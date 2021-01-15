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Новини
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Росіянам заборонили зустрічати Навального в аеропорту

Росіянам заборонили зустрічати Навального в аеропорту

Прокуратура Москви заявляє про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" 17 січня. У цей день туди збирається прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо свобода".

Згідно з повідомленням прокуратури, в інтернеті публікуються заклики до проведення "публічного масового заходу". Про який саме захід йдеться - не уточнюється.

Прокуратура заявляє, що відправила застереження 15 людям, які закликають до участі в публічному заході в аеропорту. У повідомленні відомства зазначається, що організація і участь в неузгоджених публічних заходах вважаються російським законодавством незаконними. Кому видано застереження - невідомо.

Пресслужба "Внуково" заявила, що на території комплексу зараз не можуть проводитися масові заходи.

Читайте також: Росія оголосила опозиціонера Навального у федеральний розшук

У соцмережах про бажання зустріти Навального в аеропорту заявили майже дві тисячі його прихильників.

Крім прихильників Навального, зібратися в аеропорту планують активісти організації під назвою "Гвардії Захара Прилєпіна", названої на честь терориста Прилєпіна, який убивав українців на Донбасі. Ці особи називають себе "постійним військом" Росії і "передовим загоном" партії "За правду". Вони хочуть вручити Навальному письмове попередження про неприпустимість "спроб підриву конституційного ладу".

Водночас в аеропорту мають зібратися активісти прокремлівського руху SERB. Двоє ймовірних учасників руху в 2017 році облили Навального зеленкою, після чого він заявив, що мало не позбувся зору. Лідер організації Гоша Тарасевич (Ігор Бекетов) пообіцяв, що на зустріч вони прийдуть із зеленкою і тортами.

Крім того, збір людей на зустріч Навального анонсувався невідомими в соціальних мережах, повідомив у твіттері сам політик.

Автор: 

росія (66431) Навальний Олексій (613)


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Топ коментарі
+14
Россиянам запретили встречать Навального в аэропорту - Цензор.НЕТ 9085
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15.01.2021 22:50 Відповісти
+13
Многие говорят - почему ***** не готовит преемника. Вот только сейчас подумал, не кидайтесь сразу тапками, - да вот же он. КГБ мастера на такие спектакли - создавать ручную оппозицию, которую якобы ненавидит царь. Вспомните Дурова с его Телеграммом, который искусственно позиционировали как единственный неподкупный ни ЦРУ, ни ФСБ - чтобы вся оппозиция на него перешла. Здесь то же самое - Навальный заявляет, что его стремилось убить государство (!) и... возвращается в него. Да это же просто постановка!
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15.01.2021 23:09 Відповісти
+10
Россиянам запретили встречать Навального в аэропорту - Цензор.НЕТ 2656
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15.01.2021 22:56 Відповісти
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В С Є у Внуково - молодой вошдь встрічать!..
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15.01.2021 22:44 Відповісти
На браневичке
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15.01.2021 22:50 Відповісти
Навальный возвращается в РФ 17 января, и в США намечено вооруженное восстание 17 января. Совпадение?...
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15.01.2021 22:45 Відповісти
восстание сектаново Q шоле?
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15.01.2021 22:52 Відповісти
якщо не буде імпічменту трампу,то будуть бескінечні бунти,як у Франції жовтих камізельок.
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15.01.2021 23:00 Відповісти
Россиянам запретили встречать Навального в аэропорту

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Россиянам запретили встречать Навального в аэропорту - Цензор.НЕТ 1012
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15.01.2021 23:02 Відповісти
Как бы *********** этого не хотелось,в США никакой революции не будет
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15.01.2021 23:34 Відповісти
територія бєспрєдєла.але це абсолютно не заважає будівництву сєвєрного потока-2.значить бєспрєдєл в законі -це нормально?
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15.01.2021 22:46 Відповісти
Ибо нек, рабы должны сидеть по домам
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15.01.2021 22:49 Відповісти
Россиянам запретили встречать Навального в аэропорту - Цензор.НЕТ 9085
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15.01.2021 22:50 Відповісти
Это что бы свидетелей не было, когда его в аэропорту будут арестовывать.
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15.01.2021 22:51 Відповісти
свидетелей в самолете полно будет
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15.01.2021 22:52 Відповісти
Может сразу самалйот сбіть в воздухє так надьйожнєє? У кацапов и опит есть нємалєнькій-сваи и чужіє гражданскіє самальйоти сбівать.
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15.01.2021 23:06 Відповісти
Каждый не ниже майора.
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16.01.2021 00:05 Відповісти
Майоры сядут в самолет, а Лёха не явится на этот рейс и все майоры только даром бабки налогоплательщиков прокатают
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16.01.2021 10:02 Відповісти
Прокуратура Москвы заявляет о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" 17 января.Источник: https://censor.net/ru/n3242143 -------------------------------------раша ше щось пре проти демократії в США.люди не мають права зустріти іншу людину.
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15.01.2021 22:57 Відповісти
Выйдут пара-тройка "диссидентов" с тетрадным листом " Я - Навальный", которых развезут по РОВД. И на этом - все. Наблюдаем.
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15.01.2021 22:54 Відповісти
Россиянам запретили встречать Навального в аэропорту - Цензор.НЕТ 2656
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15.01.2021 22:56 Відповісти
Зато царь разрешил холопам валежник собирать!
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15.01.2021 22:57 Відповісти
летит за новым дознячком от пуцина..
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15.01.2021 23:02 Відповісти
расея эта не страна
эта бальшой кусок г.вна
и где б не вылезло г.вно
встречать яго- запрещено
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15.01.2021 23:04 Відповісти
Ведь бить же будут! (скорее всего ногами) Тут и так подставились, не уследили как его траванули - а если ещё и убьют, от избытка народного уважения - совсем неудобно перед партнёрами будет!
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15.01.2021 23:08 Відповісти
Многие говорят - почему ***** не готовит преемника. Вот только сейчас подумал, не кидайтесь сразу тапками, - да вот же он. КГБ мастера на такие спектакли - создавать ручную оппозицию, которую якобы ненавидит царь. Вспомните Дурова с его Телеграммом, который искусственно позиционировали как единственный неподкупный ни ЦРУ, ни ФСБ - чтобы вся оппозиция на него перешла. Здесь то же самое - Навальный заявляет, что его стремилось убить государство (!) и... возвращается в него. Да это же просто постановка!
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15.01.2021 23:09 Відповісти
А ещё Саакашвили - " личный "враг"" Путина.
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16.01.2021 06:10 Відповісти
Его фэсы курируют. Но так есть еще груши и прочие виды млекопитающих тварей, которых принято называть кремлевскими башнями. Траванули взаправду, просто драка кланов. Сейчас она вошла в острую фазу. Видать с пуйлом уже все совсем плохо, списали по ходу старика пу. Дальше будет интереснее. Запасайтесь попкорном. Запрет кстати больше похож на приглашение))
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16.01.2021 10:01 Відповісти
https://www.dw.com/ru/v-mid-rf-zajavili-o-postanovke-otravlenija-navalnogo/a-55059158 В МИД РФ заявили о "постановке" отравления Навального

У тебя слишком много теорий заговора в организме скопилось, избавься хотя бы от половины, полегчает.
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16.01.2021 10:28 Відповісти
Приятно читать , спасибо ! Засилье троллей- порохоботов на форуме заставило многих уйти ....Болото .
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16.01.2021 13:17 Відповісти
Наверное будут большие перемены!
Судя по всему, в рашке будет новый придворный оппозиционер!
Или надо действующего немного в пыли повалять, что бы выглядел натурально!
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15.01.2021 23:10 Відповісти
А дышать своим холопам власти паРаши ещё не запретили?
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15.01.2021 23:10 Відповісти
Получается что Куйло отменил спецоперацию "приемник" !?.. или это опять его дебильная двухходовочка которой он хочет всех переиграть !?
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15.01.2021 23:11 Відповісти
Приёмник ВЭФ или Селга ?
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15.01.2021 23:16 Відповісти
да куй поймешь че они там мутят.. скоро все узнаем..
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15.01.2021 23:45 Відповісти
Taм башни Кремля воюют друг против друга. Иногда только из-под ковра кости вылетают.
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15.01.2021 23:54 Відповісти
Одни макаки хотят встретить другого макаку. Третьи буряты не разрешают макакам встретить другого макаку. Да и хер на них, скотов.
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15.01.2021 23:11 Відповісти
Наоборот - это было приглашение ысем встретить его.
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16.01.2021 06:12 Відповісти
А кто это ?
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15.01.2021 23:16 Відповісти
пихуй
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15.01.2021 23:27 Відповісти
Хто такий Навальний? Один з сортів паРАШного гівна?
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15.01.2021 23:30 Відповісти
Да у них перед блогером-берлинским пациентом, просто какой-то животный страх.
Наверняка на всех въездах на дорогу к аэропорту будут стоять посты и тормозить всех подряд выясняя цель поездки в эту сторону, с проверкой билетов у называющихся улетающими и со списками всех пассажиров ближайших рейсов, для сверки с теми, кто будет заявлять, что едет встречать прилетающих родственников и т.п. Причем, если не окажется билетов или не смогут назвать кого едут встречать, то тут же будут винтить и в автозаки ...
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15.01.2021 23:32 Відповісти
Хозяева ФРС и СВИФТа, держат в руках кнопочку, по которой могут легко скинуть эту недоимперию в хаос. По удивительному совпадению, эти же хозяева владеют и блогером.
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15.01.2021 23:41 Відповісти
Каким образом они владеют блогером? Какая у них кнопочка от него?
А вот то, что не столько СВИФТ, сколько личные огромные материально-финансовые яйца тех, кто не знают имени берлинского пациента, зажаты в кулаке у хозяев ФРС, это да, это напрягает если не всех, то многих из придворных императора.
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16.01.2021 09:25 Відповісти
Что значит "где кнопочка" ? Зарежут, и всё, если решит соскочить. Как мэра Гданьска зарезали.
Да, и не секрет: вся илитка хранит свои бабки, баб и отпрысков в Лондонах и прочих Барселонах.
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16.01.2021 09:31 Відповісти
С чего он может решить соскочить? Он какое-то ответственное лицо, у него есть власть, он что-то решает в государстве?
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16.01.2021 09:55 Відповісти
Он агент. Агент на задании: стать "Макроном". То есть говорящей головой Ротшильдов, в кресле российского президента. Ротшильды уже меняют главу Центробанка (Набиуллину) на своего человека: Скоробогатову.

https://zavtra.ru/events/el_vire_nabiullinoj_nashli_zamenu
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16.01.2021 10:02 Відповісти
Ойойойёйёйёйой! Что теперь делать-то, господи!? Ведь там где Ротшильды рулят, там ведь народу так хреново живётся, что прям неприведигосподи!
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16.01.2021 13:40 Відповісти
Вы в РФ или в Украине в 90-е жили ? Рубль тогда рухнул в 100 (сто) раз. Инфляция 30% в месяц. Инженеры и учёные торговали "сникерсами". Вот вам власть Ротшильдов. После них остаётся только ограбленная, выжженная земля.
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16.01.2021 13:44 Відповісти
Я даже при Никите Сергеевиче успел несколько лет пожить, так что, как говорится - не учи отца ** ... и баста
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16.01.2021 15:31 Відповісти
кацапы потомственные рабы.
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16.01.2021 00:00 Відповісти
Не перший раз вони там,Общее количество казаков, воевавших на стороне Третьего Рейха в 1941-1945 годах, достигало ста тысяч. Эти «борцы за отечество» сражались вместе с гитлеровцами против Красной Армии до последних дней войны.
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16.01.2021 01:13 Відповісти
Росіянам заборонили зустрічати Навального в аеропорту - Цензор.НЕТ 6061
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16.01.2021 00:54 Відповісти
А потом кацапня будет орать про крах демократии в шататах, свободу слова и тд... Лицемерные шакалы
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16.01.2021 02:00 Відповісти
Или Навальный офигеть какой смелый, или таки ему нечего бояться.
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16.01.2021 02:26 Відповісти
Или у него нет выхода: не хочет повторить судьбу мэра Гданьска.
Пусть служит Леха навальный.
Вон, ниже добрый человек напомнил высказывание Навального, что Крым - это не бутерброд, чтобы его возвращать:
https://www.mk.ru/politics/2014/10/15/navalnyy-ne-otdam-krym-ukraine-kogda-stanu-prezidentom.html
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16.01.2021 07:49 Відповісти
После зачистки внутренней оппозиции продвижение преемника идёт полным ходом уже в среде западного общества, внедрение агента путём недоотравления это лёгкий вариант, были в истории и отсидки реальных сроков, и ампутирование конечностей, фсбешный цирк с трусами и никто не заметил фактического присоединения Беларуси и Армении, и когда придет время западный мир даст согласие посадить на трон этого нового недотравленого кгбиста, его с ликованием примут и в россии, но это будет «те же грабли, по тому же месту», ничего не меняется на россии
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16.01.2021 04:32 Відповісти
Одно непонятно - как в его крови нашли Новичка? А вдруг бы по- настоящему отравили? Или просто дали взятку кому-то в Шарите чтобы анализы подменили? Так вроде неподкупные там? А если можно взятку дать для этого, то можно и дать взятку например чтобы добить Кернеса.
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16.01.2021 06:19 Відповісти
СДЕЛАТЬ ВСТРЕЧУ ОНЛАЙН И ПОКАЗАТЬ КОЛЛИЧЕСТВО ЕЁ СМОТРЯЩИХ !!!
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16.01.2021 04:42 Відповісти
скорее всего и борт перенаправят. куда нибудь в Калугу
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16.01.2021 05:17 Відповісти
Из Берлина полетит двойник, а оригинал откуда-нибудь из Парижа или из Лондона
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16.01.2021 09:49 Відповісти
Я тоже такого мнения, что аеропорт закроют, по тех неисправности, а самолет сядет где-то в домодедово-ваивалино. Подвальньій коньюктурщик и лидер с него никакой, а теперь, вижу, что валенок, полнейший.
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16.01.2021 16:46 Відповісти
Пиарят нового фюрера.
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16.01.2021 06:04 Відповісти
На вопрос, не вернет ли Навальный Крым Украине, если все-таки станет президентом, он ответил : "Крым - это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?"
Следуя логике самого Навального если он возвращается то он - бутерброд с колбасой
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16.01.2021 06:13 Відповісти
А я и забыла это высказывание сего российского блохера, а ведь Вы правы, Навальный действительно так сказал:
https://www.mk.ru/politics/2014/10/15/navalnyy-ne-otdam-krym-ukraine-kogda-stanu-prezidentom.html

Вот не понимаю я, зачем censor печатает новости о Навальном: censor разделяет позицию Навального по Крыму как "бутерброду"?
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16.01.2021 07:47 Відповісти
Серпінтарій в дії, або будні Московського улуса.
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16.01.2021 08:47 Відповісти
Та ну їх всіх кобилі в тріщину!
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16.01.2021 09:07 Відповісти
Че то мне это все напоминает одну особу, Надя Савенко вроде ее звали....
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16.01.2021 09:26 Відповісти
*Савченко
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16.01.2021 09:28 Відповісти
скрепные рептилоиды захватили федерашку
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16.01.2021 09:28 Відповісти
 
 