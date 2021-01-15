Россиянам запретили встречать Навального в аэропорту

Прокуратура Москвы заявляет о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" 17 января. В этот день туда собирается прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио свобода".

Согласно сообщению прокуратуры, в интернете публикуются призывы к проведению "публичного массового мероприятия". О каком именно мероприятии идёт речь – не уточняется.

Прокуратура заявляет, что отправила предостережения 15 людям, призывающим к участию в публичном мероприятии в аэропорту. В сообщении ведомства указывается, что организация и участие в несогласованных публичных мероприятиях считаются российским законодательством незаконными. Кому выданы предостережения — неизвестно.

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Пресс-служба "Внуково" заявила, что на территории комплекса сейчас не могут проводиться массовые мероприятия.

В соцсетях о желании встретить Навального в аэропорту заявили почти две тысячи его сторонников.

Кроме сторонников Навального, собраться в аэропорту планируют активисты организации под названием "Гвардии Захара Прилепина", названной в честь убивавшего украинцев на Донбассе террориста Прилепина. Эти люди называют себя "постоянным ополчением" России и "передовым отрядом" партии "За правду". Они хотят вручить Навальному письменное предупреждение о недопустимости "попыток подрыва конституционного строя".

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В то же время в аэропорту должны собраться активисты прокремлёвского движения SERB. Двое предполагаемых участников движения в 2017 году облили Навального зелёнкой, после чего он заявил, что чуть было не лишился зрения. Лидер организации Гоша Тарасевич (Игорь Бекетов) пообещал, что на встречу они придут с зелёнкой и тортами.

Кроме того, сбор людей на встречу Навального анонсировался неизвестными в социальных сетях, сообщил в твиттере сам политик.