РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8581 посетитель онлайн
Новости
13 350 54

Россия объявила оппозиционера Навального в федеральный розыск

Россия объявила оппозиционера Навального в федеральный розыск

Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила в розыск оппозиционного политика Алексея Навального. По версии российских властей, он уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Постановление ведомства об объявлении Навального в розыск датировано 29 декабря прошлого года.

В постановлении о розыске утверждается, что ФСИН ищет Навального с конца ноября. Политик в это время проходил в Германии реабилитацию после отравления.

Напомним, оппозиционер был приговорён в декабре 2014 года к 3,5 годам лишения свободы условно по статье о мошенничестве. Сам он не признал себя виновным, называя преследование политически мотивированным. Европейский суд по правам человека постановил, что при рассмотрении дела было нарушено право политика на справедливое судебное разбирательство.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Путин, отдавший приказ о моем убийстве, верещит чтобы я не вернулся. Но я возвращаюсь в Россию", - Навальный

30 декабря у Навального истекал испытательный срок по приговору. 28 декабря ФСИН потребовала от него явиться в службу для регистрации, в январе ведомство потребовало от суда в Москве заменить условный приговор на реальный срок. Если суд согласится с ходатайством, Навальному грозит лишение свободы на все 3,5 года, к которым он был приговорён в 2014 году.

13 января Навальный заявил, что 17 числа вернётся в Россию рейсом из Бранденбурга. В Москве против него возбуждены два уголовных дело. Объявление в розыск в частности означает, что по прилёте он должен быть задержан.

Также на Цензор.НЕТ: Навального хотят посадить в России в тюрьму по делу, срок наказания по которому истек в прошлом году. ДОКУМЕНТ

Автор: 

розыск (847) россия (97335) Навальный Алексей (856)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
из жизни епанутых
показать весь комментарий
13.01.2021 23:18 Ответить
+15
Навальний це що, бутерброд, туди-сюди його повертати?
показать весь комментарий
13.01.2021 23:18 Ответить
+12
Россия объявила оппозиционера Навального в федеральный розыск - Цензор.НЕТ 6481
показать весь комментарий
13.01.2021 23:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
куда вы вечно спешите - он сказал что завтра сам явится
показать весь комментарий
13.01.2021 23:18 Ответить
завтра 17-е?
показать весь комментарий
13.01.2021 23:19 Ответить
ладно - 17-го пускай поищут 3 дня
показать весь комментарий
13.01.2021 23:20 Ответить
в том и смысл, кацапский кремль не хочет чтоб он приехал и сам явился... пусть сидит себе за кордоном и не мутит воду в кацапетии...
показать весь комментарий
13.01.2021 23:41 Ответить
наверное новый "Новичок" изобрели....приглашают на испытания....
показать весь комментарий
14.01.2021 00:12 Ответить
Потому и объявили, чтобы не приехал. Скоро выборы у кацапов в Думу.
показать весь комментарий
14.01.2021 00:33 Ответить
из жизни епанутых
показать весь комментарий
13.01.2021 23:18 Ответить
эт хорошо, нефиг бутерброду в германии сендвичем быть
показать весь комментарий
13.01.2021 23:21 Ответить
Вдруг патруль-облава заштормило море.. (с)
показать весь комментарий
13.01.2021 23:18 Ответить
Навальний це що, бутерброд, туди-сюди його повертати?
показать весь комментарий
13.01.2021 23:18 Ответить
пусть возвращается в родные пинаты, а там уже небутерброд
показать весь комментарий
13.01.2021 23:20 Ответить
Агов. Це ж киштимський карлік Альошенька Навальний, гєрой русского епоса і ануса
показать весь комментарий
13.01.2021 23:24 Ответить
та ПХ
показать весь комментарий
13.01.2021 23:19 Ответить
а чого )(уйло не може по -старінкє як Нємцова,просто розстріляти?
показать весь комментарий
13.01.2021 23:22 Ответить
доведеться в Шеремєтьєво автоматчиків посилати, невдобно.....
показать весь комментарий
13.01.2021 23:24 Ответить
басманный суд присудит прогулки по Большому Москворецкому мосту... а там дело за малым
показать весь комментарий
14.01.2021 08:26 Ответить
пацаны не поймут когда их деньги в США окажутся под санкциями
показать весь комментарий
13.01.2021 23:37 Ответить
шоу маст гоу !
Навальний таки буде ставити раком Вована публічно в Шеремтьєвському аеропорту 17 січня

а що про це скажуть: Ангела, Макрон, а через декілька днів Президент США Джо Байден ?
показать весь комментарий
13.01.2021 23:23 Ответить
Что скажут ? Да выразят простые озабоченности и все . Крайнюю степень встревоженности они выразили когда орда оккупировала Крым
показать весь комментарий
14.01.2021 00:11 Ответить
Бутербродний у доміку!
показать весь комментарий
13.01.2021 23:24 Ответить
Ні ьаки вірно кажуть, кацапи за двері так воно в вікно лізе. Навального в двері вперед рогами в шаріте визли так воно через вікно назад лізе. Ска якісь неправильні.
показать весь комментарий
13.01.2021 23:26 Ответить
можно и наоборот - разницы нет


****** Навальний і рузка мокша
показать весь комментарий
13.01.2021 23:35 Ответить
Крымнашист Навальный объявил, что вылетает рейсом компании "Победа", что летает в Крым и с которой (и со всех остальных) Запад снял санкции.
показать весь комментарий
13.01.2021 23:29 Ответить
как по мне Побєда ((( то ваще зашквар, ну и куй с ним
показать весь комментарий
13.01.2021 23:31 Ответить
Навальный - Путину "Жди меня и я вернусь ..."
17 января этого года
Даже страшно представить куда Путин засунет яд следующий раз ...)
показать весь комментарий
13.01.2021 23:31 Ответить
Навальный и пуйло это одно и тоже, российские шовинисты, которые бороться только за доступ к корыту, в плане Украины у них взгляды одинаковые, так шо пихуй, шо они там с ним делать собрались.
показать весь комментарий
13.01.2021 23:33 Ответить
золотые слова..
те кто здесь топят за Навального - топят за хорошего путина и прекрасную Расею будущего
дураки вообщем...
показать весь комментарий
13.01.2021 23:38 Ответить
Навальный - тот же Путин, только голодный.
показать весь комментарий
14.01.2021 08:28 Ответить
Россия объявила оппозиционера Навального в федеральный розыск - Цензор.НЕТ 6481
показать весь комментарий
13.01.2021 23:36 Ответить
А за ля-ля-ля-ля хто вибачатись буде?
-----------------
Всіх з Новим-Старим Роком!
показать весь комментарий
13.01.2021 23:47 Ответить
Путя відчуває свій кінець і йому лячно. Але путя не розуміє, що він і є той самий кінець!
показать весь комментарий
13.01.2021 23:39 Ответить
Росія оголосила опозиціонера Навального у федеральний розшук - Цензор.НЕТ 5905
показать весь комментарий
13.01.2021 23:42 Ответить
Чергова многоходовочка у кацапні... Ні,не так- много ходов очка!
показать весь комментарий
13.01.2021 23:55 Ответить
Лёша небутерброд отличается от ***** только тем, что не при власти.
Имперец, шовинист... вообщем «кацап звичайний»
показать весь комментарий
14.01.2021 00:00 Ответить
Росія оголосила опозиціонера Навального у федеральний розшук - Цензор.НЕТ 4034
показать весь комментарий
14.01.2021 00:04 Ответить
realno *****
показать весь комментарий
14.01.2021 00:13 Ответить
що це за гівнюк?
показать весь комментарий
14.01.2021 22:53 Ответить
среднестатистический манкурт из мудрого нариду
показать весь комментарий
15.01.2021 13:47 Ответить
Пачка дражжов у парашу.
показать весь комментарий
14.01.2021 00:06 Ответить
Мазохист что-ли?Жизнь то одна!На в принципе пусть едет,на одного кацапа меньше станет.
показать весь комментарий
14.01.2021 00:13 Ответить
Согласно плану операции "преемник", в Москву прибывает из зарубежной командировки товарищ Навальный. Ура, товарищи! (Бурные и продолжительные овации) Ур а- а-а.....(с)
показать весь комментарий
14.01.2021 00:27 Ответить
А какие санкции ввели после отравления Навального!
Аж вся расея содрогнулась!
Двух полковникам и трём майорам визы в ЕС отменили, а уборщице института, где, вероятно, производят "новичок", заморозят активы, если такие обнаружатся.
Поэтому Навального тупо грохнут, пуйло вате объявит, что тот был американским шпионом, а задача ФСБ - ликвидировать шпионов.
Вата зааплодирует, а ЕС введёт новые санкции ещё против двух полковников и двух майоров, которые дальше Анапы никуда не ездили.
показать весь комментарий
14.01.2021 00:29 Ответить
его ж лично Путин выпустил за границу, значит и Путину надо обьявить подозрение ибо способствовал вывоза тела Навального за границу!
показать весь комментарий
14.01.2021 00:34 Ответить
Фуйла і навального в одну камеру, розвал кацапстану неминучий.
показать весь комментарий
14.01.2021 06:51 Ответить
Принципиальный и смелый человек- это в наше время редкость, а среди политиков можно сказать и нету.
Те кто пишет, что он мол второй путька- глупое заблуждение. Во-первых, Навальный другой возрастной категории. А это значит другое мировоззрение(не совковое- "мы самые сильные и весь мир должен нам по умолчанию"). Во-вторых, он не КГБист т.е. человек не такой подлый и лживый как кабай т.к. из другой системы вообще(скажем так- из реального мира). А в третьих- он прозападный политик. Что означает, что как минимум на Донбассе всё точно закончится в пользу Украины. На счёт Крыма понятно, что не вернёт просто так, это да...
показать весь комментарий
14.01.2021 01:33 Ответить
Во как , а за что 🤦👀🤔🙄👁️🤣😟🤣
показать весь комментарий
14.01.2021 06:52 Ответить
Молодчина Навальный, смелый человек, реальный борец с режимом пу.
а местные актывисты кукарекают про бутерброд и клевещут на него унисон с кацапами.
показать весь комментарий
14.01.2021 07:48 Ответить
да смелый... да борец с режимом.. а кто он для Украины... этот не тот случай когда враг моего врага мне друг... разве что если выбирать из двух зол меньшую
показать весь комментарий
14.01.2021 08:32 Ответить
нет. он не зло, но благо для Украины.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:14 Ответить
Обосрались всемогущие окурки,после заявления Навального,что вернется в рфию!
показать весь комментарий
14.01.2021 08:07 Ответить
Ще виставлять картку в Інтерпол і десь будуть проводити заходи по його затриманню.Терористи користуються постугами поліції світу.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:36 Ответить
 
 