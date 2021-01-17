Літак із Навальним сів у Шереметьєво замість Внуково

Планувалося, що літак з Німеччини, на борту якого летить російський опозиціонер Олексій Навальний, сяде в аеропорту Внуково, проте він прилетів в інший аеропорт Москви - Шереметьєво.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Twitter прессекретаря Навального Кіри Ярмиш.

"Сіли в Шереметьєво. До останнього неможливо було повірити, що вони бояться настільки. Але ось підтвердження", - зазначила вона.

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Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту Внуково, куди мав прилетіти з Німеччини опозиційний політик Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту Внуково. За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.