Росіянам заборонили зустрічати Навального в аеропорту
Прокуратура Москви заявляє про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" 17 січня. У цей день туди збирається прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо свобода".
Згідно з повідомленням прокуратури, в інтернеті публікуються заклики до проведення "публічного масового заходу". Про який саме захід йдеться - не уточнюється.
Прокуратура заявляє, що відправила застереження 15 людям, які закликають до участі в публічному заході в аеропорту. У повідомленні відомства зазначається, що організація і участь в неузгоджених публічних заходах вважаються російським законодавством незаконними. Кому видано застереження - невідомо.
Пресслужба "Внуково" заявила, що на території комплексу зараз не можуть проводитися масові заходи.
У соцмережах про бажання зустріти Навального в аеропорту заявили майже дві тисячі його прихильників.
Крім прихильників Навального, зібратися в аеропорту планують активісти організації під назвою "Гвардії Захара Прилєпіна", названої на честь терориста Прилєпіна, який убивав українців на Донбасі. Ці особи називають себе "постійним військом" Росії і "передовим загоном" партії "За правду". Вони хочуть вручити Навальному письмове попередження про неприпустимість "спроб підриву конституційного ладу".
Водночас в аеропорту мають зібратися активісти прокремлівського руху SERB. Двоє ймовірних учасників руху в 2017 році облили Навального зеленкою, після чого він заявив, що мало не позбувся зору. Лідер організації Гоша Тарасевич (Ігор Бекетов) пообіцяв, що на зустріч вони прийдуть із зеленкою і тортами.
Крім того, збір людей на зустріч Навального анонсувався невідомими в соціальних мережах, повідомив у твіттері сам політик.
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эта бальшой кусок г.вна
и где б не вылезло г.вно
встречать яго- запрещено
У тебя слишком много теорий заговора в организме скопилось, избавься хотя бы от половины, полегчает.
Судя по всему, в рашке будет новый придворный оппозиционер!
Или надо действующего немного в пыли повалять, что бы выглядел натурально!
Наверняка на всех въездах на дорогу к аэропорту будут стоять посты и тормозить всех подряд выясняя цель поездки в эту сторону, с проверкой билетов у называющихся улетающими и со списками всех пассажиров ближайших рейсов, для сверки с теми, кто будет заявлять, что едет встречать прилетающих родственников и т.п. Причем, если не окажется билетов или не смогут назвать кого едут встречать, то тут же будут винтить и в автозаки ...
А вот то, что не столько СВИФТ, сколько личные огромные материально-финансовые яйца тех, кто не знают имени берлинского пациента, зажаты в кулаке у хозяев ФРС, это да, это напрягает если не всех, то многих из придворных императора.
Да, и не секрет: вся илитка хранит свои бабки, баб и отпрысков в Лондонах и прочих Барселонах.
https://zavtra.ru/events/el_vire_nabiullinoj_nashli_zamenu
**... и баста
Пусть служит Леха навальный.
Вон, ниже добрый человек напомнил высказывание Навального, что Крым - это не бутерброд, чтобы его возвращать:
https://www.mk.ru/politics/2014/10/15/navalnyy-ne-otdam-krym-ukraine-kogda-stanu-prezidentom.html
Следуя логике самого Навального если он возвращается то он - бутерброд с колбасой
https://www.mk.ru/politics/2014/10/15/navalnyy-ne-otdam-krym-ukraine-kogda-stanu-prezidentom.html
Вот не понимаю я, зачем censor печатает новости о Навальном: censor разделяет позицию Навального по Крыму как "бутерброду"?