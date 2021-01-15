Россиянам запретили встречать Навального в аэропорту
Прокуратура Москвы заявляет о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" 17 января. В этот день туда собирается прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио свобода".
Согласно сообщению прокуратуры, в интернете публикуются призывы к проведению "публичного массового мероприятия". О каком именно мероприятии идёт речь – не уточняется.
Прокуратура заявляет, что отправила предостережения 15 людям, призывающим к участию в публичном мероприятии в аэропорту. В сообщении ведомства указывается, что организация и участие в несогласованных публичных мероприятиях считаются российским законодательством незаконными. Кому выданы предостережения — неизвестно.
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Пресс-служба "Внуково" заявила, что на территории комплекса сейчас не могут проводиться массовые мероприятия.
В соцсетях о желании встретить Навального в аэропорту заявили почти две тысячи его сторонников.
Кроме сторонников Навального, собраться в аэропорту планируют активисты организации под названием "Гвардии Захара Прилепина", названной в честь убивавшего украинцев на Донбассе террориста Прилепина. Эти люди называют себя "постоянным ополчением" России и "передовым отрядом" партии "За правду". Они хотят вручить Навальному письменное предупреждение о недопустимости "попыток подрыва конституционного строя".
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В то же время в аэропорту должны собраться активисты прокремлёвского движения SERB. Двое предполагаемых участников движения в 2017 году облили Навального зелёнкой, после чего он заявил, что чуть было не лишился зрения. Лидер организации Гоша Тарасевич (Игорь Бекетов) пообещал, что на встречу они придут с зелёнкой и тортами.
Кроме того, сбор людей на встречу Навального анонсировался неизвестными в социальных сетях, сообщил в твиттере сам политик.
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эта бальшой кусок г.вна
и где б не вылезло г.вно
встречать яго- запрещено
У тебя слишком много теорий заговора в организме скопилось, избавься хотя бы от половины, полегчает.
Судя по всему, в рашке будет новый придворный оппозиционер!
Или надо действующего немного в пыли повалять, что бы выглядел натурально!
Наверняка на всех въездах на дорогу к аэропорту будут стоять посты и тормозить всех подряд выясняя цель поездки в эту сторону, с проверкой билетов у называющихся улетающими и со списками всех пассажиров ближайших рейсов, для сверки с теми, кто будет заявлять, что едет встречать прилетающих родственников и т.п. Причем, если не окажется билетов или не смогут назвать кого едут встречать, то тут же будут винтить и в автозаки ...
А вот то, что не столько СВИФТ, сколько личные огромные материально-финансовые яйца тех, кто не знают имени берлинского пациента, зажаты в кулаке у хозяев ФРС, это да, это напрягает если не всех, то многих из придворных императора.
Да, и не секрет: вся илитка хранит свои бабки, баб и отпрысков в Лондонах и прочих Барселонах.
https://zavtra.ru/events/el_vire_nabiullinoj_nashli_zamenu
**... и баста
Пусть служит Леха навальный.
Вон, ниже добрый человек напомнил высказывание Навального, что Крым - это не бутерброд, чтобы его возвращать:
https://www.mk.ru/politics/2014/10/15/navalnyy-ne-otdam-krym-ukraine-kogda-stanu-prezidentom.html
Следуя логике самого Навального если он возвращается то он - бутерброд с колбасой
https://www.mk.ru/politics/2014/10/15/navalnyy-ne-otdam-krym-ukraine-kogda-stanu-prezidentom.html
Вот не понимаю я, зачем censor печатает новости о Навальном: censor разделяет позицию Навального по Крыму как "бутерброду"?