%80%941617) русско-шведской войнами, тяжелейшим https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81 государственно-политическим и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81 социально-экономическим кризисом.
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17.01.2021 23:20 Ответить
Як казав АзіровКровосіс "***** він на"

Льоша Бутербот 😂
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17.01.2021 23:25 Ответить
Вот это мастер-класс по знанию московитской истории ! Респект.
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18.01.2021 05:31 Ответить
В. НОВОДВОРСКАЯ:
Мне Алексей Навальный внушает панический ужас как будущий лидер обезумевших толп.
Если толпы пойдут за Навального, страну в будущем, ожидает фашизм. И меня очень пугает эта волна, которая сейчас поднимается. Потому что она поднимается отнюдь не только против Путина. Она поднимается за недемократическое будущее России. Она поднимается за прошедший коммунизм или за будущий фашизм. И Навальный - один из потенциальных лидеров этой новой погибели
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17.01.2021 23:27 Ответить
У Навального крайне мало шансов стать президентом россии. Гораздо больше шансов стать сакральной жертвой на пороге краха путинского режима. Когда этот режим зашатается, никто уже не станет заморачиваться на какой-то там Новичок.
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17.01.2021 23:48 Ответить
Какая-то вялотекущая жертва растянутой сакральности.
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17.01.2021 23:53 Ответить
Что тут поделаешь. Многим хотелось бы чтоб побыстрей. Не в смысле, чтоб Навального...
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18.01.2021 00:10 Ответить
Тут вопрос - а нафига Новичок, если тому же Немцову была пуля? И как могли "ошибиться в дозировке" профессионалы? И почему они такие ошибки допустили, что их "вычислил" Навальный через информацию в открытом доступе? Херня это всё, красивая сказка. Путин правду сказал: "Хотели бы убить - убили". Нужен Лёша системе.
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18.01.2021 01:22 Ответить
Ага. И Скрипаля.
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18.01.2021 11:29 Ответить
А, тебе, что ********* жалко - чем быстрее Рашен ********* развалится, тем лучше для всех.
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18.01.2021 00:04 Ответить
Вообще не жалко...
Просто многие думают, что после путена что-то изменится...
руцкий - это диагноз.
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18.01.2021 00:06 Ответить
В России за десять лет меняется всё, а за двести лет ничего не меняется
/Пётр Столыпин/
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18.01.2021 00:22 Ответить
Цирк ФСБшников продолжает свои гастроли. Повели Навального бутербродами кормить
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17.01.2021 23:38 Ответить
уйло обхезался от ненависти и страха.
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17.01.2021 23:42 Ответить
уйло сидит с попкорном и лыбится.
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18.01.2021 01:36 Ответить
не может он лыбиться уже с его болячками. и поп корн при раке кишечника нельзя.
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18.01.2021 08:04 Ответить
уйло -это ты, а Тупин- *****!
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18.01.2021 09:39 Ответить
Не гоните на Навального, ТВАРИ ПАЛЬЦЕМСДЕЛАННЫЕ - он боретмся с Х#ЙЛОМ, а значит его надо в этом поддерживать.
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17.01.2021 23:46 Ответить
Все кто боролся и представлял опасность уже получили свою пулю. Кто под Кремлём, кто в подъезде, кто чайку попил особого. А тут прям в рубашке рождённый. Целое КГБ за ним бегает, а убрать не могут.
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18.01.2021 01:24 Ответить
Он неуловимый Джо.
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18.01.2021 08:39 Ответить
Посмотрите на его загар, на холёное лицо - вот как он "борется".
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18.01.2021 01:38 Ответить
Ну ты бы на его месте боролся в рубище и обосраных штанах.
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18.01.2021 11:31 Ответить
Я не гебня рашистская, потому его место мне не интересно.
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18.01.2021 12:59 Ответить
Ну про "небутерброт" Навальному разів з двісті тут нагадали і справедливо.

А от про того, хто дозволив зробити з Криму "небутерброт" чомусь ніхто (може я пропустив?) тут ні мур-мур.

А полковник від спецоперацій Максим Кривонос вже принаймні двічі заявляв, що ми могли оборонити Крим, якби бодай щось для цього зробили!
Подейкують, що неголеному колишньому комсомолістському вождику з райкому сам Обама переконливо доводив, що мир краще, ніж війна, блін, та й тодішній спікер держдуми Рашенрейху Наришкін переконливо радив не дьоргатись...

Мало того, наступник (теж за дивним збігом обставин колишній комсомолістський ватажок) того, хто здав Крим Окурку-Блідій Молі ще й дозволив нашим небутербродникам там, на "небутерброді" продовжувати заробляти криваві, в буквальному сенсі слова грошики.

Може варто б нам не тільки Навального згадувати з його, хай і паскудними, словами про Крим, а й про своїх "героїв" не забувати, бо ми цю свою помилку очевидно не відрефлексували, та й висновків з неї не зробили, тому й сидимо, як заповітав Порошенко у тому ж лайні, в яке він нас своїм мінським договорняком всадив.
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17.01.2021 23:52 Ответить
Зелебобик! Давай перекрывать трассы иди!
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18.01.2021 08:35 Ответить
Ватный длбб, а чем тебе не нравятся минские угоды ,понятно ,что они не идеальны, но ты ,баран винторогий,должен вспомнить то время, когда татаромордовская орда ломилась напролом не считаясь с потерями. Рассуждатель хренов ретроспективный...
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18.01.2021 09:37 Ответить
Эта методичка давно протухла, зайди в контору тебе товарищ майор свежую выдаст
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18.01.2021 09:57 Ответить
надо посадить всех, кто в 2014 не дал Саше Молчану пойти защищать Крым от зелёных человечков.
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18.01.2021 10:52 Ответить
Что же он делает то, ему же снова напхают Новичка полные трусы.
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17.01.2021 23:53 Ответить
У нег договор с окурком.
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18.01.2021 08:38 Ответить
Хейтить Лёху политически неверно. ОН - ЕДИНСТВЕННЫЙ кто противостоит Упырю - экзистенциальному врагу большинства украинцев. При этом он - ЧАСТНОЕ ЛИЦО. Многие помнят СЛОВА про "небутерброд". Но никто не хочет вспомнить про ДЕЛА - ТЫСЯЧ ВООРУЖЁННЫХ КРЕПКИХ ЗДОРОВЫХ МУЖИКОВ - военнослужащих ВСУ в Крыму. Которые без единого выстрела сдали свои в\ч, оружие, честь, совесть, Украину, Присягу. А виноват в этом кто ? Лёха, конечно, а не эти шкурники и трусы. А если бы они помнили о Присяге и Уставе и что положено делать при нападении каких-то чертей на в\ч - то не было бы этого кровавого и тоскливого хххххца, которому конца и края не видно. "Приказа не было..."(с) Ню , ню ... Кто так считает - пусть потом это скажет своим детям - сиротам, когда на его глазах бандюган зарежет его жену - приказа же не было, ага.
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18.01.2021 00:46 Ответить
С местными крымскими СБУшниками всё понятно, но Турчинову предлагали перебросить в Крым из Киева спенцаз под командованием генерала Радецкого - они бы не дали всё захватить шито-крыто, они привезли бы парочку "языков" с рассеским выгаваром,
в новёхонькой рассейскй фформе без опознавательных знаков и захват Крыма был бы сорван. Но Турчинов отказался. И за это будет отвечать, маланец.
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18.01.2021 01:46 Ответить
Ольгинец. Тема про Навального и его арест! Упагойся...
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18.01.2021 08:33 Ответить
С местными крымскими СБУшниками всё понятно, но Турчинову предлагали перебросить в Крым из Киева спенцаз под командованием генерала Радецкого - они бы не дали всё захватить шито-крыто, они привезли бы парочку "языков" с рассеским выгаваром,
в новёхонькой рассейскй фформе без опознавательных знаков и захват Крыма был бы сорван. Но Турчинов отказался. И за это будет отвечать, маланец.
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18.01.2021 13:01 Ответить
нахера ты копипастишь одно и то же сообщение, сраный зелебот? Ты же однозначно палишься, и ни одно сообщение после копипасты восприниматься всерьёз не будет.
Плохо работаете.
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18.01.2021 15:22 Ответить
А его отправили в спам, пришлось повторить.
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18.01.2021 17:14 Ответить
Твари рашистские ,вон из Украины!
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18.01.2021 09:29 Ответить
протокол заседания СНБО по Крыму от 2014-го сам нагуглишь, лапоть мухосранский?
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18.01.2021 10:53 Ответить
Извините - нет. Битый аргумент. ОНИ обязаны были отогнать вооружённых чертей -от ворот своих в\ч. Это следует напрямую из присяги и устава .Если бы ТОГДА этих щщявликов с калашами и в модных очочках шуганули бы пулемётами - НИЧЕГО БЫ НЕ БЫЛО. Упырь бы отполз стопудово. Упырь ВСЕГДА сначала берёт на слабо. А если бы тогда всего - то те мужики в форме ВСУ в Крыму не оказались бы шкурами и трусами - НИЧЕГО БЫ НЕ БЫЛО, ни аннексии, ни войны в Донбассе, ни десятков тысяч убитых , раненых, калек-инвалидов,, сотен тысяч беженцев, сирот, вдов, разорения, разрушения , уничтожения промышленности , десятков миллиардов баксов убытков и всего этого пестеса , которому не видать конца. При этом служба в ВСУ тогда была ДОБРОВОЛЬНОЙ ! Ссышь воевать, стрелять во врага, самому быть убитым (это нормально) - НЕ ИДИ В АРМИЮ. Иди вкалывай в поле , на ферме, на стройке, на заводе до кровавых мозолей за копейки, пахать на чванливых панов, пробуй замутить своё дело и пр - пока от голода даже в современной Украине здоровый мужик с руками никто не умер. Но будешь выглядеть как мужик и казак , а не как жалкое ссыкло и предатель, которого и Присягу Украине и украинскому народу никто с ножом у горла не заставлял давать
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18.01.2021 16:53 Ответить
Писец бутерброду.
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18.01.2021 01:03 Ответить
Системе нужен "поп гапон", в данном случае Алексей. Тот, кто выведет людей поорать "мы здесь власть", а в понедельник люди пойдут на свои рабочие места. Ничего с ним не случится. Не переживайте, дозу яда ему по-видимому рассчитали очень даже скурпулёзно.
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18.01.2021 01:26 Ответить
А мог бы прятаться в Литве, как Тихановская.
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18.01.2021 01:28 Ответить
Навального затримали в аеропорту Шереметьєво - Цензор.НЕТ 4812
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18.01.2021 01:30 Ответить
Навального затримали в аеропорту Шереметьєво - Цензор.НЕТ 1084
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18.01.2021 01:32 Ответить
тоже захотел увидеть ясные глаза, полные мира и любви-у соседей по камере
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18.01.2021 06:58 Ответить
Навального затримали в аеропорту Шереметьєво - Цензор.НЕТ 5644
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18.01.2021 01:34 Ответить
Вот горе то какое для Украины
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18.01.2021 05:42 Ответить
такая же скре-поносная гнида как и ***** и нам от его отравления и ареста -- ни холодно ни жарко --- МАКАРЕВИЧ шел в первой шеренге по москве обернувшись в наш прапор в 14 году --- это был поступок
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18.01.2021 06:48 Ответить
Навальный настоящий герой нашего времени. Я хотела бы дружбы с Россией, в которой он был бы президентом.
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18.01.2021 06:53 Ответить
"крым не бутерброд"
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18.01.2021 07:33 Ответить
Да и Навальный не дурак.
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18.01.2021 07:51 Ответить
Дружи себе под одеялом тихенько-тихенько, а настоящие украинцы посылаютнах росисю вместе с Подвальным и желают ей полного краха и тотальной нищеты, падлы...
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18.01.2021 09:26 Ответить
Ты со своим убийцей тоже будешь дружить, после того как он тебя ограбит и убьет?
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18.01.2021 13:55 Ответить
Уже был один такой ,,друг" Б. Ельцин .Загнал нас тогда в снг в то время как страны Балтии сразу отказались от этого эрзаца ссср и ввели визовый режим с рашкой
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18.01.2021 14:32 Ответить
ох и понабежало сюда кремлеботов со своей дружбой
гори в аду, жевтоне!
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18.01.2021 15:24 Ответить
Скрєпами знову засмерділо.
Панове модератори! Я все розумію: свято - це чудово. Але то не привід, щоб не проводити дезінсекцію на форумі від скрєпних тарганів!
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18.01.2021 16:02 Ответить
Ты свои портянки сначала понюхай.
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19.01.2021 06:38 Ответить
Самовбийся, бєшена ватко . Світ чистішим стане .
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19.01.2021 09:27 Ответить
Если, вдруг, Россия начнет "вставать с колен" по руководством Навального, - мало никому не покажется. Он из категории "буйных", вожак , за которым пойдут такие же буйные. Он унизил Путина и его основу - всякого рода тайные ведомства, привыкшие все делать исподтишка. Тек, кто любит идти в открытую, напролом, безо всяких этих многоходовочек, устали от этого дерганья и хотят решить все разом. Среди них и буйные головы из среды военных.
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18.01.2021 07:34 Ответить

Наївність, доки в РФ центр Москва, там нічого не зміниться, навальний такий же путін лайт і більш інтелегентний
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18.01.2021 13:50 Ответить
Я думаю Навальный для россиян такая же блесна которую надо заглотить с крючком, как для украинцев была Гадя Савченко. Из которой сделали Героиню, дали ей Героя Украины, и даже не вспомнили, что она участвовала в Антимайданах, что в "плен" она попала по своей воле, что голод, который она объявляла на пол-года был фейковый, что она была человеком Медведчука-кума Путина, и работницей программы секс по телефону.
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18.01.2021 08:33 Ответить
Трудно представить ситуацию, когда например в годы Второй мировой войны в фашистскую Германию добровольно поехал бы сдаваться бы кто-то первых коммунистов СССР, например Молотов. Какая была бы от этого поступка польза, никакой.
Поэтому мне не понятна позиция Навального. На что он надеялся. Что российский народ с рабской психологией его отобьет. Поэтому приезд Навального в РФ это подарок Путину, который или сразу убьет Навального или перед смертью будет долго его мучить, чтобы другим было не повадно.
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18.01.2021 08:51 Ответить
НІ, просто готовлять план В чи С на царя Московії, такий собі інтелегентний putin - light, а як що навальний відсидить то це йому політичної ваги додасть і буде він як Мандела який вийшов з тюряги одразу на царювання всією Расєєю )
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18.01.2021 13:47 Ответить
Лайкнул статье *нихто пЯтрофич*- редкостная тварь пригожинская...
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18.01.2021 09:20 Ответить
кацапы как всегда готовы сменить одно хйло на другое скрепные забавы лишнехромосомцев
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18.01.2021 09:26 Ответить
Да и хрен с ним
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18.01.2021 10:07 Ответить
Та насрать на этого Навального, он такой же имперец как и ...уйло
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18.01.2021 11:18 Ответить
Чё вы треплетесь бестолку?
В системе Навальный или нет - будет понятно по зомбоящику.
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18.01.2021 11:33 Ответить
Питання : ЯКА РІЗНИЦЯ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ХТО ПРИЙДЕ ДО ВЛАДИ В МОСКОВІЇ - НАВАЛЬНИЙ, ПРОВАЛЬНИЙ, ПЕРДУНІН ЧИ ІВАНОВ З СІДОРОВИМ, МОСКОВІЯ ВСЕ ОДНО ЗАЛИШИТЬСЯ ІМПЕРСЬКОЮ КРАЇНОЮ З КРИМНАШЕМ І ПОСТІЙНОЮ ВІЙНОЮ З СУСІДАМИ І ТАКОЮ ВОНА БУДЕ ДОКИ НЕ РОЗВАЛИТЬСЯ НА НЕЗАЛЕЖНІ ВІД МОСКВИ КРАЇНИ І РЕСПУБЛІКИ
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18.01.2021 13:43 Ответить
ПУТИН ТЕРРОРИСТ И УБИЙЦА, А НАВАЛЬНЫЙ ПОКА НАМ НИЧЕГО ПЛОХОГО НЕ СДЕЛАЛ.
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18.01.2021 18:39 Ответить
Ура, товарисчи! Так йому і треба.
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18.01.2021 19:37 Ответить
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