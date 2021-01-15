Росіянам заборонили зустрічати Навального в аеропорту

Прокуратура Москви заявляє про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" 17 січня. У цей день туди збирається прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо свобода".

Згідно з повідомленням прокуратури, в інтернеті публікуються заклики до проведення "публічного масового заходу". Про який саме захід йдеться - не уточнюється.

Прокуратура заявляє, що відправила застереження 15 людям, які закликають до участі в публічному заході в аеропорту. У повідомленні відомства зазначається, що організація і участь в неузгоджених публічних заходах вважаються російським законодавством незаконними. Кому видано застереження - невідомо.

Пресслужба "Внуково" заявила, що на території комплексу зараз не можуть проводитися масові заходи.

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У соцмережах про бажання зустріти Навального в аеропорту заявили майже дві тисячі його прихильників.

Крім прихильників Навального, зібратися в аеропорту планують активісти організації під назвою "Гвардії Захара Прилєпіна", названої на честь терориста Прилєпіна, який убивав українців на Донбасі. Ці особи називають себе "постійним військом" Росії і "передовим загоном" партії "За правду". Вони хочуть вручити Навальному письмове попередження про неприпустимість "спроб підриву конституційного ладу".

Водночас в аеропорту мають зібратися активісти прокремлівського руху SERB. Двоє ймовірних учасників руху в 2017 році облили Навального зеленкою, після чого він заявив, що мало не позбувся зору. Лідер організації Гоша Тарасевич (Ігор Бекетов) пообіцяв, що на зустріч вони прийдуть із зеленкою і тортами.

Крім того, збір людей на зустріч Навального анонсувався невідомими в соціальних мережах, повідомив у твіттері сам політик.