Россия объявила оппозиционера Навального в федеральный розыск

Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила в розыск оппозиционного политика Алексея Навального. По версии российских властей, он уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Постановление ведомства об объявлении Навального в розыск датировано 29 декабря прошлого года.

В постановлении о розыске утверждается, что ФСИН ищет Навального с конца ноября. Политик в это время проходил в Германии реабилитацию после отравления.

Напомним, оппозиционер был приговорён в декабре 2014 года к 3,5 годам лишения свободы условно по статье о мошенничестве. Сам он не признал себя виновным, называя преследование политически мотивированным. Европейский суд по правам человека постановил, что при рассмотрении дела было нарушено право политика на справедливое судебное разбирательство.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Путин, отдавший приказ о моем убийстве, верещит чтобы я не вернулся. Но я возвращаюсь в Россию", - Навальный

30 декабря у Навального истекал испытательный срок по приговору. 28 декабря ФСИН потребовала от него явиться в службу для регистрации, в январе ведомство потребовало от суда в Москве заменить условный приговор на реальный срок. Если суд согласится с ходатайством, Навальному грозит лишение свободы на все 3,5 года, к которым он был приговорён в 2014 году.

13 января Навальный заявил, что 17 числа вернётся в Россию рейсом из Бранденбурга. В Москве против него возбуждены два уголовных дело. Объявление в розыск в частности означает, что по прилёте он должен быть задержан.

Также на Цензор.НЕТ: Навального хотят посадить в России в тюрьму по делу, срок наказания по которому истек в прошлом году. ДОКУМЕНТ