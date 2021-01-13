Росія оголосила опозиціонера Навального у федеральний розшук

Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила в розшук опозиційного політика Олексія Навального. За версією російської влади, він ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Постанову відомства про оголошення Навального в розшук датовано 29 грудня минулого року.

У постанові про розшук стверджується, що ФСВП шукає Навального з кінця листопада. Політик у цей час проходив у Німеччині реабілітацію після отруєння.

Нагадаємо, опозиціонер був засуджений у грудні 2014 року до 3,5 років позбавлення волі умовно за статтею про шахрайство. Сам він не визнав себе винним, називаючи переслідування політично мотивованим. Європейський суд з прав людини ухвалив, що під час розгляду справи було порушено право політика на справедливий судовий розгляд.

30 грудня у Навального закінчувався випробувальний термін за вироком. 28 грудня ФСВП зажадала від нього з'явитися в службу для реєстрації, у січні відомство зажадало від суду в Москві замінити умовний вирок на реальний термін. Якщо суд погодиться з клопотанням, Навальному загрожує позбавлення волі на всі 3,5 роки, до яких він був засуджений у 2014 році.

13 січня Навальний заявив, що 17 числа повернеться в Росію рейсом із Бранденбурга. У Москві проти нього порушено дві кримінальні справи. Оголошення в розшук зокрема означає, що після прильоту його повинні затримати.

