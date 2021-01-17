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Самолет с Навальным сел в Шереметьево вместо Внуково

Самолет с Навальным сел в Шереметьево вместо Внуково

Планировалось, что самолет из Германии, на борту которого летит российский оппозиционер Алексей Навальный, сядет в аэропорту Внуково, однако он прилетел в другой аэропорт Москвы - Шереметьево.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Twitter пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш.

"Сели в Шереметьево. До последнего невозможно было поверить, что они боятся настолько. Но вот подтверждение", - отметила она.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево вместо Внуково 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возвращение Навального в Москву: ОМОН оттеснил людей от входа в аэропорт и проводил жесткие задержания на улице

Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Автор: 

москва (3092) Шереметьево (25) Навальный Алексей (856)


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Топ комментарии
+32
Кишенькова опозиція. Метод стравити гази, щоб не рвонуло.
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17.01.2021 19:22 Ответить
+32
Самолет с Навальным сел в Шереметьево вместо Внуково - Цензор.НЕТ 5144
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17.01.2021 19:30 Ответить
+27
Самолет с Навальным сел в Шереметьево вместо Внуково - Цензор.НЕТ 9368
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17.01.2021 19:27 Ответить
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Кишенькова опозиція. Метод стравити гази, щоб не рвонуло.
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17.01.2021 19:22 Ответить
Д!!! НАС РАТЬ!!!!!!
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17.01.2021 20:38 Ответить
быстрее гоните тудой автозаки )))) ***** вам это не простит )))
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17.01.2021 19:23 Ответить
все, кому надо, там давно уже были... не зря ведь Внуково закрыли для приема/отправки...
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17.01.2021 19:24 Ответить
Алёша бутерброд
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17.01.2021 19:23 Ответить
Зразу б вже на колиму везли.
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17.01.2021 19:24 Ответить
Самолет с Навальным сел в Шереметьево вместо Внуково - Цензор.НЕТ 3115
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17.01.2021 19:36 Ответить
По данным "Белого счётчика", у входа во Внуково к 19.00 мск было около 600 человек (неясно, все ли они приехали встречать Навального). Туда нагнали автозаков, идут задержания (трансляция РС - https://www.svoboda.org/a/31049824.html)
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17.01.2021 19:24 Ответить
https://www.svoboda.org/a/31049616.html
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17.01.2021 19:35 Ответить
Странно почему не полетели до Владика, наверное горючего просто не хватило бы.. Да уж позорище путинское..Трусоебы Пахан боится называть фамилию оппонента, самолет отправляют на другой аэродром, аресты встречающих. Капец "Демократическое" государство - православно пукинский неонацистский халифат.
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17.01.2021 19:25 Ответить
Щас його "непривітого" російською вакциною відправлять назад. Або поведуть на щеплення і розрахують нормально дозу...(сарказм)
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17.01.2021 19:26 Ответить
Теж доречі за це думав, вакцинують по взрослому.
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17.01.2021 19:44 Ответить
Самолёт из Берлина, на борту которого находится оппозиционер Алексей Навальный, совершил посадку не в московском аэропорту Внуково, как предусматривало расписание, а в аэропорту Шереметьево. Ранее туда перенаправили два других самолёта авиакомпании "Победа", https://t.me/rbc_news/23418 как утверждается , по техническим причинам.
То, что самолёт сядет в Шереметьево, ранее подтвердил с борта самолёта корреспондент Радио Свобода. Трансляцию с борта самолёта ведет телеканал Настоящее время - коментатор Ирина Ромалийская https://www.svoboda.org/a/31049910.html
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17.01.2021 19:26 Ответить
Самолет с Навальным сел в Шереметьево вместо Внуково - Цензор.НЕТ 9368
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17.01.2021 19:27 Ответить
Звідти ближче до тюрми
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17.01.2021 19:28 Ответить
Хорошо хоть вообще сел , а то могли сбить арабские террористы , на штурмовиках СУ-25 , правда , правда , испанский диспечер Карлос в курсе.
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17.01.2021 19:28 Ответить
Анальный бутерброд вернулся!
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17.01.2021 19:30 Ответить
Навальный зря выбрал расиянский аэроплан с расиянским пЕлотом. Выбрал бы немца, Матиоса Руста, тот бы довез, куда скажет...
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17.01.2021 19:30 Ответить
он выбрал авиакомпанию Победа, что в Крым летает....
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17.01.2021 19:35 Ответить
Я и говорю, дерьмо выбрал. Летит в одну сторону, а прилетает в другую... Пока прилетает...
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17.01.2021 19:45 Ответить
Самолет с Навальным сел в Шереметьево вместо Внуково - Цензор.НЕТ 5144
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17.01.2021 19:30 Ответить
Самолет с Навальным сел в Шереметьево вместо Внуково - Цензор.НЕТ 3607
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17.01.2021 19:31 Ответить
Зато Внуково оскандалилось сегодня. Немцам припоминали 1941 год.
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17.01.2021 19:35 Ответить
Ну да, за пару мес. - 4млн. дидов сдалось - больше чем весь Вермахт от Африки и Норвегии - до Киева и Хрякова.
А. Мекедонский нервно курит, персы хотя бы не так позорно обосрались
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17.01.2021 19:42 Ответить
До чего примитивна и ущербна нынешняя власть в России, просто банда изгоев и преступников, а главное как они обделались от страха перед Навальным...из них ник то бы не вернулся в России в подобной ситуации, кишка тонка))))...Россия распадется на семь территорий !!! (с)
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17.01.2021 19:35 Ответить
Навальный это разновидность либерального ватника, на рашке не будет никакой серьезной оппозиции кгбшной власти с быдлонаселением.
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17.01.2021 19:41 Ответить
Та да , бункерному ***** - полюбому , - минус .
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17.01.2021 19:55 Ответить
Эти оба аэропорта под Москвой. Там и автобусы раньше ходили между ними. Сейчас не знаю, давно не был.
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17.01.2021 19:36 Ответить
КрымНеБутерброд идет нафиг, гэбнявый путинский либерал.
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17.01.2021 19:38 Ответить
Люди, которые проглотили взрывы домов, войну в Чечне, Курск, Беслан, Дубровку, убийства десятков оппозиционеров, войну в Украине, Платон, пенсионную реформу, голод во время пандемии и еще черта в ступе сидят и ждут, что после приезда ОДНОГО человека в Москву наступит БЛАГО! .. А может они не этого ждут от него. Я вот вижу, что возвращение грамотно срежиссировано, и скоро наступит кульминация этой пьесы. Вот она то и есть интрига. Сам автор не знает чем это закончится.(с)
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17.01.2021 19:40 Ответить
Мокшанская крысиная возня.. Крысы друг другу хвосты грызут. Да и пофиг.
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17.01.2021 19:41 Ответить
если бы он представлял какую нибудь угрозу *****, то тот бы приказал посадить самолёт не в шереметьево, а в смоленске, как с поляками.
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17.01.2021 19:41 Ответить
Какая разница, где сел Навальный? Главное, что он вернулся в родную говень, где его отравили и ещё раз отравят.
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17.01.2021 19:41 Ответить
Спектакль
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17.01.2021 19:42 Ответить
Тоже так подумал. Их там что, на флайтрадаре забанили
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17.01.2021 20:25 Ответить
Дело тут не в Навальном. Фигура так себе, в меру. Но прокол что так укакались с такого. Менять аэропорт в данном случае, только подтвердить срачку-гарячку! Не аварийная же ситуация? Забздели что с горяча на броневик Навальный сняв кепку залезет! Там не раз было такое. Любит тамошний народ кепкодержателей, верит сдуру с гаряча! Упредили---не отнять.
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17.01.2021 19:43 Ответить
Бесконечно долго можно смотреть на воду, огонь и грызню кацапни с применением ядов, оружия, физического насилия....
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17.01.2021 19:43 Ответить
навальный что, бутерброд, что бы туда-сюда летать?
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17.01.2021 19:44 Ответить
Попкорн і спостерігаємо. Це та ситуація коли ні за ким не вбодіваєш а насолоджуєшся ситуацією. Який фінал би нк був кацапам мінус, а Україні плюс.
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17.01.2021 19:47 Ответить
... А кто ж его посадит , - он же памятник . ( с )
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17.01.2021 19:47 Ответить
Літак із Навальним сів у Шереметьєво замість Внуково - Цензор.НЕТ 9679
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17.01.2021 19:57 Ответить
Шо эти работяги там ищут, просто интересно.
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17.01.2021 20:02 Ответить
Пукан порвало-зашивають
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17.01.2021 20:10 Ответить
В совецкое время всегда простые люди шутили . Если в центре города приезжий человек не может найти туалет , - то нужно найти памятник Ленину он протяжной рукой покажет нужное направление . ( Почти всегда совпадало ) .
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17.01.2021 20:10 Ответить
Поему твк много осадка с Савушкина, 55 в комментариях? Видать повар днйствительно озабочен.
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17.01.2021 19:48 Ответить
Шоу маст гоу он.
Не люблю шоу.
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17.01.2021 19:48 Ответить
Не боится, что его снова траванут?)))
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17.01.2021 19:49 Ответить
И если даже боится,то что? Должен спрятаться под кровать?
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17.01.2021 19:57 Ответить
Навальний - це "приємнік" х.йла, цей "демократ" в першу чергу буде відроджувати амперію. Рука банальний гебнявий клептократ,
а Льоха "бессеребрянік", який має гарний імідж на Заході почне тиснути на сіру зону навколо Мордора і Україні буде непереливки.
Він продовжить агонію старого пораненого скаженого ведмедя.
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17.01.2021 19:52 Ответить
Это,что,пригожин,так перепугался,что тебя сюда послал умничать?
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17.01.2021 20:05 Ответить
Егеж той самий, що вам Санду підгодовує
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17.01.2021 20:27 Ответить
Нема Нємцова... А бутерброд - то не справжня опозиція.
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17.01.2021 19:56 Ответить
Прямо так и видно из Камеруна?
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17.01.2021 20:02 Ответить
Видно не гірше, ніж вам. Від Яунде до Києва 8 годин польоту літаком, а інформація доходить за 50 мс по оптоволоконних проводах.
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17.01.2021 20:06 Ответить
Полный карман оптоволокна принес туда?
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17.01.2021 20:15 Ответить
Справжніх опозиціонерів вбивають по справжньому.
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17.01.2021 19:57 Ответить
Хтось з чиновників йому гарантував безпеку в росії.
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17.01.2021 19:58 Ответить
Літак із Навальним сів у Шереметьєво замість Внуково - Цензор.НЕТ 927
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17.01.2021 20:02 Ответить
Pocemu tak bojatsia Navalnogo?V raske on netu takoj populiarni
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17.01.2021 20:02 Ответить
Цей сценарій прогнозувався і був пепедбучуваний. На каналі фейгіна у ютубі говорили, що повернення навального на рабсію для х...йла не є проблемою, головне уникнути елементу тріумфального повернення, тобто зустрічі його великою кількістю прихильників у аеропорту.
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17.01.2021 20:03 Ответить
Навального задержали в Шереметьево. Наблюдаем истерию плешивого окурка
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17.01.2021 20:04 Ответить
А чого йому істерить?
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17.01.2021 20:08 Ответить
А вспомни,как у окурка пошли судороги,когда на прессконфереции его спросили про Навального!
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17.01.2021 20:18 Ответить
Я думав то оргазм ...До речі, що сталося з тим, що запитував?
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17.01.2021 20:25 Ответить
Загадка...
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17.01.2021 20:52 Ответить
карманная опозиция кремля едет здаваться... кремлю. Развод для европейских лохов. На россии нет опозиции. Все кто выступал против кремля - уже давно мертвы (Немцов, Новодворская, Литвиненко и тд)
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17.01.2021 20:05 Ответить
Я вчора вангував, тут писав , що літак сяде в інший аеропорт, вважав що "Пабеда "сяде в Домодедово-ваивалино, трохи не вгадав
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17.01.2021 20:06 Ответить
Навального затримано на паспортному контролі в Шереметьєві, печатку про перетин російського кордону йому в паспорт не поставили, речницю К. Ярмиш, адвоката О. Михайлову з документами і дружину - відсікли
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17.01.2021 20:08 Ответить
До чего же тонка грань между российским оппозиционером и идиотом...
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17.01.2021 20:09 Ответить
Согласно законам физики вещество невозможно сжимать бесконечно долго. Даже если это вещество человек-раб. Рано или поздно произойдет взрыв... Совет любителям Навального - Если писдить ментов согреться можно куда быстрее .. (с)
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17.01.2021 20:09 Ответить
так вони ж скрепами пришиблені ,а сильніше скреп тільки синя ізострічка...
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17.01.2021 20:18 Ответить
Украинцы, вы реально глупые. Поэтому и беднейшая страна Европы. Навальный прилетел авиакомпанией "Победа", потому что это посыл для путинцев (из-за названия этой авиакомпании). Вам тут пишут посты из-за поребрика, с лахты. А вы им, дурачьё, лайкаете. Навальный единственный кто реально противостоит путьке и всей его клике внутри России. И весьма эффективно(поэтому и травят). А вы поддерживаете(из-за своего скудоумия) каких-то пригожинских троллей, которые пишут что-то про "Крым-небутерброд"(типа они с пазиции патриотов Украины разгневаны). Можно подумать те же лица не не обсирают Украину в других постах и по другим темам. Включите наконец свой мозг. Месседжи про "имперца Навального" вам задувают путинские тролли на капеечной зарплате.
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17.01.2021 20:13 Ответить
Реально тупий насправді це ти.Настільки тупорилий ,що на всіх німецьких сайтах забанений і сюди приперся.А ми вже якось самі без твоєї допомоги розберемось.ПНХ.
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17.01.2021 20:22 Ответить
Та дай йому бог побороти х-ло, чи хоча б спробувати. Дуже хотілося б перевірити на практиці наскільки він насправді не імперець.
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17.01.2021 20:23 Ответить
Навального увели без адвоката и объяснения причин. Паспортный контроль он не прошел. Короче он по факту в Кацапстан не прилетал и завис-потерялся где-то в небе. пздц
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17.01.2021 20:26 Ответить
Невже незрозуміло........ "Путін навсегда!!!!!"
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17.01.2021 21:58 Ответить
Спамте Ольгинских тролей, у кого есть критическое мышление то вы должны их распознать.


Они в основном пишут "Крым не бутерброд", "Навальный проект Кремля", "Хотели бы отравить, то отравили бы".... и тд. и тп.
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18.01.2021 02:31 Ответить
 
 