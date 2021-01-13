УКР
Росія оголосила опозиціонера Навального у федеральний розшук

Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила в розшук опозиційного політика Олексія Навального. За версією російської влади, він ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Постанову відомства про оголошення Навального в розшук датовано 29 грудня минулого року.

У постанові про розшук стверджується, що ФСВП шукає Навального з кінця листопада. Політик у цей час проходив у Німеччині реабілітацію після отруєння.

Нагадаємо, опозиціонер був засуджений у грудні 2014 року до 3,5 років позбавлення волі умовно за статтею про шахрайство. Сам він не визнав себе винним, називаючи переслідування політично мотивованим. Європейський суд з прав людини ухвалив, що під час розгляду справи було порушено право політика на справедливий судовий розгляд.

Читайте також: "Путін, який віддав наказ про моє вбивство, верещить, щоб я не повернувся. Але я повертаюся до Росії", - Навальний

30 грудня у Навального закінчувався випробувальний термін за вироком. 28 грудня ФСВП зажадала від нього з'явитися в службу для реєстрації, у січні відомство зажадало від суду в Москві замінити умовний вирок на реальний термін. Якщо суд погодиться з клопотанням, Навальному загрожує позбавлення волі на всі 3,5 роки, до яких він був засуджений у 2014 році.

13 січня Навальний заявив, що 17 числа повернеться в Росію рейсом із Бранденбурга. У Москві проти нього порушено дві кримінальні справи. Оголошення в розшук зокрема означає, що після прильоту його повинні затримати.

Також читайте: У Росії порушили кримінальну справу проти Навального, його хочуть посадити на 10 років

розшук (663) росія (67935) Навальний Олексій (613)
+26
из жизни епанутых
13.01.2021 23:18 Відповісти
+15
Навальний це що, бутерброд, туди-сюди його повертати?
13.01.2021 23:18 Відповісти
+12
Россия объявила оппозиционера Навального в федеральный розыск - Цензор.НЕТ 6481
13.01.2021 23:36 Відповісти
куда вы вечно спешите - он сказал что завтра сам явится
13.01.2021 23:18 Відповісти
завтра 17-е?
13.01.2021 23:19 Відповісти
ладно - 17-го пускай поищут 3 дня
13.01.2021 23:20 Відповісти
в том и смысл, кацапский кремль не хочет чтоб он приехал и сам явился... пусть сидит себе за кордоном и не мутит воду в кацапетии...
13.01.2021 23:41 Відповісти
наверное новый "Новичок" изобрели....приглашают на испытания....
14.01.2021 00:12 Відповісти
Потому и объявили, чтобы не приехал. Скоро выборы у кацапов в Думу.
14.01.2021 00:33 Відповісти
из жизни епанутых
13.01.2021 23:18 Відповісти
эт хорошо, нефиг бутерброду в германии сендвичем быть
13.01.2021 23:21 Відповісти
Вдруг патруль-облава заштормило море.. (с)
13.01.2021 23:18 Відповісти
Навальний це що, бутерброд, туди-сюди його повертати?
13.01.2021 23:18 Відповісти
пусть возвращается в родные пинаты, а там уже небутерброд
13.01.2021 23:20 Відповісти
Агов. Це ж киштимський карлік Альошенька Навальний, гєрой русского епоса і ануса
13.01.2021 23:24 Відповісти
та ПХ
13.01.2021 23:19 Відповісти
а чого )(уйло не може по -старінкє як Нємцова,просто розстріляти?
13.01.2021 23:22 Відповісти
доведеться в Шеремєтьєво автоматчиків посилати, невдобно.....
13.01.2021 23:24 Відповісти
басманный суд присудит прогулки по Большому Москворецкому мосту... а там дело за малым
14.01.2021 08:26 Відповісти
пацаны не поймут когда их деньги в США окажутся под санкциями
13.01.2021 23:37 Відповісти
шоу маст гоу !
Навальний таки буде ставити раком Вована публічно в Шеремтьєвському аеропорту 17 січня

а що про це скажуть: Ангела, Макрон, а через декілька днів Президент США Джо Байден ?
13.01.2021 23:23 Відповісти
Что скажут ? Да выразят простые озабоченности и все . Крайнюю степень встревоженности они выразили когда орда оккупировала Крым
14.01.2021 00:11 Відповісти
Бутербродний у доміку!
13.01.2021 23:24 Відповісти
Ні ьаки вірно кажуть, кацапи за двері так воно в вікно лізе. Навального в двері вперед рогами в шаріте визли так воно через вікно назад лізе. Ска якісь неправильні.
13.01.2021 23:26 Відповісти
можно и наоборот - разницы нет


****** Навальний і рузка мокша
13.01.2021 23:35 Відповісти
Крымнашист Навальный объявил, что вылетает рейсом компании "Победа", что летает в Крым и с которой (и со всех остальных) Запад снял санкции.
13.01.2021 23:29 Відповісти
как по мне Побєда ((( то ваще зашквар, ну и куй с ним
13.01.2021 23:31 Відповісти
Навальный - Путину "Жди меня и я вернусь ..."
17 января этого года
Даже страшно представить куда Путин засунет яд следующий раз ...)
13.01.2021 23:31 Відповісти
Навальный и пуйло это одно и тоже, российские шовинисты, которые бороться только за доступ к корыту, в плане Украины у них взгляды одинаковые, так шо пихуй, шо они там с ним делать собрались.
13.01.2021 23:33 Відповісти
золотые слова..
те кто здесь топят за Навального - топят за хорошего путина и прекрасную Расею будущего
дураки вообщем...
13.01.2021 23:38 Відповісти
Навальный - тот же Путин, только голодный.
14.01.2021 08:28 Відповісти
Россия объявила оппозиционера Навального в федеральный розыск - Цензор.НЕТ 6481
13.01.2021 23:36 Відповісти
А за ля-ля-ля-ля хто вибачатись буде?
-----------------
Всіх з Новим-Старим Роком!
13.01.2021 23:47 Відповісти
Путя відчуває свій кінець і йому лячно. Але путя не розуміє, що він і є той самий кінець!
13.01.2021 23:39 Відповісти
Росія оголосила опозиціонера Навального у федеральний розшук - Цензор.НЕТ 5905
13.01.2021 23:42 Відповісти
Чергова многоходовочка у кацапні... Ні,не так- много ходов очка!
13.01.2021 23:55 Відповісти
Лёша небутерброд отличается от ***** только тем, что не при власти.
Имперец, шовинист... вообщем «кацап звичайний»
14.01.2021 00:00 Відповісти
Росія оголосила опозиціонера Навального у федеральний розшук - Цензор.НЕТ 4034
14.01.2021 00:04 Відповісти
realno *****
14.01.2021 00:13 Відповісти
що це за гівнюк?
14.01.2021 22:53 Відповісти
среднестатистический манкурт из мудрого нариду
15.01.2021 13:47 Відповісти
Пачка дражжов у парашу.
14.01.2021 00:06 Відповісти
Мазохист что-ли?Жизнь то одна!На в принципе пусть едет,на одного кацапа меньше станет.
14.01.2021 00:13 Відповісти
Согласно плану операции "преемник", в Москву прибывает из зарубежной командировки товарищ Навальный. Ура, товарищи! (Бурные и продолжительные овации) Ур а- а-а.....(с)
14.01.2021 00:27 Відповісти
А какие санкции ввели после отравления Навального!
Аж вся расея содрогнулась!
Двух полковникам и трём майорам визы в ЕС отменили, а уборщице института, где, вероятно, производят "новичок", заморозят активы, если такие обнаружатся.
Поэтому Навального тупо грохнут, пуйло вате объявит, что тот был американским шпионом, а задача ФСБ - ликвидировать шпионов.
Вата зааплодирует, а ЕС введёт новые санкции ещё против двух полковников и двух майоров, которые дальше Анапы никуда не ездили.
14.01.2021 00:29 Відповісти
его ж лично Путин выпустил за границу, значит и Путину надо обьявить подозрение ибо способствовал вывоза тела Навального за границу!
14.01.2021 00:34 Відповісти
Фуйла і навального в одну камеру, розвал кацапстану неминучий.
14.01.2021 06:51 Відповісти
Принципиальный и смелый человек- это в наше время редкость, а среди политиков можно сказать и нету.
Те кто пишет, что он мол второй путька- глупое заблуждение. Во-первых, Навальный другой возрастной категории. А это значит другое мировоззрение(не совковое- "мы самые сильные и весь мир должен нам по умолчанию"). Во-вторых, он не КГБист т.е. человек не такой подлый и лживый как кабай т.к. из другой системы вообще(скажем так- из реального мира). А в третьих- он прозападный политик. Что означает, что как минимум на Донбассе всё точно закончится в пользу Украины. На счёт Крыма понятно, что не вернёт просто так, это да...
14.01.2021 01:33 Відповісти
Во как , а за что 🤦👀🤔🙄👁️🤣😟🤣
14.01.2021 06:52 Відповісти
Молодчина Навальный, смелый человек, реальный борец с режимом пу.
а местные актывисты кукарекают про бутерброд и клевещут на него унисон с кацапами.
14.01.2021 07:48 Відповісти
да смелый... да борец с режимом.. а кто он для Украины... этот не тот случай когда враг моего врага мне друг... разве что если выбирать из двух зол меньшую
14.01.2021 08:32 Відповісти
нет. он не зло, но благо для Украины.
14.01.2021 09:14 Відповісти
Обосрались всемогущие окурки,после заявления Навального,что вернется в рфию!
14.01.2021 08:07 Відповісти
Ще виставлять картку в Інтерпол і десь будуть проводити заходи по його затриманню.Терористи користуються постугами поліції світу.
14.01.2021 09:36 Відповісти
 
 