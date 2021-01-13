Россия объявила оппозиционера Навального в федеральный розыск
Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила в розыск оппозиционного политика Алексея Навального. По версии российских властей, он уклонялся от контроля как условно-осужденный.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".
Постановление ведомства об объявлении Навального в розыск датировано 29 декабря прошлого года.
В постановлении о розыске утверждается, что ФСИН ищет Навального с конца ноября. Политик в это время проходил в Германии реабилитацию после отравления.
Напомним, оппозиционер был приговорён в декабре 2014 года к 3,5 годам лишения свободы условно по статье о мошенничестве. Сам он не признал себя виновным, называя преследование политически мотивированным. Европейский суд по правам человека постановил, что при рассмотрении дела было нарушено право политика на справедливое судебное разбирательство.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Путин, отдавший приказ о моем убийстве, верещит чтобы я не вернулся. Но я возвращаюсь в Россию", - Навальный
30 декабря у Навального истекал испытательный срок по приговору. 28 декабря ФСИН потребовала от него явиться в службу для регистрации, в январе ведомство потребовало от суда в Москве заменить условный приговор на реальный срок. Если суд согласится с ходатайством, Навальному грозит лишение свободы на все 3,5 года, к которым он был приговорён в 2014 году.
13 января Навальный заявил, что 17 числа вернётся в Россию рейсом из Бранденбурга. В Москве против него возбуждены два уголовных дело. Объявление в розыск в частности означает, что по прилёте он должен быть задержан.
Также на Цензор.НЕТ: Навального хотят посадить в России в тюрьму по делу, срок наказания по которому истек в прошлом году. ДОКУМЕНТ
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Навальний таки буде ставити раком Вована публічно в Шеремтьєвському аеропорту 17 січня
а що про це скажуть: Ангела, Макрон, а через декілька днів Президент США Джо Байден ?
****** Навальний і рузка мокша
17 января этого года
Даже страшно представить куда Путин засунет яд следующий раз ...)
те кто здесь топят за Навального - топят за хорошего путина и прекрасную Расею будущего
дураки вообщем...
-----------------
Всіх з Новим-Старим Роком!
Имперец, шовинист... вообщем «кацап звичайний»
Аж вся расея содрогнулась!
Двух полковникам и трём майорам визы в ЕС отменили, а уборщице института, где, вероятно, производят "новичок", заморозят активы, если такие обнаружатся.
Поэтому Навального тупо грохнут, пуйло вате объявит, что тот был американским шпионом, а задача ФСБ - ликвидировать шпионов.
Вата зааплодирует, а ЕС введёт новые санкции ещё против двух полковников и двух майоров, которые дальше Анапы никуда не ездили.
Те кто пишет, что он мол второй путька- глупое заблуждение. Во-первых, Навальный другой возрастной категории. А это значит другое мировоззрение(не совковое- "мы самые сильные и весь мир должен нам по умолчанию"). Во-вторых, он не КГБист т.е. человек не такой подлый и лживый как кабай т.к. из другой системы вообще(скажем так- из реального мира). А в третьих- он прозападный политик. Что означает, что как минимум на Донбассе всё точно закончится в пользу Украины. На счёт Крыма понятно, что не вернёт просто так, это да...
а местные актывисты кукарекают про бутерброд и клевещут на него унисон с кацапами.