Самолет с Навальным сел в Шереметьево вместо Внуково

Планировалось, что самолет из Германии, на борту которого летит российский оппозиционер Алексей Навальный, сядет в аэропорту Внуково, однако он прилетел в другой аэропорт Москвы - Шереметьево.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Twitter пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш.

"Сели в Шереметьево. До последнего невозможно было поверить, что они боятся настолько. Но вот подтверждение", - отметила она.

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Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.