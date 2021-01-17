Самолет с Навальным сел в Шереметьево вместо Внуково
Планировалось, что самолет из Германии, на борту которого летит российский оппозиционер Алексей Навальный, сядет в аэропорту Внуково, однако он прилетел в другой аэропорт Москвы - Шереметьево.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Twitter пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш.
"Сели в Шереметьево. До последнего невозможно было поверить, что они боятся настолько. Но вот подтверждение", - отметила она.
Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.
17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.
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То, что самолёт сядет в Шереметьево, ранее подтвердил с борта самолёта корреспондент Радио Свобода. Трансляцию с борта самолёта ведет телеканал Настоящее время - коментатор Ирина Ромалийская https://www.svoboda.org/a/31049910.html
А. Мекедонский нервно курит, персы хотя бы не так позорно обосрались
Не люблю шоу.
а Льоха "бессеребрянік", який має гарний імідж на Заході почне тиснути на сіру зону навколо Мордора і Україні буде непереливки.
Він продовжить агонію старого пораненого скаженого ведмедя.
Они в основном пишут "Крым не бутерброд", "Навальный проект Кремля", "Хотели бы отравить, то отравили бы".... и тд. и тп.