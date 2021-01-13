Росія оголосила опозиціонера Навального у федеральний розшук
Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила в розшук опозиційного політика Олексія Навального. За версією російської влади, він ухилявся від контролю як умовно-засуджений.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Постанову відомства про оголошення Навального в розшук датовано 29 грудня минулого року.
У постанові про розшук стверджується, що ФСВП шукає Навального з кінця листопада. Політик у цей час проходив у Німеччині реабілітацію після отруєння.
Нагадаємо, опозиціонер був засуджений у грудні 2014 року до 3,5 років позбавлення волі умовно за статтею про шахрайство. Сам він не визнав себе винним, називаючи переслідування політично мотивованим. Європейський суд з прав людини ухвалив, що під час розгляду справи було порушено право політика на справедливий судовий розгляд.
30 грудня у Навального закінчувався випробувальний термін за вироком. 28 грудня ФСВП зажадала від нього з'явитися в службу для реєстрації, у січні відомство зажадало від суду в Москві замінити умовний вирок на реальний термін. Якщо суд погодиться з клопотанням, Навальному загрожує позбавлення волі на всі 3,5 роки, до яких він був засуджений у 2014 році.
13 січня Навальний заявив, що 17 числа повернеться в Росію рейсом із Бранденбурга. У Москві проти нього порушено дві кримінальні справи. Оголошення в розшук зокрема означає, що після прильоту його повинні затримати.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Навальний таки буде ставити раком Вована публічно в Шеремтьєвському аеропорту 17 січня
а що про це скажуть: Ангела, Макрон, а через декілька днів Президент США Джо Байден ?
****** Навальний і рузка мокша
17 января этого года
Даже страшно представить куда Путин засунет яд следующий раз ...)
те кто здесь топят за Навального - топят за хорошего путина и прекрасную Расею будущего
дураки вообщем...
-----------------
Всіх з Новим-Старим Роком!
Имперец, шовинист... вообщем «кацап звичайний»
Аж вся расея содрогнулась!
Двух полковникам и трём майорам визы в ЕС отменили, а уборщице института, где, вероятно, производят "новичок", заморозят активы, если такие обнаружатся.
Поэтому Навального тупо грохнут, пуйло вате объявит, что тот был американским шпионом, а задача ФСБ - ликвидировать шпионов.
Вата зааплодирует, а ЕС введёт новые санкции ещё против двух полковников и двух майоров, которые дальше Анапы никуда не ездили.
Те кто пишет, что он мол второй путька- глупое заблуждение. Во-первых, Навальный другой возрастной категории. А это значит другое мировоззрение(не совковое- "мы самые сильные и весь мир должен нам по умолчанию"). Во-вторых, он не КГБист т.е. человек не такой подлый и лживый как кабай т.к. из другой системы вообще(скажем так- из реального мира). А в третьих- он прозападный политик. Что означает, что как минимум на Донбассе всё точно закончится в пользу Украины. На счёт Крыма понятно, что не вернёт просто так, это да...
а местные актывисты кукарекают про бутерброд и клевещут на него унисон с кацапами.